Авторский тур по Абхазии — стране моей души

Концентрат самого красивого и вдохновляющего в 10-часовой поездке с гидом-другом

Наблюдать за живым — за морем, водопадом, птицами; с жадностью рассматривать рукотворное — изящные фрески, купол-великан, парящий павильон.

Молчать и созерцать, напитываться силой мест и навсегда запечатлевать их в сердце.

Это путешествие по республике и вглубь себя.

Я помогу вам почувствовать Абхазию так, как можете сделать это только вы сами, искренне и непредвзято.
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Авторский тур по Абхазии — стране моей души

Что вас ожидает

Ваша Абхазия

Я влюблён в республику и хотел бы, чтобы и вам передалась хотя бы часть этой любви, — поэтому собрал программу как из живописных, так и из энергетически сильных мест. Будут истории, легенды, рассказы о культуре народа, но в деликатной форме, чтобы не перебить ощущения. В нашем списке локаций и эмоций:

  • увидеть Гагру с высоты птичьего полёта — мы поднимемся на смотровую площадку над городом;
  • пофотографироваться в инста-месте у Гагрской колоннады;
  • поклониться святым на старинных фресках в Ново-Афонском Симоно-Кананитском монастыре и ощутить себя крупинкой под огромным куполом;
  • окунуться в рукотворный водопад и озеро в Псырцхе;
  • впечатлиться архитектурными шедеврами на заброшенной железнодорожной станции;
  • прогуляться по набережной Сухума и выпить чашечку кофе в Брехаловке;
  • погрузиться в удивительный по красоте целебный источник Св. Василиска в сказочном местечке Каманы;
  • отдохнуть на горячих источниках, получить гидромассаж от самой природы и намазаться лечебной грязью.

Кроме перечисленного, мы можем заехать на озеро Рица или на пляж с соснами и чистейшей водой в Пицунде, проводить закат в каньоне Белые скалы, посетить Успенский собор — и ещё много другого, не менее интересного. Пожелания обсудим в переписке и будем наслаждаться Абхазией в вашем ритме, по вашему графику и интересам.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед (500-1000 руб. /чел.), кофе (около 40 руб. /чел.)
  • За более подробным списком мест, которые можно за дополнительную плату включить в программу, обращайтесь к гиду в личные сообщения

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Абхазия — страна моей души. Впервые оказался здесь в возрасте 10 лет, влюбился и вернулся спустя почти 30 лет. На экскурсиях я делюсь своими ощущениями от красивейших мест, которые открываются раз за разом. Я люблю Абхазию, здешние места дают мне ощущение гармонии, релакса, лёгкости. Всеми этими чувствами я делюсь с путешественниками.
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