Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут

Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр

4.7
6 отзывов
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Посетить Зальцбург — всё равно что побывать в сказке.

Этот город, уютно расположившийся в окружении Альп, очарует вас своей архитектурой, узкими улочками и забавными историями.

А после мы отправимся в Зальцкаммергут, проедем вдоль озёр и полюбуемся с обзорной площадки идиллическим видом на озеро Вольфганзее.
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
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Описание

Что вас ожидает

Красоты Зальцбурга

По пути в столицу классической музыки вы услышите историю Австрии, познакомитесь с её культурой и традициями. После подробного рассказа и экскурсии по городу его уютные улочки и старые площади заиграют новыми красками.
Вы прогуляетесь по барочному саду Мирабель и узнаете о том, как Моцарта держали здесь взаперти. На улице Гетрайдегассе — must see для всех туристов — рассмотрите изящные кованые вывески, встретите дом, где жил великий композитор, и раскроете секрет знаменитых конфет «Mozart». У стен Кафедрального собора мы расскажем о жадном епископе и его корове. А еще вы увидите монастырь Святого Петра, один из самых старых в Европе, и кладбище, где проходили съемки фильма «Звуки музыки». В свободное время рекомендуем отправиться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается завораживающий вид на город.

Россыпь озер

После мы отправимся в Зальцкаммергут — озерный край в Альпах. Мы проедем вдоль озер Мондезее и Вольфганзее и полюбуемся голубизной волн в окружении гор. Сделаем остановку на возвышенности за городом Санкт-Гильден, в котором родилась мама Моцарта. С этой смотровой площадки вы насладитесь панорамой Вольфганзее и сохраните его красоту на фотографиях.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога из Вены в Зальцбург занимает 3 часа, в пути предусмотрен технический перерыв на 30 минут. В Зальцбурге у вас будет 2-часовая экскурсия, а также 2 часа свободного времени. Поездка по озерам Зальцкаммергут занимает около часа, мы также сделаем остановку на 10 минут у озера Вольфгангзее.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Включено: трансфер на автобусе или минибусе, экскурсия во время переезда, двухчасовая пешеходная экскурсия по городу
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, обед, напитки, чаевые (по желанию)
  • Также вы можете самостоятельно на фуникулёре подняться на крепость, стоимость проезда — от 12,90€ за человека (цена на 2019 год).

в субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
2
1
Н
9 мар 2020
Большое спасибо! Австрия весной великолепна!
Марина
17 фев 2020
Были на этой экскурсии 9 февраля. Понравился и Зальцбург, и, особенно, потрясающе красивые озёра Мондзее и Вольфгангзее, жаль что на них отводится совсем мало времени. Экскурсия неплохая, рекомендую.
L
19 янв 2020
Экскурсия очень понравилась! Водитель Алекс был внимательным, хороший экскурсовод Наталья, очень рекомендую всем
А
23 дек 2019
Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто в Австрию приехал в первый раз. Содержательно и интересно. Приятный рассказчик - гид Дарья и особенный колорит экскурсии предаёт гид по Зальцбургу Люси! Немного утомляет дорога
Д
18 ноя 2019
Море удовольствия
Р
29 окт 2019
Уважаемые организаторы. Экскурсия интересная. Все организованно четко и пунктуально. Одно но. Автобус старый и поношенный сильно шумит в салоне. В салоне душно и на просьбу понизить темп. Посоветовали поменять место.
В целом все ок. Буду рекомендовать друзьям.

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