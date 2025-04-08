читать дальше

быстро отреагировали и максимально просто.

2. Всегда была обратная связь по запросам

3. Гид, которого предоставили Мухамед, прекрасно владел материалом и очень превосходно говорил на русском языке.

4. В процессе организации тура пришлось вносить изменения, которые мгновенно учитывались.

5. Логистика с учётом затраченного времени 100 из 100. Браво!

Гид был не навязчивым, что тоже повлияло на общее восприятие информации. Понимаете да? Если информации очень много, то потом начинает болеть голова.

6. Материал, информация прекрасно внятно и доходчиво объяснялась.

7. Пришлось исключить прогулки по Нилу. Но думаю уже в следующий раз.



8. Очень рекомендую, кому важно время по организации и логистике и по получению информации.