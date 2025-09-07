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пикник, выпили отличного вина, много шутили, сделали классные фото (добавлю) и поехали на концерт. По времени - все ровно как и заявлено. Мамука проехал по серпантину также комфортно как и по прямой. В общем 10 из 10!