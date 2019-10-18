Что вас ожидает

Атмосфера Старого города

Наша первая остановка состоится в Старом городе — это маленький квартал, чьи узенькие улочки и разноцветные дома отражают колорит южного региона. Я открою вам его историю, начавшуюся еще в Средние века, а после мы посетим знаменитый цветочный рынок и полюбуемся старинными церквями, среди которых барочный Собор Святой Репараты. Вы услышите рассказ об этой мученице, покровительнице нашего города, и узнаете, как она связана с живописной бухтой Ангелов.

Наследие римской эпохи

На автомобиле вы «перенесетесь» в более древние времена — в район Симье, где сохранилась античная Ницца. Мы прогуляемся вдоль стен древнеримского поселения Семенилум, осмотрим руины амфитеатра, которому больше тысячи лет. Здесь со стороны холмов открывается захватывающий вид на город, но это не единственное место, где можно сделать отличные фотографии: на смотровой площадке у Замкового холма вы увидите прекрасные ракурсы на порт Лимпия — морские ворота Ниццы — и мыс Кап Ферра.

Поездка вдоль моря

После мы отправимся в православный Николаевский собор, где вы полюбуетесь великолепной архитектурой и узнаете о том, как русские — в том числе и царская семья — сделали популярным отдых на Лазурном берегу. Мы проедем романтичный участок к променада Руба Капэ — я объясню, почему его название переводится как «улетевшая шляпа». А напоследок вы прокатитесь по стильной Английской набережной, вдоль которой выстроены роскошные особняки и отели.