Зальцбург называют столицей классической музыки - его история, культура и обычаи словно вдохновляют на создание музыкального шедевра каждого посетителя. Поэтому узнавать этот город лучше в небольшой компании, разделяющей ваши интересы - например, на нашей индивидуальной экскурсии в Зальцбург.

Машина заедет за вами прямо в отель, а по дороге в Зальцбург из Вены русскоговорящий гид расскажет вам об историческом и культурном значении города.

Зальцбург покорит вас с первого взгляда - необычная архитектура в стиле барокко, узкие улочки и старинные дома, на которых словно лежит печать истории завораживают с первого взгляда.

Мы начнем знакомится с городом с самого романтического его места - дворцово-паркового ансамбля Мирабель, где вы погуляете по лабиринту, увидете сад гномов и солнечный партер, представите спектакли, которые разыгрывались в театре под открытым небом. Вы узнаете историю этого дворца и полюбуетесь видом на купола Старого города и крепость, открывающийся из парка Мирабель.

Кстати, последнюю с замком связывает трагическая история - первый владелец Мирабель, Вольф Дитрих, закончил свои дни узником этой крепости.

Затем мы направимся в исторический центр, по дороге полюбовавшись домом, в которым жил великий режиссер Герберт фон Караян. Совсем неподалеку от него дом Кристиана Допплера, выдающего ученого.

В сопровождении гида вы полюбуетесь на Монастырь Святого Петра и Церковь Святой Троицы, жемчужины эпохи барокко. Гид ответит на все ваши вопросы и расскажет много интересного об этих религиозных достопримечательностях.

Затем мы направимся на купеческую улицу Гетрайдегассе, где находится дом, в котором родился и вырос Моцарт. Вы полюбуетесь зданием Старого университета, пройдетесь по Еврейской улице, где в лавках можно купить необычные сувениры и восхититесь величием Резидентской площади, где ранее находилась резиденция князей-архиепископов.

При желании вы можете подняться на крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается превосходный панорамный вид города.