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Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Сеуле на русском языке, цены от 514. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
К сожалению, у нас нет подходящих экскурсий по этому запросу в категории «Музей Крепость»
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Последние отзывы на экскурсии

Евгения
Корея эпохи позднего Чосона. Фольклорная деревня и крепость Хвасон
Ольга - абсолютно уникальный гид. Очень увлекательно проводит экскурсию, обладает глубочайшими знаниями культуры и истории страны. Может увлечь двух подростков.
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Очень гибко готова менять маршрут, чтобы больше успеть. И очень хочет показать все лучшие места с лучшей стороны, чтобы влюбить в свою страну туристов. Таких гидов крайне мало. Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым! Спасибо огромное за удивительный день!

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Полина
Старые традиции и новые технологии Кореи
Все на высшем уровне🙏❤️рекомендую всем!!!
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D
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Интересная, насыщенная экскурсия. В деревне посмотрели выступления артистов, очень понравилось.
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Я
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Отличный гид! Подстраивалась под наши предпочтения, устроила целую фотосессию в ханбоке и рассказала все об истории Сеула.
Все было отлично, спасибо, Анжела! ❤️
Отличный гид! Подстраивалась под наши предпочтения, устроила целую фотосессию в ханбоке и рассказала все об истории Сеула.
Отличный гид! Подстраивалась под наши предпочтения, устроила целую фотосессию в ханбоке и рассказала все об истории Сеула.
Отличный гид! Подстраивалась под наши предпочтения, устроила целую фотосессию в ханбоке и рассказала все об истории Сеула.
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Всего 4 отзыва в Сеуле в категории "Музей Крепость"

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