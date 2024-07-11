Тимур — Организатор в Аланье

Провёл экскурсии для 39 туристов

читать дальше приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Здравствуйте! Меня зовут Тимур, и я — профессионал в мире туризма с более чем пятилетним опытом. Я хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный