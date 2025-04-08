-
18%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$180.40
$220 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$154
$220 за всё до 2 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30 из отеля в Каире
Завтра в 07:30
21 сен в 07:30
$245
$350 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир для детей
Организуем для ваших детей незабываемое путешествие по Каиру. Посещение дворца, фараоновой деревни и башни оставят яркие впечатления
Начало: Отель
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$180
$200 за всё до 6 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$180
$200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММишина8 апреля 2025Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
- EEkaterina20 марта 2025Отличная экскурсия - все было четко и на этапе договоренностей и самого тура. Встретили в аэропорту и показали город, затем
- AAnna7 января 2025Мы с супругом очень много путешествуем и в Египте были уже четыре раза, однако экскурсия по Каиру с Имадом оставила
- ТТатьяна7 января 2025Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Мухамеду и Ашрафу, все прошло как договаривались. Узнали много нового, хотя уже второй раз в Каире. Было интересно, комфортно. Дополнительно за небольшую плату прокатились по Нилу. Рекомендую экскурсию к посещению!
- ААнастасия17 декабря 202416.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
- ИИван11 декабря 2024Отличная экскурсия, для ценителей истории! Увидели много красивых мест, сошедших с учебников по истории! В целом экскурсия организована хорошо, спасибо гиду Ахмеду!
- ВВита14 октября 202412 октября у нас была экскурсия" Гуляй как каирец" с гидом Ислаимом по значимым местам древнего города Каира. Все прошло
- ДДенис24 апреля 2024Был приятно удивлён таким общирным знанием русскоговорящего гида. Понравилось:
1. Организация самого тура и мгновенная обратная связь на русском языке. Очень
- ССвета4 января 2024Программа соответствует описанию, Гид хорошо говорит на русском и интересно все рассказывает об истории и о современной жизни Каира) все
- LLyubov18 августа 2023Шикарная организация экскурсии! Понравилось даже детям (а они не очень любят экскурсии, историю и пр)!!! Мы брали индивидуальную экскурсию у
- ППавел7 мая 2023Отличная организация, кроме ошибки в терминале (нас привези в третий вместо второго - но там 5 минут пешком).
Не берут доплату
- MMonakhov24 апреля 2023Экскурсия супер! Мухамед очень хороший экскурсовод! Вещде без очереди, доступно объясняет, всё очень интересно и бесплатный мангоаый фрэш в подарок и трансфер в аэропорт! Супер! Рекомендую!
- ЛЛандыш11 марта 2023Вчера мы были на экскурсии по Каиру с гидом Емадом. мы очень много путешествуем. и поверьте не так часто встретишь такого образованного,интелегентного,хорошо знающего историю своей страны. мы провели прекрасный день на экскурсии с гидом. большое спасибовам,Емад. очень всем рекомендую
- ММарина24 августа 2022В июле 2022 мы летели в Грецию через Каир и решили воспользоваться долгой стыковкой рейсов (12 ч): взяли экскурсию на
