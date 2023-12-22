Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Групповая экскурсия в Бангкоке

Классический групповой тур, с которого стоит начать своё знакомство со столицей Таиланда

Эта программа позволит вам всего за один день увидеть все самые известные достопримечательности Бангкока и узнать историю Таиланда.

Вы побываете в главной резиденции королей, посетите несколько буддийских храмов, оцените воздушное метро и местный водный транспорт, попробуете блюда национальной кухни и завершите день на смотровой площадке небоскрёба Маханакхон.
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Всё включено: королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$120
Дети 3-11 лет $100
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Большой Королевский дворец — главная резиденция королей Таиланда, начиная с 18 века.
  • Самый старый храм Бангкока Ват Пхо, или храм Лежащего Будды.
  • Храм Ват Пхра Кео, или храм Изумрудного Будды: именно здесь короли проводят церемонии и праздники.
  • Обед в формате шведский стол в тайском ресторане с видом на реку.
  • Водная прогулка на пассажирском кораблике по реке Чао Прая до храма-корабля Ват Ян Нава.
  • Поездка на воздушном метро, во время которой вам откроется настоящий Бангкок — такой, какой он есть.
  • Футуристический мост Chong Nonsi Skywalk, с которого вы полюбуетесь панорамами знаковых высоток столицы.
  • Небоскрёб Маханакхон, встреча заката на открытой площадке со стеклянным полом на высоте 314 метров с прекрасным видом на весь Бангкок.

Организационные детали

  • В Королевском дворце и храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, всё остальное время программу ведёт русский гид из нашей команды.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • В стоимость включено всё: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги профессионального гида, все входные билеты и сборы, вкусный обед в тайском стиле, катание на лодке.

ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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