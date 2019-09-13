16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природные сокровища живописного уголка горной Абхазии

Данил
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Данил – ваш гид
Путешествие полностью погрузит вас в созерцание красоты водопадов, древних густых лесов и виднеющихся вдали гор Главного Кавказского хребта.

Вы узнаете местные легенды и предания, сделаете восхитительные фотографии и отведаете душистый мед с чаем из горных трав.
От 8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Сухум
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У этой экскурсии16 отзывов
5
Водопады Цебельдинской долины
Водопады Цебельдинской долины

Что вас ожидает

История древних поселений
Мы заедем в село Мархяул, которое в течение веков сохраняло свое значение своеобразного караван-сарая, а также известно тем, что является родиной Лаврентия Берии. Здесь же находится родник, известный своей целебной минеральной водой. В селе Цебельда поговорим о древнейших поселениях человека в этих краях. Село Захаровка подарит великолепную панораму, от которой захватит дух.

Самые красивые водопады долины

  • Бурлящий «Безымянный водопад», который обрушивается в округлый котел и втекает в беспокойную речку. В сочетании с лианами, свисающими со скал, он поражает дикой нетронутой красотой.
  • Изящный миниатюрный водопад «Ольгинской» по соседству с одноименным селом Ольгинское.
  • Экзотический «Барьяльский» водопад создаст впечатление, будто вы оказались в тропических джунглях, настолько причудливые растения меняют првычный пейзаж.
  • Мощный Шакуранский водопад. Вы узнаете, при каких обстоятельствах открылся целый каскад водопадов и как увидеть таинственные пещеры, укрытые потоками воды.

Купание в озере и душевный пикник
У подножия одного из водопадов вы сможете искупаться в очаровательном озере. А после – мы устроим пикник с горным чаем и мёдом местных пасечников, душистым лавашем и горным сыром.

Водопады Цебельдинской долины
Водопады Цебельдинской долины
Водопады Цебельдинской долины
Водопады Цебельдинской долины
Водопады Цебельдинской долины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Сухум.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 сентября 2019
Понравилось все. Места замечательные!
2 июля 2019
Данил, хотим с супругом ещё раз поблагодарить Вас за потрясающую поездку на водопады 27.06.2019! Это было нереально круто!!! Нет слов, чтобы передать, как нам повезло с гидом в этот день)))) Мы побывали на многих экскурсиях - как групповых, так и индивидуальных, и день, проведённый с Вами - лучшее, что у нас когда-либо было!))) Настолько было легко, интересно, познавательно - мы в прямом смысле увидели Шакуранский водопад с другой стороны, и даже взобрались на него))))
Данил - замечательнейший гид и очень душевный человек! Настолько приятный, открытый, необыкновенно эрудированный, с отличным чувством юмора! Очень тонко чувствует, что интересно туристам - он буквально ловил наши взгляды на каком-то пейзаже-цветочке-камушке - и тут же мы делали остановку, чтобы насладиться этой красотой))) А по ходу экскурсии корректировал маршрут по нашим пожеланиям и ещё подрабатывал фотографом - столько шикарных кадров получилось))) Всегда видно, когда человек любит свою профессию и свою страну - и это крайне приятно: наблюдать, что человек находится на своём месте и занимается любимым делом)))) Данил, это - Ваше! прям призвание! До сих пор кусаю локти, что успела заказать только одну экскурсию - будем навёрстывать в следующий наш приезд в Абхазию))))
P.S. Если вы сомневаетесь, брать ли индивидуальную экскурсию или сэкономить и поехать на групповую - не сомневайтесь, однозначно берите индивидуальную экскурсию у Данилы: вы выиграете миллион раз! За день вы охватите гораздо больше, как 2-3 групповых экскурсии, узнаете много нового и просто душевно проведёте время))) Данил подскажет и построит маршрут так, что вся красота Абхазии будет только ваша! Чуть изменив порядок посещения каждый водопад был всецело только наш! А следом за нами уже тянулись аж три группы человек по 6-7, чтобы постоять в очереди перед Шакураном. Кроме того, мы узнали кучу мелких хитростей как ходить по горным тропкам и речкам! ;)
30 июня 2019
Были с Данилом на двух экскурсиях. Море впечатлений, водопады навсегда останутся в нашей памяти. Спасибо огромное. Данил очень внимательный гид, мы были с ребенком 8 лет, обе экскурсии он везде ходил с ней и на самых опасных местах всегда ее подстраховывал. Никакая погода, никакой ливень не помеха, главное настрой.Очень интересная подача информации. Пикник на природе был супер. Через год или два обязательно вернёмся и пойдём покорять альпийские луга и озера.
5 января 2019
4 января 2019 мы с друзьями были на экскурсии водопады Цебельдинской долины. От экскурсии получили незабываемые впечатления, очень красивые водопады! Наш гид Данил очень интересно рассказывал о местных достопримечательностях и сделал красивые фотографии о нашем путешествии. Обязательно вернемся на водопады летом, чтобы в них искупаться!
23 октября 2018
Одна из причин по которой следует возвращаться в Абхазию это экскурсии Данилы Булия. Экскурсия водопады Цебельдинской долины 17.09.2018 г оставила яркие и незабываемые впечатления. Они не тускнеют по прошествии времени. Уникальная природа, великолепные виды! Самые положительные эмоции оставило и общение с гидом. Данил прекрасный собеседник: умный, воспитанный, хорошо знающий историю и традиции своей страны. Огромное спасибо! Рекомендуем! Виктория. Мария.
15 октября 2018
6 октября мы ездили на экскурсию " Водопады Цебельдинской Долины" с Данилом Булия. Экскурсия была заказана заранее, Данил нам вечером отзвонился, заехал за нами утром в отель ровно в 8.30 , как договаривались и экскурсия началась. Мы поехали в горы на удобной и комфортабельной машине. Данил прекрасный водитель и изумительный экскурсовод. Ехать с ним по горам не страшно, а слушать его одно удовольствие!!! Мы узнали много нового и интересного для себя и про историю Абхазии, и про ее обычаи и традиции, услышали местные предания и легенды. Проезжая мимо деревни Мярхяул, где родился Лаврентий Берия, Данил нам рассказал и про него, хотя это не входило в тему нашей экскурсии. Данил прекрасный рассказчик, имеет разносторонние знания, великолепно владеет русским языком и преподносит информацию легко , доступно и с юмором. Общаться с ним одно удовольствие!! Сама экскурсия очень интересна и красива. Мы увидели 4 безумно красивых водопада, полюбовались горами и ущельями, остановились во всех красивых местах и и сделали очень красивые снимки в горах !! А в конце экскурсии Данил устроил нам небольшой пикник на берегу горной речушки с домашним сыром , медом и травяным чаем!! Нам было фантастически здорово и интересно!! Огромная благодарность Данилу за прекрасный экскурс и дивное путешествие !!! Мы остались в восторге!!!
26 августа 2018
21 августа. После вчерашней экскурсии по Сухуму встретились как добрые знакомые. Поездка к водопадом сопровождалась интересным рассказом об истории страны, о населенных пунктах, шутками. У села Захаровка любовались окрестностями. Спуск к Барьяльскому водопаду стал сюрпризом. Благодаря инструктажу Данила мы с ним справились. Данил очень внимательный, и тактичный и знающий свое дело гид. К Шакуранскому водопаду спускались вполне уверенно. Сказать, что понравилось- ничего не сказать! Группа в 5 человек в восторге! Фотография и факт - это разные вещи! Маршрут продуман - после нагрузки пикник на Ольгинских водопадах и купание в них! Эмоции зашкаливали! Восторг полный! Все это заслуга нашего гида. Данил, большое спасибо!!! Всем рекомендую!
12 августа 2018
С 25 июля по 8 августа были в Абхазии. Заказали две экскурсии у Данилы Булия. Ездили по святым местам и по водопадам Цембильдинской долины. Прекрасно проведенное время. Данила оказался прекрасным гидом, очень интересно всё рассказал, останавливался во всех интересных местах. Очень впечатлило! Благодарим Данилу за отличную работу! В следующий раз обязательно снова воспользуемся его услугами
Валера и Света
22 июля 2018
Это одна из нескольких экскурсий с Данилой, которую мы взяли. Хочу сказать что это не только интересные экскурсии, но и очень приятное общение. Нам было достаточно комфортно и позновальной.
21 июля 2018
Огромное спасибо экскурсоводу Даниле за отличный, насыщенный положительными эмоциями и интересный день! Данила оказался настоящим мастером своего дела: он не только провел нас по уникальным природным уголкам, увлек интересными рассказами об истории Абхазии, её природе и истории, но и организовал пикник. СПАСИБО!!)))
Ещё 6 отзывов

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