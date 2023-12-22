Классический групповой тур, с которого стоит начать своё знакомство со столицей Таиланда
Эта программа позволит вам всего за один день увидеть все самые известные достопримечательности Бангкока и узнать историю Таиланда.
Вы побываете в главной резиденции королей, посетите несколько буддийских храмов, оцените воздушное метро и местный водный транспорт, попробуете блюда национальной кухни и завершите день на смотровой площадке небоскрёба Маханакхон.
Вы побываете в главной резиденции королей, посетите несколько буддийских храмов, оцените воздушное метро и местный водный транспорт, попробуете блюда национальной кухни и завершите день на смотровой площадке небоскрёба Маханакхон.
Ближайшие даты:
22
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
|Дети 3-11 лет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда, начиная с 18 века.
- Самый старый храм Бангкока Ват Пхо, или храм Лежащего Будды.
- Храм Ват Пхра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники.
- Обед в формате шведский стол в тайском ресторане с видом на реку.
- Водная прогулка на пассажирском кораблике по реке Чао Прая до храма-корабля Ват Ян Нава.
- Поездка на воздушном метро, во время которой вам откроется настоящий Бангкок — такой, какой он есть.
- Футуристический мост Chong Nonsi Skywalk, с которого вы полюбуетесь панорамами знаковых высоток столицы.
- Небоскрёб Маханакхон, встреча заката на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров с прекрасным видом на весь Бангкок.
Организационные детали
- В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, всё остальное время программу ведёт русский гид из нашей команды.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- В стоимость включено всё: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги профессионального гида, все входные билеты и сборы, вкусный обед в тайском стиле, катание на лодке.
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от Королевского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 495 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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