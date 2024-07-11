Это небольшое весёлое приключение на целый день.
Будет и зоопарк с милыми животными, и настоящая турецкая деревня, и впечатляющая дамба с красивыми видами, и конечно, сам Грин каньон с пейзажами — глаз не оторвать. Вы освежитесь в чистой воде, отдохнёте на берегу и пообедаете в живописном ресторане.
Будет и зоопарк с милыми животными, и настоящая турецкая деревня, и впечатляющая дамба с красивыми видами, и конечно, сам Грин каньон с пейзажами — глаз не оторвать. Вы освежитесь в чистой воде, отдохнёте на берегу и пообедаете в живописном ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Вы начнёте день с посещения зоопарка. Будет интересно и детям, и взрослым.
- Затем отправитесь в турецкую деревню, где попробуете традиционные лепёшки гёзлеме и национальный чай, а также прогуляетесь по оливковой роще.
- Взглянете на дамбу Оймапынар на реке Манавгат — самую большую в регионе и третью по величине в Турции. С неё отлично видно Грин каньон — фото здесь получаются впечатляющие.
- Прокатитесь на яхте по Грин каньону среди высоких скал и потрясающих пейзажей. Во время водной прогулки будет остановка для купания. В свободное время отдохнёте на берегу, пофотографируетесь, при желании покатаетесь на гидроциклах и байдарках.
- Затем пообедаете в ресторане у воды.
- В поездке устроим водные войны — обливания водой между пассажирами автобусов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автобусе вместимостью до 18 человек, услуги гида, обед (без напитков).
- Дополнительно оплачиваются вход в зоопарк — $3/чел., по желанию напитки во время обеда, чай и лепёшки в деревне, катание на гидроциклах и байдарках по Грин каньону.
- Бесплатный детский билет не предусматривает место в автобусе.
- Заберём из Конаклы, Тюрклера, Авсаллара и Окурджаллара. По поводу трансфера из центра Аланьи, уточняйте в переписке. Оттуда забираем только при условии набора группы в 5 и более человек из-за дальнего расстояния между каньоном и центром Аланьи.
- В поездке вы будете обливаться водой с пассажирами других джипов и автобусов. Если есть возможность, возьмите водонепроницаемую сумку, чтобы спрятать вещи.
- В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
|Дети 5-11 лет
|€16
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети до 4 лет с местом в автобусе
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 39 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главныйЗадать вопрос
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