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Последние отзывы на экскурсии
Ольга - абсолютно уникальный гид. Очень увлекательно проводит экскурсию, обладает глубочайшими знаниями культуры и истории страны. Может увлечь двух подростков.
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Все на высшем уровне🙏❤️рекомендую всем!!!
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D
Интересная, насыщенная экскурсия. В деревне посмотрели выступления артистов, очень понравилось.
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Я
Отличный гид! Подстраивалась под наши предпочтения, устроила целую фотосессию в ханбоке и рассказала все об истории Сеула.
Все было отлично, спасибо, Анжела! ❤️
Все было отлично, спасибо, Анжела! ❤️
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Всего 4 отзыва в Сеуле в категории "Музей Крепость"
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