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Обзорная экскурсия на автомобиле: Старый город, античные руины и захватывающие панорамы

Диана
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Диана – ваш гид
За три часа вы побываете в разных уголках города, подниметесь на холмы Ниццы и прокатитесь вдоль бухты Ангелов.

Я расскажу вам историю города с древнеримских времен и до наших дней, объясню, как это место стало таким популярным у туристов.

Вы увидите средневековые дома и особняки в стиле модерн, узнаете, что означают скульптуры на площади Массена и почему отель Негреско — это воплощенная мечта, и полюбуетесь городом с высоты птичьего полета.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Красавица Ницца
Красавица Ницца

Что вас ожидает

Атмосфера Старого города
Наша первая остановка состоится в Старом городе — это маленький квартал, чьи узенькие улочки и разноцветные дома отражают колорит южного региона. Я открою вам его историю, начавшуюся еще в Средние века, а после мы посетим знаменитый цветочный рынок и полюбуемся старинными церквями, среди которых барочный Собор Святой Репараты. Вы услышите рассказ об этой мученице, покровительнице нашего города, и узнаете, как она связана с живописной бухтой Ангелов.

Наследие римской эпохи
На автомобиле вы «перенесетесь» в более древние времена — в район Симье, где сохранилась античная Ницца. Мы прогуляемся вдоль стен древнеримского поселения Семенилум, осмотрим руины амфитеатра, которому больше тысячи лет. Здесь со стороны холмов открывается захватывающий вид на город, но это не единственное место, где можно сделать отличные фотографии: на смотровой площадке у Замкового холма вы увидите прекрасные ракурсы на порт Лимпия — морские ворота Ниццы — и мыс Кап Ферра.

Поездка вдоль моря
После мы отправимся в православный Николаевский собор, где вы полюбуетесь великолепной архитектурой и узнаете о том, как русские — в том числе и царская семья — сделали популярным отдых на Лазурном берегу. Мы проедем романтичный участок к променада Руба Капэ — я объясню, почему его название переводится как «улетевшая шляпа». А напоследок вы прокатитесь по стильной Английской набережной, вдоль которой выстроены роскошные особняки и отели.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с остановками для прогулки. На маршруте с вами будут и гид, и водитель.
  • Мы начнем экскурсию у вашего отеля; по окончании поездки автомобиль доставит к вас обратно или в любое другое место по вашему желанию.
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца
Красавица Ницца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Меня зовут Диана, мне 36 лет и я гид на Лазурном побережье. Семь лет назад я приехала в Ниццу и была покорена красотами этого региона, а когда любишь то, чем занимаешься, то вкладываешь в это душу. Я действительно получаю огромное удовольствие, когда показываю своим гостям здешние места во время экскурсии. Здесь гармонично сочетаются живописные природные ландшафты, притягательная архитектура городов и богатейшая Истрия. Откройте для себя Лазурный берег вместе со мной, вашим индивидуальным гидом.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 октября 2019
Нужно больше времени, для такого содержания экскурсии.
А Диана, умничка. Спасибо, все понравилось.

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