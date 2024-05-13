Вокруг Пхукета столько островов — давайте их исследуем! В сопровождении русскоговорящего гида вы научитесь управлять мощным гидроциклом. В пути насладитесь скоростью и захватывающей дух красотой. А на острове отдохнёте на пляже, поплаваете в прозрачной воде и прогуляетесь по берегу. Всю поездку мы заснимем на экшн-камеру — на память о приключениях.

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Описание водной прогулки

Программа тура

13:30 — Встречаемся на причале Boat Lagoon, проходим инструктаж по управлению и технике безопасности, подписываем договор.

14:30 — Выходим из пристани и плывём вдоль острова Coconut Island, наслаждаемся великолепными пейзажами этого тропического острова.

15:30 — Плывем к архипелагу Khai Nui и Khai Nok, состоящему из удивительно красивых коралловых островов с мягким белым песком и пляжей с бирюзовой водой. На Khai Nok высаживаемся, отдыхаем, фотографируемся в лагуне с огромными камнями.

16:30 — Плывём к островам Rung Nok и Ko Sup — знаменитым карстовым скалам, являющимся визитной карточкой Таиланда. Эти острова-башни образовались из коралловых рифов, когда-то скрытых водами древнего океана. Тут мы снимем для вас на Go Pro уникальные и очень эффектные видеокадры.

17:00 — Плывем к архипелагу, состоящему из островов Naka Yai и Naka Noi. По пути устраиваем настоящую морскую гонку! Наши гидроциклы Sea Doo имеют мощность до 300 л. с. (самые мощные на Пхукете), поэтому прилив адреналина и сильнейшие эмоции вам гарантированы!

18:00 — Отправимся к покрытому бурной растительностью острову Rang Yai. Тут вас ждет отдых в тени раскидистых деревьев и прогулка по длинному уединенному пляжу.

18:30 — Возвращаемся в Boat Lagoon, проплывая по пути роскошные яхты и корабли, смотрим на рощу с обезьянками (их можно покормить) и причаливаем в точке старта.

Организационные детали

Важно: цена указана целиком за гидроцикл. Вместительность гидроцикла — 2 взрослых и 1 ребёнок. Общий вес не должен превышать 200 кг.

Перед началом тура необходимо оставить залог за гидроцикл: паспорт или 10 000 бат

К поездке допускаются дети от 6 лет (на одном гидроцикле со взрослым)

Оплата принимается в местной валюте (тайский бат) наличными или переводом на счет, а также в рублях (перевод на Сбербанк)

Что входит в стоимость