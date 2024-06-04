Экскурсии на 1 день в Вене

Найдено 18 экскурсий в категории «На весь день» в Вене на русском языке, цены от €124. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 450 за всё до 5 чел.
Гальштат - альпийская открытка
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
53 отзыва
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
134 за человека
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
9 отзывов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
124 за человека
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
46 отзывов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
124 за человека
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
39 отзывов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
134 за человека
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
🚌 На автобусе
Групповая
12.5 часов
42 отзыва
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
134 за человека
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Групповая
12.5 часов
21 отзыв
Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
Расписание: Суббота в 08:00
124 за человека
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Групповая
12.5 часов
1 отзыв
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
134 за человека
Экскурсия «Долина Вахау»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Долина Вахау»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 455 за экскурсию
Альпийская сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Альпийская сказка
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 749 за экскурсию
Экскурсия в Зальцбург
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зальцбург
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 780 за экскурсию
Бургенланд - солнечный край Австрии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Бургенланд - солнечный край Австрии
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: ежедневно с 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
499 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Будапешт
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
749 за экскурсию
Экскурсия в Прагу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Кжедневно в 08:00
749 за экскурсию
Экскурсию в Штирию и Грац
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсию в Штирию и Грац
Расписание: Ежедневно в 08:00
750 за экскурсию
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
Расписание: Ежедневно в 09:00
375 за экскурсию
Южная Моравия: в замках и винах
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
520 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Акиф
    4 июня 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
    Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
  • Я
    Яков
    23 мая 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Все замечательно
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные
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    виды вокруг! Маршрут идеальный, ничуть не устали, хоть и провели весь день в пути! На всё хватило времени и сил!)) Гид Лилия и водитель Геннадий выше всяких похвал, за сувенирчики отдельное спасибо, невероятно мило🥰

    Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставкеЭто был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке
  • С
    Стас
    19 мая 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
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    а про локации. Вывод: проще добраться на электричке и самому спланировать свои прогулки. Гид погружена в тему, но ограничена этой короткой программой, вероятно больше ориентированной на западных туристов

  • L
    Lyudmila
    16 мая 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Отличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересные моменты, следит за порядком. Прекрасно комбинирует два языка. Автобус комфортабельный. Довольно дальняя дорога проходит незаметно благодаря планированию самого маршрута. Однозначно рекомендую.
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  • I
    Igor
    28 апреля 2024
    Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Был очень познавательный тур
    Был очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный турБыл очень познавательный тур
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
    Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
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    Ее увлекательные рассказы о истории Вены добавили интереса к месту. Хальштатт поразил своей невероятной красотой и историческим наследием, обязательно стоит посетить это место. Мы считаем, что ресторан в Хальштатте выигрывает благодаря красивым видам, особенно в сравнении с рестораном на автобане. В целом, мы очень довольны, что сделали эту поездку.

  • М
    Марина
    9 апреля 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
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    Лилия-увлечённый,образованный специалист. Знаток истории Австрии и страны в целом,а также общительный и доброжелательный человек. Нельзя не отметить великолепный обед,который предусмотрен во время экскурсии. Однозначно рекомендую посещение экскурсии всем,кто хочет на время покинуть шумную Вену и окунуться в историю на фоне прекрасных пейзажей.

  • Г
    Галина
    20 марта 2024
    Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
    Понравилась организация экскурсии, все четко, отработано до мелочей. Гид водитель Кирилл всегда спешит на помощь, все объясняет понятно и на русском, и на английском. Гид Наталья с большим чувством юмора… делилась знаниями, которые не найдешь в справочниках. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На весь день»

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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "На весь день" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 124 до 780. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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