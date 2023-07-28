Вас ждет одна из самых романтичных экскурсий из Ниццы - поездка в Вердонское ущелье и знаменитую Лавандовую долину.

Наша поездка начнется с посещения самой красивой деревушки Прованса, Мустье-Сент-Мари стоит на скалистой террасе высотой порядка 100 м. В ясный день, когда солнце заходит за южную скалу, мерцающий розоватый свет окутывает деревню и кажется, будто миллионы звезд сияют вокруг домов.

Затем мы направимся к руинам замка Греольер - когда-то одного из самых красивых и величественных во Франции. Вы узнаете, что случилось с замком и какая легенда связана с ним.

После нас ждет прекрасный национальный парк Торенк, где вы полюбуетесь на бизонов в резервации - мощь и красота этих животных просто потрясают.

А после мы увидим финальную точку и главную цель нашей экскурсии - великолепную Лавандовую долину. Аромат нежных цветов просто потрясает, а плотный фиолетовый ковер на фото выглядит изумительно.

Рекомендуем перед экскурсией уточнить сезон цветения лаванды - мы подскажем, когда лучше любоваться долиной.