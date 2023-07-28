Лавандовые поля и Вердонское ущелье

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится в мини-группе до 7ми человек.
Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Лавандовые поля и Вердонское ущелье

Что вас ожидает:

  • Деревня Мустье-Сент-Мари
  • Развалины замка Греольер
  • Лавандовая долина
  • Национальный парк Торенк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вас ждет одна из самых романтичных экскурсий из Ниццы - поездка в Вердонское ущелье и знаменитую Лавандовую долину.

Наша поездка начнется с посещения самой красивой деревушки Прованса, Мустье-Сент-Мари стоит на скалистой террасе высотой порядка 100 м. В ясный день, когда солнце заходит за южную скалу, мерцающий розоватый свет окутывает деревню и кажется, будто миллионы звезд сияют вокруг домов.

Затем мы направимся к руинам замка Греольер - когда-то одного из самых красивых и величественных во Франции. Вы узнаете, что случилось с замком и какая легенда связана с ним.

После нас ждет прекрасный национальный парк Торенк, где вы полюбуетесь на бизонов в резервации - мощь и красота этих животных просто потрясают.

А после мы увидим финальную точку и главную цель нашей экскурсии - великолепную Лавандовую долину. Аромат нежных цветов просто потрясает, а плотный фиолетовый ковер на фото выглядит изумительно.

Рекомендуем перед экскурсией уточнить сезон цветения лаванды - мы подскажем, когда лучше любоваться долиной.

Программа

Деревню Мустье-Сент-Мари, развалины замка Греольер, Лавандовую долину, национальный парк Торенк.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в национальный парк Торенк (22 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
История и культура
Лавандовые поля
Природа и пейзажи
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