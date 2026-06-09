Насладитесь видами Эгейского побережья, послушайте историю залива Гёкова, легенды об острове Клеопатры и факты о местной культуре и традициях. Гид расскажет о происхождении белоснежного песка на Седире, городе Кедрей и его роли в античные времена. Вас ждёт день ярких впечатлений, купание в лазурных бухтах и атмосфера средиземноморского рая.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отелей Мармариса и трансфер в порт Чамлы

10:00 — отправление корабля и начало круиза по заливу Гёкова

11:00 — остановка для купания и снорклинга в бухте

12:00 — отдых в бухте Инжекум с мягким золотистым песком, свободное время для купания

13:00 — обед на борту во время путешествия по Эгейскому побережью

14:00 — посещение острова Клеопатры (Седир). У вас будет свободное время для прогулки по знаменитому пляжу с белоснежным песком, который находится под государственной охраной, а также для знакомства с руинами античного города Кедрея, сохранившими атмосферу древней эпохи

17:00 — возвращение в Мармарис

Организационные детали