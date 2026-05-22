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Очень гибко готова менять маршрут, чтобы больше успеть. И очень хочет показать все лучшие места с лучшей стороны, чтобы влюбить в свою страну туристов. Таких гидов крайне мало. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым! Спасибо огромное за удивительный день!