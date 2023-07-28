Что вас ожидает:
- Деревня Мустье-Сент-Мари
- Развалины замка Греольер
- Лавандовая долина
- Национальный парк Торенк
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Вас ждет одна из самых романтичных экскурсий из Ниццы - поездка в Вердонское ущелье и знаменитую Лавандовую долину.
Наша поездка начнется с посещения самой красивой деревушки Прованса, Мустье-Сент-Мари стоит на скалистой террасе высотой порядка 100 м. В ясный день, когда солнце заходит за южную скалу, мерцающий розоватый свет окутывает деревню и кажется, будто миллионы звезд сияют вокруг домов.
Затем мы направимся к руинам замка Греольер - когда-то одного из самых красивых и величественных во Франции. Вы узнаете, что случилось с замком и какая легенда связана с ним.
После нас ждет прекрасный национальный парк Торенк, где вы полюбуетесь на бизонов в резервации - мощь и красота этих животных просто потрясают.
А после мы увидим финальную точку и главную цель нашей экскурсии - великолепную Лавандовую долину. Аромат нежных цветов просто потрясает, а плотный фиолетовый ковер на фото выглядит изумительно.
Рекомендуем перед экскурсией уточнить сезон цветения лаванды - мы подскажем, когда лучше любоваться долиной.
Программа
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входной билет в национальный парк Торенк (22 евро с человека)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.