1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€134 за человека
Групповая
12 часов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Групповая
12.5 часов
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Начало: Albertinaplatz
Расписание: по субботам в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Групповая
12.5 часов
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: вторник, среда, пятница и воскресенье 08:00 (02 февраля - 30 декабря)
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€134 за человека
Групповая
12.5 часов
Альпийский тур в Хальштатт, вкл. аббатство Адмонт
Начало: У входа в здание Венского центра «Tourist Info»
Расписание: четверг в 08:00 (01.04-01.11), суббота 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€134 за человека
Групповая
12.5 часов
Расписание: Суббота в 08:00
€124 за человека
Групповая
12.5 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 08:00
€134 за человека
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €455 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Альпийская сказка
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €780 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Бургенланд - солнечный край Австрии
Начало: Начало экскурсии из отеля или адреса по желанию
Расписание: ежедневно с 8:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€499 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Будапешт
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
€749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Кжедневно в 08:00
€749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
€750 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€375 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Южная Моравия: в замках и винах
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€520 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААкиф4 июня 2024Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.
- ООльга31 мая 2024Ездили в поездку с гидом Лидией и водителем Виталием. Спасибо водителю за безопасность и комфорт! Лилия прекрасный гид, подающий информацию интересно и эмоционально! Давала время и поспать)) Большое спасибо за впечатления!
- ЯЯков23 мая 2024Все замечательно
- ЕЕкатерина19 мая 2024Это был невероятный день!!! Стоит каждого потраченного цента!!! Ощущение, что я оказалась в открытке или заставке с телефона, настолько нереальные
- ССтас19 мая 2024Локации классные. Но слишком мало времени. Все бегом. Слишком много внимания уделено этому фильму. А хочется не про фильм слушать,
- LLyudmila16 мая 2024Отличная экскурсия в прекрасные места. Гид Лидия отлично знает предмет, увлекательно рассказывает исторические и просто интересные моменты, следит за порядком. Прекрасно комбинирует два языка. Автобус комфортабельный. Довольно дальняя дорога проходит незаметно благодаря планированию самого маршрута. Однозначно рекомендую.
- IIgor28 апреля 2024Был очень познавательный тур
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсия в Хальштатт с гидом Софией оказалась удивительным опытом. София проявила заботу и внимание к каждому туристу, делая поездку незабываемой.
- ММарина9 апреля 2024Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
- ГГалина20 марта 2024Понравилась организация экскурсии, все четко, отработано до мелочей. Гид водитель Кирилл всегда спешит на помощь, все объясняет понятно и на русском, и на английском. Гид Наталья с большим чувством юмора… делилась знаниями, которые не найдешь в справочниках. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На весь день»
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