BWA_Nice-Voyage проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло

BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage – Гид из Ниццы
Лазурный берег манит тысячи и тысячи туристов ежегодно.

Здесь самые лучшие пляжи, рестораны и бутики.

Но что стоит за этим и почему самые богатые люди предпочитают отдыхать именно здесь? Вы найдете ответы на эти вопрос во время автомобильного путешествия по Лазурному берегу.

Ницца, Эз, княжество Монако не оставят никого равнодушным!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €289 за экскурсию

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Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Экскурсия по Ницце, Эз и Монако, Монте Карло
Панорамный проезд по Ницце, два главных и самых красивых 🤩 вида, Ницца у ваших ног и Бухта Орлова.
Средневековый город 🏙️ Эз на вершине скалы откроет Вам удивительную панораму моря 🌊. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерной фабрики Фрагонар и посетите древнюю церковь ⛪ увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров. Увидите шедевр монументальной архитектуры – Океанографический музей 🖼, дороги, по которым проходят автогонки «Формула 1».
Что входит
  • услуги водителя-экскурсовода
  • транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
  • Посещение музеев и мероприятий
  • ваши личные расходы и покупки
  • дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница или адрес проживания

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage
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