Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале

Встретить Новый год в розовом городе, переночевать в отеле-дворце и насладиться Индийским океаном
Отправляемся из зимы прямиком в лето, чтобы весело и шумно отпраздновать Новый год, вдоволь нагуляться по атмосферным улочкам индийских городов и как следует расслабиться на побережье Индийского океана. Первая часть
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тура посвящена Золотому треугольнику — маршруту, соединяющему Дели, Агру и Джайпур.

Вы покормите живущих в храме обезьян, проведёте ночь в отеле-дворце, которому уже больше 200 лет, и увидите символ вечной любви — белоснежный Тадж-Махал.

И это далеко не всё! Вас ждёт ещё масса активностей и впечатлений, после которых мы на несколько дней улетим на южное побережье страны. Только вы, пляж, волны, солнце и никаких забот!

Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: удобную обувь, лёгкую одежду, тёплые вещи (для переездов на автобусе), носки (для посещения храмов), солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные доллары нового образца (для выгодного обмена), стандартную аптечку со средством от укачивания.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4* и 5* с хорошим рейтингом, номера с кондиционером. 4-ю ночь проведём в уникальном месте — 200-летнем отеле-дворце с причудливыми узорами, резьбой и башенками, антикварной мебелью и посудой. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость тура включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы с кондиционером и Wi-Fi. Также включены внутренние перелёты Дели – Тривандрум – Дели (с багажом до 15 кг).

Дети. Только 18+.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Дели - Агра

Ранним утром встретим вас у аэропорта Дели и поедем в Агру (около 3 часов в пути). По прибытии позавтракаем, разместимся в отеле и отдохнём.

После полудня отправимся в Красный форт, возведённый в эпоху Великих Моголов. Его стены повидали жестокие войны, борьбу за власть, всепоглощающую любовь и падение империй. Вечером желающие смогут посмотреть театрализованное представление о создании Тадж-Махала (за доплату).

Дели - АграДели - АграДели - АграДели - АграДели - АграДели - Агра
2 день

Тадж-Махал, переезд в Джайпур

Утром посетим признанный архитектурный шедевр — белоснежный мавзолей Тадж-Махал. Его строительству предшествовала трагедия: падишах приказал возвести усыпальницу в память о погибшей жене и тем самым увековечил своё имя.

Далее покинем Агру и поедем в розовый город — великолепный Джайпур (около 5 часов в пути). По дороге сделаем несколько остановок, чтобы перекусить и размяться. Также заедем в деревню Абанери, чтобы осмотреть самый древний колодец страны и индуистский храм.

Тадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в ДжайпурТадж-Махал, переезд в Джайпур
3 день

Променад по Джайпуру и празднование Нового года

Позавтракаем и отправимся в форт Амбер, которому уже более 7 веков. Это классическая раджастанская крепость-дворец, возвышающаяся над Джайпуром. Вы полюбуетесь панорамами города и долины, осмотрите роскошные сады и услышите интересные истории.

Съездим в городской дворец, часть которого превращена в музей. Увидим энергетически мощное место, которое обычно не входит в туристические маршруты, — Гейтор. С древнейших времён здесь проводят кремации представителей королевских семей. Вы больше узнаете о погребальном обряде и рассмотрите сложную резьбу на кенотафах (памятниках).

Ненадолго покинем Джайпур, чтобы посетить храмовый комплекс Галта. Он расположен в живописном ущелье рядом со священными источниками и известен своими фресками. А ещё здесь живёт огромное количество обезьян, которые совершенно не боятся людей и берут угощения прямо с рук.

Вернувшись в Джайпур, устроим променад по улочкам розового города. Увидим Хава-Махал (Дворец ветров) и Джал-Махал (Водный дворец).

А вечером соберёмся все вместе на ужин (за доплату), чтобы встретить Новый год. Как и многие, индийцы обожают этот праздник и отмечают его с размахом — будет весело, шумно и колоритно!

Променад по Джайпуру и празднование Нового годаПроменад по Джайпуру и празднование Нового годаПроменад по Джайпуру и празднование Нового годаПроменад по Джайпуру и празднование Нового годаПроменад по Джайпуру и празднование Нового годаПроменад по Джайпуру и празднование Нового годаПроменад по Джайпуру и празднование Нового года
4 день

Отдых в 200-летнем отеле

Утром не будем торопиться — выспимся после бессонной ночи, неспешно позавтракаем и соберём вещи. Затем поедем (около 2 часов в пути) в удивительный старинный отель, напоминающий дворец махараджи или храм из блокбастера об Индиане Джонсе. Здание украшено резьбой, причудливыми узорами и башенками, номера обставлены антикварной мебелью, а завтраки подают в фарфоровой посуде, которая десятилетиями передаётся из поколения в поколение. На одну ночь почувствуем себя словно в восточной сказке!

Отдых в 200-летнем отелеОтдых в 200-летнем отелеОтдых в 200-летнем отелеОтдых в 200-летнем отелеОтдых в 200-летнем отелеОтдых в 200-летнем отелеОтдых в 200-летнем отеле
5 день

Возвращение в Дели

После завтрака погуляем по саду, искупаемся в бассейне. В полдень поедем в Дели (около 3 часов в пути) и наконец поближе познакомимся со столицей Индии. Посетим одну из главных святынь, к которой стекаются паломники со всего мира — храм Лакшми Нарайян. Увидим крупнейший в городе мраморный храм Гурудвара Бангла Сахб с золотыми куполами.

Осмотрим прачечную Дхоби Гхат, где стирают вещи по той же технологии, что и столетия назад. Спустимся в колодец, отлично сохранившийся с 14 века.

Возвращение в ДелиВозвращение в ДелиВозвращение в ДелиВозвращение в ДелиВозвращение в ДелиВозвращение в ДелиВозвращение в Дели
6 день

Прогулки по Дели

Утром позавтракаем и продолжим променад по столице. Погуляем по старому центру и увидим все знаковые локации: Красный форт, мечеть Джама Масджид, рынки. При желании вы сможете прокатиться на велорикше.

Посетим храм Акшардхам, который внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый величественный индуистский храм мира. Он действительно впечатляет масштабами и роскошным убранством. Осмотрим монумент Ворота Индии, президентский дворец и здание парламента и завершим сегодняшнюю прогулку.

Прогулки по ДелиПрогулки по ДелиПрогулки по ДелиПрогулки по Дели
7 день

Перелёт на побережье

Активная часть нашего тура завершена, остаток отпуска посвятим пляжному релаксу. После завтрака — трансфер к аэропорту, перелёт в Тривандрум. Затем доедем в Варкалу и разместимся в отеле на побережье Индийского океана.

Перелёт на побережьеПерелёт на побережьеПерелёт на побережьеПерелёт на побережье
8 день

Отдых у океана

Варкала — это прибрежная гавань на юге Индии, известная живописной первозданной природой, богатой многовековой культурой и аювердическими практиками. Мы больше никуда не будем спешить и проведём на берегу океана несколько расслабленных дней. При желании вы сможете вместе с организатором заниматься по утрам йогой на пляже или территории отеля.

Отдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океанаОтдых у океана
9 день

Свободный день

Релакс-день в Варкале — загораем, купаемся, наслаждаемся солнцем и Индийским океаном.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Пляжный отдых

Самостоятельный отдых. Наслаждаемся пляжами и ни о чём не заботимся!

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
11 день

Возвращение домой

Позавтракаем, напоследок ещё раз сходим на пляж и к 12:00 освободим номера. Доедем к аэропорту, на самолёте вернёмся в Дели и попрощаемся. Следующий рейс — обратно в Россию. На этом наше новогоднее путешествие по Индии завершено.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Авиаперелёты из Дели в Тривандрум и обратно
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Дели и обратно - от $400
  • Обеды и ужины - $20 с человека ежедневно
  • Новогодний ужин
  • Входные билеты в музеи
  • Виза - $25
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, до 4:00
Завершение: Аэропорт Дели, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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