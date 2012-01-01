Елена проводит ещё 3 экскурсии

Первое погружение с комфортом Из порта возьмем курс в сторону бухты, где пройдет погружение. Разумеется, вы пройдете теоретическую и практическую подготовку, научитесь пользоваться снаряжением для дайвинга. Исследовать подводный мир вы будете в сопровождении опытного сертифицированного инструктора. На глубине Эгейского моря 🌊 вам встретится множество рыбок, например, серебристые сибас и дорадо; вас покорит голубизна и прозрачность воды. А в оставшееся время вы позагораете на борту, вдоволь поплаваете и пообедаете.
Подробная программа
c 9:30 — сбор путешественников по отелям 10:00 — отплытие из порта 11:00-12:30 — погружение (25 минут) отдых и обед 14:00 прибытие в порт возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, снаряжение для дайвинга и обед (рис, жареная курица, салат с помидорами).
Напитки оплачиваются дополнительно.
Для детей до 12 лет экскурсия ⛳ проводится без погружения.
Для отелей из районов Тургутрейс, Акялар, Ялыкавак, Ялиджифтлик, Гюмюшлюк: доплата за трансфер 5$.
Программа не предполагает сопровождения русскоговорящего гида.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!