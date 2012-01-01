Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Дайвинг в Бодруме

Провести полчаса в объятьях Эгейского моря и отдохнуть на катере

Елена
Елена – экскурсионное агентство из Бодрума
Можно написать много восторженных слов о дайвинге, но ничто не сравнится с первым погружением в реальности.

В бухточке недалеко от Бодрума вы побываете в подводном Эгейском царстве, наслаждаясь красотой и силой моря 🌊.

А инструктор обучит навыкам дайвинга и обеспечит безопасность.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €39 за человека

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Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме

Что вас ожидает

Первое погружение с комфортом
Из порта возьмем курс в сторону бухты, где пройдет погружение. Разумеется, вы пройдете теоретическую и практическую подготовку, научитесь пользоваться снаряжением для дайвинга. Исследовать подводный мир вы будете в сопровождении опытного сертифицированного инструктора. На глубине Эгейского моря 🌊 вам встретится множество рыбок, например, серебристые сибас и дорадо; вас покорит голубизна и прозрачность воды. А в оставшееся время вы позагораете на борту, вдоволь поплаваете и пообедаете.

Подробная программа

c 9:30 — сбор путешественников по отелям
10:00 — отплытие из порта
11:00-12:30 — погружение (25 минут)
отдых и обед
14:00 прибытие в порт
возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, снаряжение для дайвинга и обед (рис, жареная курица, салат с помидорами).
  • Напитки оплачиваются дополнительно.
  • Для детей до 12 лет экскурсия ⛳ проводится без погружения.
  • Для отелей из районов Тургутрейс, Акялар, Ялыкавак, Ялиджифтлик, Гюмюшлюк: доплата за трансфер 5$.
  • Программа не предполагает сопровождения русскоговорящего гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Дайвинг в Бодруме
Дайвинг в Бодруме

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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