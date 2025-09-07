Мини-группа
до 10 чел.
Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми
Подняться на 2000 метров, пройтись среди облаков и увидеть, как солнце тонет в тумане
Начало: По договорённости
6 июл в 08:00
€55 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 7 чел.
Расписание: по субботам и воскресеньям в 9:00
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
$288
$300 за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Путешествие к вершинам Грузии: закат в Гомисмта, пикник в облаках и прогулка по заповеднику. Уникальные виды и атмосферный отдых в горах
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
3 июл в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гомис Мта - мир гор и облаков
Закат, тишина и бесконечные горные горизонты
Начало: От места вашего проживания
4 июл в 13:00
5 июл в 11:00
€165 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Здравствуйте! Сегодня мы побывали в горах Гомис Мта, это что то невероятное!!! С нами был Роман, идеальный водитель. Накормили, напоили, всё на высшем уровне Прикрепляю фото
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Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля, доехали с комфортом, устроили
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Л
Восторг и услада! Прекрасно организованное путешествие, душевный гид Дивит, удобное транспортное средство, грузинское гостеприимство, прекраснейшие виды, снег, альпийские луга, и конечно же закат солнца! Захватите с собою плед, и наслаждайтесь! Я и моя семья очарованы! Рекомендую к обязательному посещению!
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К
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Х
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Д
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Ж
Спасибо большое нашему гиду Давиду за прекрасную экскурсию в Гомис Мта! Виды шикарные, море облаков, вкусный шашлык, прекрасное вино, чудесные
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Всего 23 отзыва в Батуми в категории "Гомис Мта"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гомис Мта»
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