Что вас ожидает

Ваша Абхазия

Я влюблён в республику и хотел бы, чтобы и вам передалась хотя бы часть этой любви, — поэтому собрал программу как из живописных, так и из энергетически сильных мест. Будут истории, легенды, рассказы о культуре народа, но в деликатной форме, чтобы не перебить ощущения. В нашем списке локаций и эмоций:

увидеть Гагру с высоты птичьего полёта — мы поднимемся на смотровую площадку над городом;

пофотографироваться в инста-месте у Гагрской колоннады;

поклониться святым на старинных фресках в Ново-Афонском Симоно-Кананитском монастыре и ощутить себя крупинкой под огромным куполом;

окунуться в рукотворный водопад и озеро в Псырцхе;

впечатлиться архитектурными шедеврами на заброшенной железнодорожной станции;

прогуляться по набережной Сухума и выпить чашечку кофе в Брехаловке;

погрузиться в удивительный по красоте целебный источник Св. Василиска в сказочном местечке Каманы;

отдохнуть на горячих источниках, получить гидромассаж от самой природы и намазаться лечебной грязью.

Кроме перечисленного, мы можем заехать на озеро Рица или на пляж с соснами и чистейшей водой в Пицунде, проводить закат в каньоне Белые скалы, посетить Успенский собор — и ещё много другого, не менее интересного. Пожелания обсудим в переписке и будем наслаждаться Абхазией в вашем ритме, по вашему графику и интересам.

Организационные детали