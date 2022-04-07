Экскурсия в Зальцбург

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Экскурсия в Зальцбург
Экскурсия в Зальцбург
Экскурсия в Зальцбург
Экскурсия в Зальцбург
Экскурсия в Зальцбург

Что вас ожидает 🤩

  • Парк и замок Мирабель
  • Гетрайдегассе
  • Дом рождения Моцарта
  • Кафедральный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Зальцбург называют столицей классической музыки - его история, культура и обычаи словно вдохновляют на создание музыкального шедевра каждого посетителя. Поэтому узнавать этот город лучше в небольшой компании, разделяющей ваши интересы - например, на нашей индивидуальной экскурсии в Зальцбург.

Машина заедет за вами прямо в отель, а по дороге в Зальцбург из Вены русскоговорящий гид расскажет вам об историческом и культурном значении города.

Зальцбург покорит вас с первого взгляда - необычная архитектура в стиле барокко, узкие улочки и старинные дома, на которых словно лежит печать истории завораживают с первого взгляда.

Мы начнем знакомится с городом с самого романтического его места - дворцово-паркового ансамбля Мирабель, где вы погуляете по лабиринту, увидете сад гномов и солнечный партер, представите спектакли, которые разыгрывались в театре под открытым небом. Вы узнаете историю этого дворца и полюбуетесь видом на купола Старого города и крепость, открывающийся из парка Мирабель.

Кстати, последнюю с замком связывает трагическая история - первый владелец Мирабель, Вольф Дитрих, закончил свои дни узником этой крепости.

Затем мы направимся в исторический центр, по дороге полюбовавшись домом, в которым жил великий режиссер Герберт фон Караян. Совсем неподалеку от него дом Кристиана Допплера, выдающего ученого.

В сопровождении гида вы полюбуетесь на Монастырь Святого Петра и Церковь Святой Троицы, жемчужины эпохи барокко. Гид ответит на все ваши вопросы и расскажет много интересного об этих религиозных достопримечательностях.

Затем мы направимся на купеческую улицу Гетрайдегассе, где находится дом, в котором родился и вырос Моцарт. Вы полюбуетесь зданием Старого университета, пройдетесь по Еврейской улице, где в лавках можно купить необычные сувениры и восхититесь величием Резидентской площади, где ранее находилась резиденция князей-архиепископов.

При желании вы можете подняться на крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается превосходный панорамный вид города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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