Добраться с Пхукета к тропическому архипелагу за рулём премиального водного мотоцикла
Вокруг Пхукета столько островов — давайте их исследуем! В сопровождении русскоговорящего гида вы научитесь управлять мощным гидроциклом. В пути насладитесь скоростью и захватывающей дух красотой. А на острове отдохнёте на пляже, поплаваете в прозрачной воде и прогуляетесь по берегу. Всю поездку мы заснимем на экшн-камеру — на память о приключениях.
4.64
11 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00
Описание водной прогулки
Программа тура
13:30 — Встречаемся на причале Boat Lagoon, проходим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор.
14:30 — Выходим из пристани и плывём вдоль острова Coconut Island, наслаждаемся великолепными пейзажами этого тропического острова.
15:30 — Плывем к архипелагу Khai Nui и Khai Nok, состоящему из удивительно красивых коралловых островов с мягким белым песком и пляжей с бирюзовой водой. На Khai Nok высаживаемся, отдыхаем, фотографируемся в лагуне с огромными камнями.
16:30 — Плывём к островам Rung Nok и Ko Sup — знаменитым карстовым скалам, являющимся визитной карточкой Таиланда. Эти острова-башни образовались из коралловых рифов, когда-то скрытых водами древнего океана. Тут мы снимем для вас на Go Pro уникальные и очень эффектные видеокадры.
17:00 — Плывем к архипелагу, состоящему из островов Naka Yai и Naka Noi. По пути устраиваем настоящую морскую гонку! Наши гидроциклы Sea Doo имеют мощность до 300 л. с. (самые мощные на Пхукете), поэтому прилив адреналина и сильнейшие эмоции вам гарантированы!
18:00 — Отправимся к покрытому бурной растительностью острову Rang Yai. Тут вас ждет отдых в тени раскидистых деревьев и прогулка по длинному уединенному пляжу.
18:30 — Возвращаемся в Boat Lagoon, проплывая по пути роскошные яхты и корабли, смотрим на рощу с обезьянками (их можно покормить) и причаливаем в точке старта.
Организационные детали
Важно: цена указана целиком за гидроцикл. Вместительность гидроцикла — 2 взрослых и 1 ребёнок. Общий вес не должен превышать 200 кг.
Перед началом тура необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат
К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)
Оплата принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счет, а также в рублях (перевод на Сбербанк)
Что входит в стоимость
Сопровождение двух гидов (среди них один русскоязычный)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Boat Lagoon
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор на Пхукете
Провела экскурсии для 105 туристов
Мы — небольшая, но дружная команда, которая стремится сделать ваш тур уникальным и незабываемым приключением! В нашу команду входят капитан корабля и моряк с 15-летним опытом, поэтому можете быть уверенны, что вы в надежных руках! Также на протяжении всего тура вас будет сопровождать русскоговорящий гид, который снимет лучшие моменты вашего приключения на экшн-камеру.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
1
2
–
1
–
Ирина
13 мая 2024
Первый опыт экскурсии на гидроциклах - мы в восторге! Роман коротко рассказал о всех островах, которые удалось посетить.
Снизила оценку, т. к. наш выезд задержался на час из-за опоздания первой группы. Поэтому читать дальше
наша группа не успела посетить один из запланированных островов (начался отлив).
В инструктаже не хватило информации о том, что делать, чтобы не допустить нежелательные последствия (о самих нежелательных последствиях получили довольно много информации).
Татьяна
20 окт 2023
Экскурсией это не назовёшь. Информации ноль. Просто катание на гидроциклах в море. Интересно было выезжать из порта. Дальше в открытом море- хорошо. Инструктор почти ничего не объяснял, дави на газ и вперед) Купания, ныряния читать дальше
в море не было. На острове отдохнуть не успели и не искупались (уже темновато было). Во второй половине дня лучше не кататься, темновато, отлив… Видео на Go pro некачественное (размыто), неинтересное (очень издалека снято, не понятно, что это ты). На съемку надеялись и сами не сделали ни одного фото. В результате остались без фотографий.
Елена
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна, мы благодарим вас за выбор нашего тура и за то, что вы подробно поделились своими впечатлениями. Мы очень читать дальше
серьезно относимся к качеству наших туров и уже работаем над тем, чтобы устранить озвученные вами проблемы. Гиду передали пожелание больше времени уделять инструктажу наших туристов и делать более продолжительные остановки. Спасибо вам за выбор нашего тура, надеемся в следующий раз мы сможем в полной мере соответствовать ожиданиям!
И
Ирина
19 окт 2023
Гидроциклы это классно, на них вы наконец точно забудете обо всех своих проблемах и делах и как следует отдохнёте. Я первый раз была, инструктор хороший, всё безопасно (хоть по ощущениям читать дальше
и страшно, что с гидрика тебя смоет волной). Группа три гидроцикла + инструкторский, это идеальное количество народу мне кажется.
Почему не 5 - не обошлось без нюансов: - приехала в 8:20 как договаривались, а организаторы просто не отвечают ни на телефон, ни в вацап. Никого нет. Ждала до 9:00 одна!!! С такого была в шоке. - заявленного снорклинга не было (маски были), потому что снорклить там просто нечего. Один песок. - осмотр красивых островов - это вы просто проплываете мимо. Высадки - это по сути просто отдых от усилий и эмоций на гидрике (но это как раз было нужно) - неделя прошла, кстати фоток и видео обещанных пока нет.
M
Makar
1 окт 2023
Эта экскурсия — крутая возможность совместить каталку на гидриках (получить адреналин) и насладиться офигенными видами. Нам повезло с погодой, море было спокойным, небо чистым. Гидрики мощные, маршрут классный, в тех читать дальше
местах, куда мы приезжали людей или не было совсем или было пару человек. Мы купались в лагуне, а затем успели отдохнуть на невероятном пляже как из Pinterest. Несколько советов: при бронировании сразу уточните номер вашего гида, наденьте закрытую одежду и возьмите с собой баты, чтобы пообедать в кафе на острове.
Михаил
23 сен 2023
Добрый день! Однозначно рекомендую посетить данную активность, драйв, классные эмоции и крутой инструктор Роман, очень понравилось, при возможности посетил бы снова. 10 из 10.
Инна
26 авг 2023
Непередаваемые эмоции☺️ спасибо
Марина
19 авг 2023
Отличный тур, потрясающие виды😍 Гидроциклы в отличном состоянии, мощные. Круто погоняли! Гид был очень внимателен, все объяснил, помогал при необходимости. Локации выбраны очень продуманно, дух захватывает от такой красоты! Всем довольны!
Алексей
14 авг 2023
Во время шторма моей жене пришлось не сладко. В следующий раз возьмём каждому по гидрику. Маршрут довольно длительный, одевайте закрытую одежду, очки и головные уборы (могут слететь), мажьтесь цинком чтобы защитится от солнца. Мы были в первый раз в Тайланде и организатор не предупредил нас об этом, поэтому вы очень сильно поджарились. Но всё равно это было классное приключение!
Г
Геннадий
10 авг 2023
Отличная техника, дружелюбный общительный инструктор, живописный маршрут, в общем, 10 из 10 баллов.
Валентина
29 июля 2023
Находимся под большим впечатлением, все хорошо организовано, водные мотики в хорошем состоянии, мощные! Буду рекомендовать знакомым)
Aleksey
20 июля 2023
Круто покатались!!! Мы с женой в восторге 😁 обязательно к вам ещё приедем! А тем кто ещё думает ехать на водниках или нет, скажу что обязательно нужно ехать вы не пожалеете 100% 😉👍