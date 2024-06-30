1 чел.
По популярности
скидка
24%
Круиз
6 часов
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
Зайти в мечеть и собор, посмотреть на самые старые трущобы города и поплавать на парусной яхте
«На корабле вас ждёт ужин из морепродуктов, танец живота, национальный танец танура и живая музыка»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
119€90 за всё до 2 чел.
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите выступления певца, фокусника и танец живота в исполнении восточных красавиц, а также сможете повеселиться на дискотеке с диджеем»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
€30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музыкальные теплоходы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 90 со скидкой до 24%.
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Музыкальные теплоходы», цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август