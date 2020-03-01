Исторические экскурсии в Ницце

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Русская Ницца

Обойти или объехать город и познакомиться с его историей в век аристократического туризма

Nadezda
Задать вопрос
Nadezda – ваш гид
Православные храмы и русское кладбище, виллы и особняки аристократии — я покажу вам, каким был город, когда сюда съезжался весь свет Москвы и Петербурга.

Вы услышите о русских писателях, о художнице, прославившейся «интимным дневником», о балах в замке железнодорожного промышленника.

Полюбуетесь культурным наследием Ниццы — а еще побываете на кондитерской фабрике или семейной винодельне.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Забронировать экскурсию
Русская Ницца
Русская Ницца

Что вас ожидает

Храмовая архитектура
Многие уголки Ниццы сохранили память о том периоде, когда в городе разрослась колония наших соотечественников — вместе мы обойдем их и поговорим о русском присутствии.
На замковой горе вы увидите могилу Александра Герцена — «отца русской революции», услышите о его жизни и насладитесь видом на порт и залив. У старой русской церкви узнаете, как зарождалась русская колония, кто из наиболее обеспеченных семей строил собственные виллы. А в русском квартале Ниццы мы посетим православный собор святителя Николая Чудотворца, ставший одним из символов курорта.

Русские сюжеты
Мы заглянем в пансион, богатый историями об известных русских постояльцах. Здесь останавливался Ленин, Гоголь, а Чехов писал пьесу «Три сестры». Далее отправимся к готическому замку Вальроз, принадлежавшему барону фон Дервису, промышленнику из России. Вы поймете, как он из скромного чиновника превратился в одного из «железнодорожных королей» России. Также увидите дом, где жила художница Мария Башкирцева, известная на весь мир своим «интимным дневником» — и услышите интересные факты о жизни русских аристократов в Ницце.
А еще мы посетим кондитерскую фабрику, где можно продегустировать восхитительные сладости и приобрести подарки для своих близких.

Экскурсию также можно провести на автомобиле. В этом случае мы вместо кондитерской отправимся на семейную винодельню. Вы узнаете традиционные способы и секреты изготовления французского вина и продегустируете напиток.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия на семейной винодельне проходит на французском или английском языке — я выступаю в качестве переводчика
  • Винная дегустация возможно только при выборе данной экскурсии на автомобиле. Необходима предварительная резервация.
  • Стоимость автомобильной экскурсии составит 250€

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: дегустация на кондитерской фабрике
  • Отдельно оплачивается дегустация 3 вин: 20 минут — 10€ за человека (возможна только при автомобильной экскурсии)
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца
Русская Ницца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nadezda
Nadezda
Дорогие друзья! Меня зовут Надежда. По образованию историк, закончила Российский Государственный Гуманитарный Университет, историко-филологический факультет. В 2000 году я побывала во Франции по школьному обмену и с тех пор полюбила эту страну. В 2014 г. поступила на исторический факультет университета Ниццы — София Антиполис и получила диплом Мастера 2. В 2016 году переехала жить в город Канны и здесь закончила туристический факультет, работала в туристической компании. С удовольствием познакомлю вас с богатой историей, интересными и занимательными фактами, с потрясающе красивыми уголками Лазурного берега, а также с обыденной жизнью местного населения. На моих экскурсиях вы погрузитесь в историю и культуру Прованса! По запросу можно организовать: вело-тур в Сан-Ремо, рыбалку на Кап д’Антиб, пеший поход в горы или морскую прогулку, сплавы по горной реке, конную прогулку или вертолетную экскурсию, дегустацию вина, посещение замка и многое другое. Программа туров заранее обсуждается и организовывается по вашим интересам. Также предлагаются услуги сопровождения, переводчика, помощь в бронировании отелей, трансфера, мастер-классов и другие туристические услуги.
Напишите мне

Исторические экскурсии в Ницце

Русская история НиццыРусская история НиццыРусская история Ниццы
78 за экскурсию
2.5 часа
35 отзывов
Пройти по стопам знаменитых соотечественников и разгадать загадку неповторимой атмосферы города
Гуляя по уютным улочкам, площадям и паркам, вы познакомитесь с историей аристократов и творческих личностей, оставивших след в жизни города. Услышите о краже века и братстве кающихся, взглянете на залив Ангелов с лучшего ракурса и откроете детали, которые позволят прикоснуться к истинной душе Ниццы.
Ницца — прогулка по Старому городуНицца — прогулка по Старому городуНицца — прогулка по Старому городу
45 за человека
2.5 часа
1 отзыв
Насыщенная экскурсия по историческому центру с погружением в его прошлое
Вы увидите главные площади, дворцы, церкви и дома старинной части Ниццы; узнаете особенности ее истории и архитектуры, в которой слились итальянское и французское начала. Я проведу вас по самым интересным улочкам, расскажу городские легенды и покажу дома, где жили известные люди. А еще поделюсь практическими советами: где купить подарки, сделать лучшие фотографии и приятно провести вечер.

Выбирайте и другие экскурсии в Ницце

За городомГрупповыеГастрономическиеСо скидкойИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНеобычные маршрутыВсеОбзорныеНа автомобилеФотосессии