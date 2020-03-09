Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Этот город, уютно расположившийся в окружении Альп, очарует вас своей архитектурой, узкими улочками и забавными историями.
А после мы отправимся в Зальцкаммергут, проедем вдоль озёр и полюбуемся с обзорной площадки идиллическим видом на озеро Вольфганзее.
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Описание
Что вас ожидает
Красоты Зальцбурга
По пути в столицу классической музыки вы услышите историю Австрии, познакомитесь с её культурой и традициями. После подробного рассказа и экскурсии по городу его уютные улочки и старые площади заиграют новыми красками.
Вы прогуляетесь по барочному саду Мирабель и узнаете о том, как Моцарта держали здесь взаперти. На улице Гетрайдегассе — must see для всех туристов — рассмотрите изящные кованые вывески, встретите дом, где жил великий композитор, и раскроете секрет знаменитых конфет «Mozart». У стен Кафедрального собора мы расскажем о жадном епископе и его корове. А еще вы увидите монастырь Святого Петра, один из самых старых в Европе, и кладбище, где проходили съемки фильма «Звуки музыки». В свободное время рекомендуем отправиться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается завораживающий вид на город.
Россыпь озер
После мы отправимся в Зальцкаммергут — озерный край в Альпах. Мы проедем вдоль озер Мондезее и Вольфганзее и полюбуемся голубизной волн в окружении гор. Сделаем остановку на возвышенности за городом Санкт-Гильден, в котором родилась мама Моцарта. С этой смотровой площадки вы насладитесь панорамой Вольфганзее и сохраните его красоту на фотографиях.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Дорога из Вены в Зальцбург занимает 3 часа, в пути предусмотрен технический перерыв на 30 минут. В Зальцбурге у вас будет 2-часовая экскурсия, а также 2 часа свободного времени. Поездка по озерам Зальцкаммергут занимает около часа, мы также сделаем остановку на 10 минут у озера Вольфгангзее.
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что – нет
- Включено: трансфер на автобусе или минибусе, экскурсия во время переезда, двухчасовая пешеходная экскурсия по городу
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, обед, напитки, чаевые (по желанию)
- Также вы можете самостоятельно на фуникулёре подняться на крепость, стоимость проезда — от 12,90€ за человека (цена на 2019 год).
в субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от центра туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 08:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
В целом все ок. Буду рекомендовать друзьям.