BWA_Nice-Voyage проводит ещё 6 экскурсий

BWA_Nice-Voyage – Гид из Ниццы

Лазурный берег манит тысячи и тысячи туристов ежегодно.



Здесь самые лучшие пляжи, рестораны и бутики.



Но что стоит за этим и почему самые богатые люди предпочитают отдыхать именно здесь? Вы найдете ответы на эти вопрос во время автомобильного путешествия по Лазурному берегу.



Ницца, Эз, княжество Монако не оставят никого равнодушным!