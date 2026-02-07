Мои заказы

Экскурсии по паркам и усадьбам Бухары

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Бухаре на русском языке, цены от $5, скидки до 50%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Бухара известная и неизведанная: прогулка по старому городу и окрестностям
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара известная и неизведанная: прогулка по старому городу и окрестностям
Начало: Ходжа Насреддин
$150 за всё до 4 чел.
Аудиогид по Бухаре: самостоятельная прогулка
6 часов
-
50%
Аудиогид
Аудиогид по Бухаре: самостоятельная прогулка
Начало: Без фиксированного начала - выбираете локацию сами
$5$10 за человека
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    7 февраля 2026
    Бухара известная и неизведанная: прогулка по старому городу и окрестностям
    Увлекательная, запоминающаяся и очень насыщенная экскурсия по Бухаре с гидом Арменом. Я был в Бухаре одним днем (приехал на утреннем
    читать дальше

    поезде из Самарканда и уехал на вечернем), и программа была составлена индивидуально под меня. Армен встретил меня на вокзале - мы осмотрели близлежащий дворец эмира Бухарского и поехали на такси в сам город на длительную пешеходную прогулку. В итоге экскурсия продолжалась 6 часов без каких-либо перерывов на отдых/обед, но эти 6 часов прошли как одно мгновение и будут еще долго оставаться в памяти. За это время осмотрели все самое основное в городе (включая внутренние помещения и археологический парк цитадели Арк, еврейский квартал и медресе Чор Минор) и съездили в загородную резиденцию Бухарского эмира. Армен - великолепный гид: много знает, рассказывает интересные и нетривиальные факты, отвечает на все вопросы, обладает чувством юмора и проявляет внимательность и пунктуальность. И очень старается сделать как можно лучше, проявляя индивидуальный подход. Всем однозначно рекомендую - и экскурсию, и гида!

  • B
    Billana
    6 февраля 2026
    Бухара известная и неизведанная: прогулка по старому городу и окрестностям
    "Армен — идеальный гид, с которого начинается любовь к Узбекистану" Мы безмерно благодарны за то, что наше знакомство с Узбекистаном
    читать дальше

    началось именно в Бухаре — и именно с потрясающим гидом Арменом. Это человек, который не просто знает историю — он её чувствует, любит и передаёт с такой нежностью, что слушать его можно бесконечно. Грамотная, красивая речь, огромный запас знаний, тонкое чувство культуры и интеллигентная, очень приятная подача — всё это делает Армена именно тем идеальным гидом, о котором можно только мечтать. Он не просто рассказывает — он погружает в атмосферу, пробуждает интерес и наполняет каждую минуту экскурсии смыслом. Армен — удивительно образованный, душевный человек. Спасибо за невероятное начало нашего путешествия!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Парки и усадьбы»

