Как добраться до Бирмингема на самолёте
В Бирмингеме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Birmingham International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бирмингема
- Бирмингем BHXBirmingham International Airport
Самые дешёвые билеты в Бирмингем из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|903
|2ч 30м
|06.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|1 123
|2ч 50м
|14.10.2020
|из 🇪🇸Реуса
|1 175
|2ч 20м
|09.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 402
|2ч 40м
|18.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|1 547
|2ч 50м
|17.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 695
|27ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 813
|2ч 20м
|27.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 853
|1ч 5м
|29.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 036
|7ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 224
|3ч 45м
|24.10.2020
|из 🇷🇴Крайовы
|2 271
|3ч 25м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 640
|32ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 699
|38ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|3 148
|41ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|3 192
|8ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 279
|12ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|3 525
|14ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|3 529
|1ч 15м
|16.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 547
|11ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 643
|17ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|3 783
|22ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 806
|9ч 40м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 807
|35ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 833
|13ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇴Бакэу
|3 906
|25ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|4 217
|11ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|4 771
|32ч 40м (⇵2)
|29.07.2021
|из 🇬🇧Бристоля
|5 205
|13ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 539
|33ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 949
|48ч 10м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇬🇷Крита
|7 168
|34ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|7 386
|53ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 546
|30ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 751
|44ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Генуя
|7 813
|41ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|7 951
|18ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|9 348
|35ч 10м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇪🇬Каира
|16 009
|19ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|17 113
|46ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|18 259
|29ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇫🇷Брива-лы-Гайарда
|18 730
|17ч 25м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|18 771
|38ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|18 856
|29ч 55м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|19 392
|41ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|23 036
|18ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|23 407
|20ч 15м (⇵2)
|26.07.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|24 415
|23ч (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|26 091
|50ч 40м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|26 653
|36ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|27 137
|15ч 55м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|28 146
|38ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|28 177
|32ч 35м (⇵1)
|01.07.2021
|из 🇰🇿Актюбинска
|28 712
|20ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|29 381
|46ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|29 410
|50ч 10м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇸🇩Хартума
|30 885
|37ч 50м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|31 605
|29ч 20м (⇵1)
|28.03.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|32 480
|38ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇭Аккры
|32 872
|13ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|32 877
|36ч 40м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇮🇳Дели
|33 120
|18ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|33 312
|14ч 50м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|35 412
|38ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|35 510
|43ч 5м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇮🇳Амритсара
|36 734
|30ч 30м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|38 163
|11ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|40 007
|20ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Портленда
|40 455
|20ч (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|40 777
|35ч 10м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|43 602
|43ч 4м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|47 094
|11ч 15м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|47 747
|44ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|54 290
|22ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇬Лагоса
|54 854
|44ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|57 593
|26ч 20м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|58 174
|18ч (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇳🇬Абуджи
|62 793
|31ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|94 391
|45ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бирмингема
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бирмингема, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Амритсар, Дели, Исламабад, Кабул и Ларнака
- 29.10.202027.11.2020
- 13.03.202101.05.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону