Экскурсия «Долина Вахау»

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Экскурсия «Долина Вахау»
Экскурсия «Долина Вахау»
Экскурсия «Долина Вахау»
Экскурсия «Долина Вахау»

Что вас ожидает 🤩

  • Долина Вахау
  • Аббатство Мельк
  • Город Кремс
  • Руины замка Дюрнштайн
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

К западу от Вены, вверх по течению Дуная, раскинулась долина Вахау, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита она не только абрикосовыми садами, особенно красивыми в период весеннего цветения, но и виноградниками, разбитыми на солнечных каменистых террасах (вино здесь производят уже более двух тысяч лет!).

Практически за каждым изгибом реки, протекающей среди поросших лесами и увитых виноградниками холмов, взгляду открываются многочисленные памятники истории и культуры – будь то католические монастыри или построенные на вершинах труднодоступных холмов средневековые замки рыцарей-разбойников.

Экскурсия включает посещение одного из старейших бенедектинских монастырей Европы Мельк, старинного городка Дюрнштайн с развалинами крепости, где находился в заточении король Англии Ричард Львиное Сердце. С высоты открывается великолепный вид на Дунай и его гористые окрестности.

Завершает экскурсию прогулка по древнему австрийскому городу Кремс.

Место начала и окончания экскурсии: от отеля или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустации
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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