Армаган проводит ещё 1 экскурсию

Красота и польза Памуккале. Вы окажетесь в удивительном заповеднике на окраине древнего вулканического плоскогорья. Узнаете об образовании белых травертинов, которые формировались сотни тысяч лет, и о свойствах горячих источников. Погуляете по террасам и сделаете пейзажные фото.
Памятники античного Иераполиса. На небольшой экскурсии 🧭 по древнему городу вы познакомитесь с его историей 📖, осмотрите римский амфитеатр, крупнейший некрополь Анатолии и монументальную гробницу апостола Филиппа. А еще по желанию искупаетесь в термальных водах бассейна Клеопатры, где держится температура около 36 градусов.
Текстильная фабрика, на которой вы понаблюдаете за процессом изготовления хлопковых тканей и сможете приобрести изделия из экологически чистого материала.
Тайминг
06:00-06:30 — сбор путешественников из отелей Бодрума 07:30-08:00 — завтрак в городе Мула 11:30-14:30 — свободное время в Памуккале 15:00-15:45 — обед в ресторане 16:00-16:30 — текстильная фабрика «Варол» 16:30-20:00 — обратный трансфер
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, входной билет 🎫 в Памуккале, питание 🍽️ (завтрак с горячими напитками и обед), страховка
Дополнительно оплачивается: напитки во время обеда, входной билет 🎫 в бассейн Клеопатры (по желанию, 80 лир)
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек
Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Бодруме
Экскурсия проводится в среду и субботу в 06:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет, у меня свое агентство. Организую туры и экскурсии вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов. Наша цель — подарить вам радость и удовольствие.