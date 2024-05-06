Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета розового туфа. Увидим площадь Республики — главный архитектурный комплекс, на территории которого установлен фонтан, Голубую мечеть, монумент «Мать Армения» на вершине холма и церковь Святой Анны.

Посмотрим на дом Правительства и здание Мэрии Еревана на площади России. Полюбуемся скульптурой работы Огюста Родена на площади Франции. Пройдём по исторической улице Абовяна, названной в честь армянского поэта, вдоль купеческих домов и гимназии, площади Азнавура и кинотеатра «Москва». Прогуляемся по пешеходной улице — современному Северному проспекту. После постного обеда вернёмся в гостиницу.

Длительность: 4-5 часов. Затем — свободное время.