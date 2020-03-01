Исторические экскурсии в Ницце

Что вас ожидает

Храмовая архитектура

Многие уголки Ниццы сохранили память о том периоде, когда в городе разрослась колония наших соотечественников — вместе мы обойдем их и поговорим о русском присутствии.

На замковой горе вы увидите могилу Александра Герцена — «отца русской революции», услышите о его жизни и насладитесь видом на порт и залив. У старой русской церкви узнаете, как зарождалась русская колония, кто из наиболее обеспеченных семей строил собственные виллы. А в русском квартале Ниццы мы посетим православный собор святителя Николая Чудотворца, ставший одним из символов курорта.

Русские сюжеты

Мы заглянем в пансион, богатый историями об известных русских постояльцах. Здесь останавливался Ленин, Гоголь, а Чехов писал пьесу «Три сестры». Далее отправимся к готическому замку Вальроз, принадлежавшему барону фон Дервису, промышленнику из России. Вы поймете, как он из скромного чиновника превратился в одного из «железнодорожных королей» России. Также увидите дом, где жила художница Мария Башкирцева, известная на весь мир своим «интимным дневником» — и услышите интересные факты о жизни русских аристократов в Ницце.

А еще мы посетим кондитерскую фабрику, где можно продегустировать восхитительные сладости и приобрести подарки для своих близких.

Экскурсию также можно провести на автомобиле. В этом случае мы вместо кондитерской отправимся на семейную винодельню. Вы узнаете традиционные способы и секреты изготовления французского вина и продегустируете напиток.