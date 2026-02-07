читать дальше

поезде из Самарканда и уехал на вечернем), и программа была составлена индивидуально под меня. Армен встретил меня на вокзале - мы осмотрели близлежащий дворец эмира Бухарского и поехали на такси в сам город на длительную пешеходную прогулку. В итоге экскурсия продолжалась 6 часов без каких-либо перерывов на отдых/обед, но эти 6 часов прошли как одно мгновение и будут еще долго оставаться в памяти. За это время осмотрели все самое основное в городе (включая внутренние помещения и археологический парк цитадели Арк, еврейский квартал и медресе Чор Минор) и съездили в загородную резиденцию Бухарского эмира. Армен - великолепный гид: много знает, рассказывает интересные и нетривиальные факты, отвечает на все вопросы, обладает чувством юмора и проявляет внимательность и пунктуальность. И очень старается сделать как можно лучше, проявляя индивидуальный подход. Всем однозначно рекомендую - и экскурсию, и гида!