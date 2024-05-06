Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Головокружительные виды заповедных мест, священный Арарат и знаменитый Севан вдохновят и запомнятся надолго. Вы проникнетесь культурой, насладитесь пейзажами, услышите интересные истории и легенды.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$765
Описание
Организационные детали
При себе желательно иметь тёплую одежду, головной убор, зонтик и др.
Возможно участие с детьми от 6 лет. Стоимость тура для детей составляет 480 евро.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. В стоимость включены обеды. Предусмотрены разнообразные блюда: супы, постная толма, полба с грибами, запечённые зелень и овощи, рыба, рис с сухофруктами, шашлык (свинина, курица, ягнёнок, рыба). Завтраки и ужины оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. В день будем проезжать от 20 до 100 км на машине, от 0,5 до 2 км будем проходить пешком.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Еревану
Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета розового туфа. Увидим площадь Республики — главный архитектурный комплекс, на территории которого установлен фонтан, Голубую мечеть, монумент «Мать Армения» на вершине холма и церковь Святой Анны.
Посмотрим на дом Правительства и здание Мэрии Еревана на площади России. Полюбуемся скульптурой работы Огюста Родена на площади Франции. Пройдём по исторической улице Абовяна, названной в честь армянского поэта, вдоль купеческих домов и гимназии, площади Азнавура и кинотеатра «Москва». Прогуляемся по пешеходной улице — современному Северному проспекту. После постного обеда вернёмся в гостиницу.
Длительность: 4-5 часов. Затем — свободное время.
Севан, Дилижан и Агарцин
В 10:00 выезжаем из Еревана к знаменитому «армянскому морю» — высокогорному озеру Севан. Вы узнаете легенду о его происхождении и осмотрите монастырь Севанаванк 9 века.
Затем посетим Дилижан — город армянских художников, композиторов, учёных и режиссёров, находящийся в лесной части Армении — пейзажи здесь уже совсем другие! В уединённом месте нам откроется вид на монастырь Агарцин, построенный в 10-13 веках под покровительством династии Багратуни. В переводе его название означает «танец орлов», а легенда гласит о несметных сокровищах, спрятанных в окружающих его скалах. После постного обеда возвращаемся в Ереван.
Длительность экскурсии: 8-9 часов.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк
В 10:00 направляемся за город. Первым увидим монастырь Хор Вирап («глубокая темница»), основанный на месте древней столицы Армении. Это знаковое историческое место: здесь в 301 году Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией. Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег.
Далее вас ждёт осмотр монастыря Нораванк в живописном ущелье с отвесными красными скалами. Именно здесь впервые был изображён божественный лик. После постного обеда возвращаемся в Ереван.
Длительность экскурсии: 9-10 часов.
Церковь Святой Рипсимэ, кафедральный собор Эчмиадзина, храм Звартноц
В 10:00 выезжаем к церкви в Эчмиадзине, построенной в честь Святой Рипсимэ в 618 году. Вы узнаете легенду этого образца крестово-купольного храма средневековой Армении. Затем осмотрим Эчмиадзинский кафедральный собор — древнейшее христианское сооружение, претерпевшее за свою историю несколько реконструкций. Здесь же расположена резиденция армянского Католикоса, сокровищница Эчмиадзина, где хранятся святые реликвии.
После погуляем среди руин храма Звартноц. «Храм бдящих ангелов» сооружен в совершенно новом для того периода стиле, а его колонны увенчаны массивными капителями с изображениями крестов, орлов, донаторов храма. Пообедав, вернёмся в Ереван.
Длительность экскурсии: 5-6 часов.
Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и Гегард
В 10:00 выезжаем из Еревана. Первым, что мы сегодня увидим, станет Арка Чаренца, сооружённая в честь армянского поэта, в то же время задуманная архитектором, как «храм» Арарату. Арка расположена так, что сквозь неё открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат.
Полюбуемся языческим храмом Гарни, построенном в греческом стиле с соблюдением армянских архитектурных традиций. С двух его сторон — ущелье завораживающей красоты. Затем осмотрим необычное творение природы — склоны из базальтовых шестигранников, напоминающие трубы органа и получившие название «Симфония камней».
Побываем в пещерном монастыре Гегард (Айриванк). Построенный в 8 веке, он был разрушен, заново строительство началось уже в 12 веке, а главная церковь построена 1215 году. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. В одной из них есть святой источник. Считается, что вода в нём обладает чудодейственными свойствами. После обеда вернёмся в Ереван.
Длительность экскурсии: 7-8 часов.
Матенадаран и коньячный завод «Арарат»
Сегодня, в 10:30, выезжаем в Матенадаран — крупнейшее в мире хранилище древних армянских рукописей, созданное на базе коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря. Долгие столетия, несмотря на постоянные опустошительные войны и разрушения, памятники письменности собирались и хранились в монастыре. До наших дней удалось сохранить рукописи со времён появления армянской письменности, а также коллекции документов на арабском, сирийском, греческом, русском и других языках.
Продолжим экскурсией по коньячному заводу «Арарат», в завершении которой вы продегустируете 10-, 15-, 20-летний коньяк.
Длительность: 3-4 часа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Входные билеты
- Дегустация коньяка
- Обеды, вода
Что не входит в цену
- Завтраки и ужины
- Встреча и проводы в аэропорт
- Проживание. Стоимость номера в гостиницах 3* или 4* в Ереване: одноместный номер - 60-85 долларов, двухместный номер - 80-100 долларов
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек