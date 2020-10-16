Летим в Бирмингем

Как добраться до Бирмингема на самолёте

В Бирмингеме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Birmingham International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бирмингема

  1. Бирмингем BHX
    Birmingham International Airport

Самые дешёвые билеты в Бирмингем из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны9032ч 30м
06.11.2020из 🇪🇸Аликанте1 1232ч 50м
14.10.2020из 🇪🇸Реуса1 1752ч 20м
09.11.2020из 🇵🇱Кракова1 4022ч 40м
18.10.2020из 🇵🇹Фару1 5472ч 50м
17.10.2020из 🇬🇧Лондона1 69527ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇵🇹Порту1 8132ч 20м
27.10.2020из 🇮🇪Дублина1 8531ч 5м
29.10.2020из 🇮🇹Рима2 0367ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇴Бухареста2 2243ч 45м
24.10.2020из 🇷🇴Крайовы2 2713ч 25м
18.10.2020из 🇮🇹Милана2 64032ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇱🇹Вильнюса2 69938ч 35м (⇵2)
21.10.2020из 🇵🇹Лиссабона3 14841ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇱Катовице3 1928ч 15м (⇵1)
12.11.2020из 🇪🇸Мадрида3 27912ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇱Гданьска3 52514ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇧Глазго3 5291ч 15м
16.11.2020из 🇨🇿Праги3 54711ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇬🇷Афин3 64317ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Парижа3 78322ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 8069ч 40м (⇵1)
05.11.2020из 🇲🇩Кишинёва3 80735ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Берлина3 83313ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇴Бакэу3 90625ч (⇵2)
10.11.2020из 🇱🇻Риги4 21711ч (⇵1)
08.11.2020из 🇧🇬Бургаса4 77132ч 40м (⇵2)
29.07.2021из 🇬🇧Бристоля5 20513ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇷Стамбула6 53933ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Москвы6 94948ч 10м (⇵2)
10.12.2020из 🇬🇷Крита7 16834ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Мюнхена7 38653ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска7 54630ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Антальи7 75144ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇹Генуя7 81341ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇹Вероны7 95118ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇾Ларнаки9 34835ч 10м (⇵2)
16.12.2020из 🇪🇬Каира16 00919ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇨🇾Никосии17 11346ч 55м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга18 25929ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇫🇷Брива-лы-Гайарда18 73017ч 25м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга18 77138ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇭🇷Дубровника18 85629ч 55м (⇵2)
16.12.2020из 🇰🇿Алматы19 39241ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Волгограда23 03618ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇪Тбилиси23 40720ч 15м (⇵2)
26.07.2021из 🇺🇸Сан-Франциско24 41523ч (⇵2)
10.12.2020из 🇮🇳Хайдарабада26 09150ч 40м (⇵2)
27.11.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга26 65336ч 35м (⇵2)
30.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)27 13715ч 55м (⇵2)
13.10.2020из 🇦🇪Дубая28 14638ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇵🇰Исламабада28 17732ч 35м (⇵1)
01.07.2021из 🇰🇿Актюбинска28 71220ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Махачкалы29 38146ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Иркутска29 41050ч 10м (⇵2)
24.11.2020из 🇸🇩Хартума30 88537ч 50м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇸Чикаго31 60529ч 20м (⇵1)
28.03.2021из 🇸🇬Сингапура32 48038ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇭Аккры32 87213ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇿Баку32 87736ч 40м (⇵2)
14.01.2021из 🇮🇳Дели33 12018ч (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇰Лахора33 31214ч 50м (⇵1)
15.12.2020из 🇹🇭Бангкока35 41238ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы35 51043ч 5м (⇵2)
21.11.2020из 🇮🇳Амритсара36 73430ч 30м (⇵2)
30.12.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама38 16311ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇺🇬Энтеббе40 00720ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Портленда40 45520ч (⇵2)
27.12.2020из 🇰🇿Кызылорды40 77735ч 10м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇳Ченная43 60243ч 4м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇿Ташкента47 09411ч 15м (⇵1)
29.10.2020из 🇧🇩Дакки47 74744ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇩Сурабой54 29022ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇳🇬Лагоса54 85444ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇦🇪Шарджи57 59326ч 20м (⇵2)
20.12.2020из 🇨🇳Шанхая58 17418ч (⇵2)
20.12.2020из 🇳🇬Абуджи62 79331ч 45м (⇵2)
26.10.2020из 🇨🇳Чэнду94 39145ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бирмингема, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амритсар, Дели, Исламабад, Кабул и Ларнака

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Бирмингема