Что вас ожидает
Ваша Абхазия
Я влюблён в республику и хотел бы, чтобы и вам передалась хотя бы часть этой любви, — поэтому собрал программу как из живописных, так и из энергетически сильных мест. Будут истории, легенды, рассказы о культуре народа, но в деликатной форме, чтобы не перебить ощущения. В нашем списке локаций и эмоций:
- увидеть Гагру с высоты птичьего полёта — мы поднимемся на смотровую площадку над городом;
- пофотографироваться в инста-месте у Гагрской колоннады;
- поклониться святым на старинных фресках в Ново-Афонском Симоно-Кананитском монастыре и ощутить себя крупинкой под огромным куполом;
- окунуться в рукотворный водопад и озеро в Псырцхе;
- впечатлиться архитектурными шедеврами на заброшенной железнодорожной станции;
- прогуляться по набережной Сухума и выпить чашечку кофе в Брехаловке;
- погрузиться в удивительный по красоте целебный источник Св. Василиска в сказочном местечке Каманы;
- отдохнуть на горячих источниках, получить гидромассаж от самой природы и намазаться лечебной грязью.
Кроме перечисленного, мы можем заехать на озеро Рица или на пляж с соснами и чистейшей водой в Пицунде, проводить закат в каньоне Белые скалы, посетить Успенский собор — и ещё много другого, не менее интересного. Пожелания обсудим в переписке и будем наслаждаться Абхазией в вашем ритме, по вашему графику и интересам.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: обед (500-1000 руб. /чел.), кофе (около 40 руб. /чел.)
- За более подробным списком мест, которые можно за дополнительную плату включить в программу, обращайтесь к гиду в личные сообщения