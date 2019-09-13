16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Данил, хотим с супругом ещё раз поблагодарить Вас за потрясающую поездку на водопады 27.06.2019! Это было нереально круто!!! Нет слов, чтобы передать, как нам повезло с гидом в этот день)))) Мы побывали на многих экскурсиях - как групповых, так и индивидуальных, и день, проведённый с Вами - лучшее, что у нас когда-либо было!))) Настолько было легко, интересно, познавательно - мы в прямом смысле увидели Шакуранский водопад с другой стороны, и даже взобрались на него))))

Данил - замечательнейший гид и очень душевный человек! Настолько приятный, открытый, необыкновенно эрудированный, с отличным чувством юмора! Очень тонко чувствует, что интересно туристам - он буквально ловил наши взгляды на каком-то пейзаже-цветочке-камушке - и тут же мы делали остановку, чтобы насладиться этой красотой))) А по ходу экскурсии корректировал маршрут по нашим пожеланиям и ещё подрабатывал фотографом - столько шикарных кадров получилось))) Всегда видно, когда человек любит свою профессию и свою страну - и это крайне приятно: наблюдать, что человек находится на своём месте и занимается любимым делом)))) Данил, это - Ваше! прям призвание! До сих пор кусаю локти, что успела заказать только одну экскурсию - будем навёрстывать в следующий наш приезд в Абхазию))))

P.S. Если вы сомневаетесь, брать ли индивидуальную экскурсию или сэкономить и поехать на групповую - не сомневайтесь, однозначно берите индивидуальную экскурсию у Данилы: вы выиграете миллион раз! За день вы охватите гораздо больше, как 2-3 групповых экскурсии, узнаете много нового и просто душевно проведёте время))) Данил подскажет и построит маршрут так, что вся красота Абхазии будет только ваша! Чуть изменив порядок посещения каждый водопад был всецело только наш! А следом за нами уже тянулись аж три группы человек по 6-7, чтобы постоять в очереди перед Шакураном. Кроме того, мы узнали кучу мелких хитростей как ходить по горным тропкам и речкам! ;)