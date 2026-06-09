Насладитесь видами Эгейского побережья, послушайте историю залива Гёкова, легенды об острове Клеопатры и факты о местной культуре и традициях.
Гид расскажет о происхождении белоснежного песка на Седире, городе Кедрей и его роли в античные времена. Вас ждёт день ярких впечатлений, купание в лазурных бухтах и атмосфера средиземноморского рая.
Гид расскажет о происхождении белоснежного песка на Седире, городе Кедрей и его роли в античные времена. Вас ждёт день ярких впечатлений, купание в лазурных бухтах и атмосфера средиземноморского рая.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отелей Мармариса и трансфер в порт Чамлы
10:00 — отправление корабля и начало круиза по заливу Гёкова
11:00 — остановка для купания и снорклинга в бухте
12:00 — отдых в бухте Инжекум с мягким золотистым песком, свободное время для купания
13:00 — обед на борту во время путешествия по Эгейскому побережью
14:00 — посещение острова Клеопатры (Седир). У вас будет свободное время для прогулки по знаменитому пляжу с белоснежным песком, который находится под государственной охраной, а также для знакомства с руинами античного города Кедрея, сохранившими атмосферу древней эпохи
17:00 — возвращение в Мармарис
Организационные детали
- Трансфер от отеля и обратно, обед (курица, макароны, салат), безалкогольные напитки включены
- Дополнительно оплачивается входной билет — €13, дети до 7 лет бесплатно
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети 8-12 лет
|€20
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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