Остров Гезира – экскурсии в Каире

Найдено 5 экскурсий в категории «Остров Гезира» в Каире, цены от $154, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
8 часов
-
18%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$180.40$220 за всё до 4 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
На автобусе
7 часов
-
30%
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$154$220 за всё до 2 чел.
Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
12 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30 из отеля в Каире
Завтра в 07:30
21 сен в 07:30
$245$350 за всё до 2 чел.
Каир для детей
На автобусе
2 часа
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир для детей
Организуем для ваших детей незабываемое путешествие по Каиру. Посещение дворца, фараоновой деревни и башни оставят яркие впечатления
Начало: Отель
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$180$200 за всё до 6 чел.
Каирские дворцы с фотосессией
На автобусе
8 часов
-
10%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Каирские дворцы с фотосессией
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$180$200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мишина
    8 апреля 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
  • А
    Анна
    8 апреля 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
  • E
    Ekaterina
    20 марта 2025
    Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
    Отличная экскурсия - все было четко и на этапе договоренностей и самого тура. Встретили в аэропорту и показали город, затем
    читать дальше

    поехали на пирамиды - впечатлений уйма, поскольку приехали раньше, до основных толп и смогли насладиться видами. Также успели заглянуть в музей папируса, а затем поехали в Каирский музей. Гид очень понятно и доступно все рассказывал, спасибо!

  • A
    Anna
    7 января 2025
    Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
    Мы с супругом очень много путешествуем и в Египте были уже четыре раза, однако экскурсия по Каиру с Имадом оставила
    читать дальше

    совершенно незабываемое впечатление! Очень яркая, эмоциональная, захватывающая подача материала! В Каирском музее было потрясающе интересно. Хочу также отметить чуткость Имада к пожеланиям и потребностям гостей. Горячо рекомендую открыть для себя Каир именно с Имадом!

  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Мухамеду и Ашрафу, все прошло как договаривались. Узнали много нового, хотя уже второй раз в Каире. Было интересно, комфортно. Дополнительно за небольшую плату прокатились по Нилу. Рекомендую экскурсию к посещению!
  • А
    Анастасия
    17 декабря 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
  • A
    Anastasiia
    17 декабря 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
  • И
    Иван
    11 декабря 2024
    Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
    Отличная экскурсия, для ценителей истории! Увидели много красивых мест, сошедших с учебников по истории! В целом экскурсия организована хорошо, спасибо гиду Ахмеду!
  • В
    Вита
    14 октября 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
    12 октября у нас была экскурсия" Гуляй как каирец" с гидом Ислаимом по значимым местам древнего города Каира. Все прошло
    читать дальше

    великолепно, информативно и очень познавательно. Исмаил владеет информацией по древнему миру фараонов и другим местам на отлично. По нашей просьбе добавили опцию,"Копский квартал", которая не входила в экскурсию за небольшую плату, бесплатно отвезли в аэропорт, а еще водитель так же по нашей инициативе по дороге остановился и помог нам выбрать и купить наивкуснейшее манго. Небольшая просьба, поменяйте кафе, где вы возите туристов на обед, невкусно и напитки по цене дороже ресторана в центре Каира в два раза, но это я думаю уже просьба к руководству. Рекомендую данную экскурсию к посещению!!!

  • Д
    Денис
    24 апреля 2024
    Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
    Был приятно удивлён таким общирным знанием русскоговорящего гида. Понравилось:
    1. Организация самого тура и мгновенная обратная связь на русском языке. Очень
    читать дальше

    быстро отреагировали и максимально просто.
    2. Всегда была обратная связь по запросам
    3. Гид, которого предоставили Мухамед, прекрасно владел материалом и очень превосходно говорил на русском языке.
    4. В процессе организации тура пришлось вносить изменения, которые мгновенно учитывались.
    5. Логистика с учётом затраченного времени 100 из 100. Браво!
    Гид был не навязчивым, что тоже повлияло на общее восприятие информации. Понимаете да? Если информации очень много, то потом начинает болеть голова.
    6. Материал, информация прекрасно внятно и доходчиво объяснялась.
    7. Пришлось исключить прогулки по Нилу. Но думаю уже в следующий раз.

    8. Очень рекомендую, кому важно время по организации и логистике и по получению информации.

  • С
    Света
    4 января 2024
    Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
    Программа соответствует описанию, Гид хорошо говорит на русском и интересно все рассказывает об истории и о современной жизни Каира) все
    читать дальше

    очень понравилось, кроме ресторана который предложил ГИД. При выборе места обеда рекомендую самим выбрать ресторан по отзывам в интернете. Мы выбрали минивэн на 3-х участников и было хорошо и удобно. Когда поедете на пирамиды и захотите на смотровую площадку если вы молоды и не ленивы дойдите пешком до нее это не так далеко как кажется.

  • L
    Lyubov
    18 августа 2023
    Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
    Шикарная организация экскурсии! Понравилось даже детям (а они не очень любят экскурсии, историю и пр)!!! Мы брали индивидуальную экскурсию у
    читать дальше

    Эмада, и это было просто чудесно: только наш микроавтобус, только наш гид-Эмад и индивидуальный маршрут. Увидели пирамиды, зашли внутрь пирамиды, посетили каирский музей древностей (увидели там маску Тутанхамона, папирус, мумии, саркофаги), прокатились по Нилу, заехали на фабрику духов и аптечной косметики. Понравилось абсолютно все)) Рекомендую!

  • П
    Павел
    7 мая 2023
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Отличная организация, кроме ошибки в терминале (нас привези в третий вместо второго - но там 5 минут пешком).
    Не берут доплату
    читать дальше

    за встречу/высадку в аэропорту (у конкурентов от +30$)
    Гибкий маршрут - мы, например, добавили час катания на катере без доплаты агентству - только лодочнику.
    Интересный рассказ о городе (про "город мертвых" и т. д.)
    Гид умудрялся проводить нас везде без очереди - создавалось впечатление, что он хорошо знаком чуть ли не со всем персоналом достопримечательностей.

  • M
    Monakhov
    24 апреля 2023
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Экскурсия супер! Мухамед очень хороший экскурсовод! Вещде без очереди, доступно объясняет, всё очень интересно и бесплатный мангоаый фрэш в подарок и трансфер в аэропорт! Супер! Рекомендую!
  • Л
    Ландыш
    11 марта 2023
    Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
  • Л
    Ландыш
    11 марта 2023
    Каир - город чудес: плато Гиза, прогулка по Нилу и Каирский музей
  • М
    Марина
    24 августа 2022
    Гуляй как каирец по must-see местам
  • М
    Марина
    24 августа 2022
    Гуляй как каирец по must-see местам
