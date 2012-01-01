Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Первое погружение с комфортом

Из порта возьмем курс в сторону бухты, где пройдет погружение. Разумеется, вы пройдете теоретическую и практическую подготовку, научитесь пользоваться снаряжением для дайвинга. Исследовать подводный мир вы будете в сопровождении опытного сертифицированного инструктора. На глубине Эгейского моря 🌊 вам встретится множество рыбок, например, серебристые сибас и дорадо; вас покорит голубизна и прозрачность воды. А в оставшееся время вы позагораете на борту, вдоволь поплаваете и пообедаете.

Подробная программа

c 9:30 — сбор путешественников по отелям

10:00 — отплытие из порта

11:00-12:30 — погружение (25 минут)

отдых и обед

14:00 прибытие в порт

возвращение в отель

Организационные детали