Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору

Смешанная - автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Смешанная - автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится на двух языках - русском и английском, в автобусе могут присутствовать туристы из разных стран.
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Хальштатт
  • Замок Орт
  • Панорамная площадка World Heritage Skywalk
  • Г. Траункирхен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Зальцкаммергут – регион в Австрии, потрясающий не только красотой (что естественно для Австрии и очевидно при непосредственном знакомстве с озёрно-горным краем), но и своим историческим значением – здесь уже со второго тысячелетия до нашей эры разрабатывались соляные шахты. Регион сохранял свое экономическое значение и при Габсбургах – монархи ценили и активно развивали соляную монополию.

Первой остановкой на нашем пути станет белоснежный замок Орт, где многие пары мечтают сыграть свадьбу и сделать очаровательные снимки на старинном деревянном мосту на долгую память.

Сердцем Зальцкаммергута по праву считается городок Хальштатт. Непередаваемая красота этого места (и вправду, ни одно фото не способно передать совершенство этого места) обусловлена его специфическим расположением – на узкой полосе земли между озером и скалами. Необходимость поселения возникла из-за упомянутых уже соляных шахт, неудобность же расположения эволюционировала из проблемы в шанс – так и возник Халльштатт, заслуженно включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Любопытно, что красота этого места хоть и, как уже было сказано, непередаваема, но, как оказалось, подражаема – в 2012 году в Китае была построена точная копия этого райского уголка. Впрочем, у Вас есть замечательная возможность познакомиться с оригиналом!

В Хальштатте мы поднимемся на подъёмнике на смотровую площадку World Heritage Skywalk, откуда открывается завораживающий вид на город, озеро и горы с высоты птичьего полета. В свободное время у вас будет достаточно свободного времени, чтобы перекусить, побродить по улочкам, насладиться панорамами озера и высоких гор или самостоятельно покататься на экскурсионном кораблике.

На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Траункирхен, расположившийся на берегу одноимённого озера — самого глубокого озера Австрии. Здесь вы снова будете покорены новыми природными пейзажами и невероятно красивыми местами для съемки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на подъемник на гору в Хальштатте
Что не входит
  • Питание. Экскурсионный кораблик в Хальштатте
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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26 сен 2022
Впечатления незабываемые!!! Экскурсовод София очень внимательная и эрудированная,оживила для нас историю этого замечательного края! Было интересно слушать ее,а также любоваться окружающей красотой. Впервые в жизни поднялись на такую высоту,от которой захватило дух,а когда опускались,то это было круче Американских горок!!! Наслаждались чистым горным воздухом и пили чистую воду из источника! Побывать лично в местах,которые только видели в интернете-это круто и незабываемо!!!

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