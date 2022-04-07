К западу от Вены, вверх по течению Дуная, раскинулась долина Вахау, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита она не только абрикосовыми садами, особенно красивыми в период весеннего цветения, но и виноградниками, разбитыми на солнечных каменистых террасах (вино здесь производят уже более двух тысяч лет!).

Практически за каждым изгибом реки, протекающей среди поросших лесами и увитых виноградниками холмов, взгляду открываются многочисленные памятники истории и культуры – будь то католические монастыри или построенные на вершинах труднодоступных холмов средневековые замки рыцарей-разбойников.

Экскурсия включает посещение одного из старейших бенедектинских монастырей Европы Мельк, старинного городка Дюрнштайн с развалинами крепости, где находился в заточении король Англии Ричард Львиное Сердце. С высоты открывается великолепный вид на Дунай и его гористые окрестности.

Завершает экскурсию прогулка по древнему австрийскому городу Кремс.

Место начала и окончания экскурсии: от отеля или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).