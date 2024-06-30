Музыкальные теплоходы – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €30, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
24%
Круиз
6 часов
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
Зайти в мечеть и собор, посмотреть на самые старые трущобы города и поплавать на парусной яхте
«На корабле вас ждёт ужин из морепродуктов, танец живота, национальный танец танура и живая музыка»
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
11990 за всё до 2 чел.
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
🎶 Музыкальные теплоходы
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите выступления певца, фокусника и танец живота в исполнении восточных красавиц, а также сможете повеселиться на дискотеке с диджеем»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
30 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
  1. Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
  2. Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
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  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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