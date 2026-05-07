Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра в 05:00
10 июл в 05:00
от $297 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
10 июл в 04:00
11 июл в 04:00
от $342
$488 за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Луксор с посещением долины Царей
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00, в пятницу в 04:30
Завтра в 05:00
10 июл в 04:30
$85 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Дендера и Луксор за 1 день
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июл в 05:30
от $310 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
11 июл в 05:30
12 июл в 05:30
от $950 за всё до 3 чел.
Групповая
Из Хургады - в Луксор и долину Царей на 1 день
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив Луксор и Долину Царей. Вас ждут величественные храмы и загадочные гробницы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 05:00
Завтра в 05:00
10 июл в 05:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Три храма, Долина царей и тайны фараонов
Посетите Луксор, где вас ждут три величественных храма и загадочная Долина царей. Узнайте больше о древних фараонах и их наследии
Завтра в 04:30
10 июл в 04:30
от $340 за всё до 8 чел.
Групповая
Путешествие в Луксор: Долина Цариц и Карнакский храм
Отправиться из Хургады в "Город живых" и "Город мёртвых", а также побывать на Банановом острове
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июл в 04:00
$80 за человека
Групповая
до 25 чел.
Из Хургады - в древний Луксор
Почувствуйте дух древнего Египта на экскурсии из Хургады в Луксор. Восхититесь величием Долины царей и Карнакского храма, полетайте на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$385 за человека
Последние отзывы на экскурсии
V
Все было отлично! Спасибо большое! Ребенок заболел и в назначенный день поехать на экскурсию не смогли, спокойно перенесли на другой день без проблем!
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Всего 345 отзывов в Хургаде в категории "Город мёртвых"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Город мёртвых»
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