Армаган проводит ещё 1 экскурсию

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В Памуккале из Бодрума на автобусе

Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис и бассейн Клеопатры на групповой экскурсии

Армаган
Армаган – экскурсионное агентство из Бодрума
Геотермальные источники Памуккале — природное чудо и национальный заповедник.

Вы отправитесь в этот «Хлопковый замок» на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 40 человек.

Увидите каскады из травертиновых террас, изучите античный Иераполис и искупаетесь в бассейне, где принимала целебные ванны Клеопатра.

А также заедете на текстильную фабрику.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €40 за человека

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В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе

Что вас ожидает

  • Красота и польза Памуккале. Вы окажетесь в удивительном заповеднике на окраине древнего вулканического плоскогорья. Узнаете об образовании белых травертинов, которые формировались сотни тысяч лет, и о свойствах горячих источников. Погуляете по террасам и сделаете пейзажные фото.
  • Памятники античного Иераполиса. На небольшой экскурсии 🧭 по древнему городу вы познакомитесь с его историей 📖, осмотрите римский амфитеатр, крупнейший некрополь Анатолии и монументальную гробницу апостола Филиппа. А еще по желанию искупаетесь в термальных водах бассейна Клеопатры, где держится температура около 36 градусов.
  • Текстильная фабрика, на которой вы понаблюдаете за процессом изготовления хлопковых тканей и сможете приобрести изделия из экологически чистого материала.

Тайминг

06:00-06:30 — сбор путешественников из отелей Бодрума
07:30-08:00 — завтрак в городе Мула
11:30-14:30 — свободное время в Памуккале
15:00-15:45 — обед в ресторане
16:00-16:30 — текстильная фабрика «Варол»
16:30-20:00 — обратный трансфер

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, входной билет 🎫 в Памуккале, питание 🍽️ (завтрак с горячими напитками и обед), страховка
  • Дополнительно оплачивается: напитки во время обеда, входной билет 🎫 в бассейн Клеопатры (по желанию, 80 лир)
  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Бодруме
В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе
В Памуккале из Бодрума на автобусе

Экскурсия проводится в среду и субботу в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Армаган
Армаган
Добрый день всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет, у меня свое агентство. Организую туры и экскурсии вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов. Наша цель — подарить вам радость и удовольствие.
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