Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: удобную обувь, лёгкую одежду, тёплые вещи (для переездов на автобусе), носки (для посещения храмов), солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные доллары нового образца (для выгодного обмена), стандартную аптечку со средством от укачивания.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4* и 5* с хорошим рейтингом, номера с кондиционером. 4-ю ночь проведём в уникальном месте — 200-летнем отеле-дворце с причудливыми узорами, резьбой и башенками, антикварной мебелью и посудой. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость тура включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы с кондиционером и Wi-Fi. Также включены внутренние перелёты Дели – Тривандрум – Дели (с багажом до 15 кг).
Дети. Только 18+.
Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.
Программа тура по дням
Дели - Агра
Ранним утром встретим вас у аэропорта Дели и поедем в Агру (около 3 часов в пути). По прибытии позавтракаем, разместимся в отеле и отдохнём.
После полудня отправимся в Красный форт, возведённый в эпоху Великих Моголов. Его стены повидали жестокие войны, борьбу за власть, всепоглощающую любовь и падение империй. Вечером желающие смогут посмотреть театрализованное представление о создании Тадж-Махала (за доплату).
Тадж-Махал, переезд в Джайпур
Утром посетим признанный архитектурный шедевр — белоснежный мавзолей Тадж-Махал. Его строительству предшествовала трагедия: падишах приказал возвести усыпальницу в память о погибшей жене и тем самым увековечил своё имя.
Далее покинем Агру и поедем в розовый город — великолепный Джайпур (около 5 часов в пути). По дороге сделаем несколько остановок, чтобы перекусить и размяться. Также заедем в деревню Абанери, чтобы осмотреть самый древний колодец страны и индуистский храм.
Променад по Джайпуру и празднование Нового года
Позавтракаем и отправимся в форт Амбер, которому уже более 7 веков. Это классическая раджастанская крепость-дворец, возвышающаяся над Джайпуром. Вы полюбуетесь панорамами города и долины, осмотрите роскошные сады и услышите интересные истории.
Съездим в городской дворец, часть которого превращена в музей. Увидим энергетически мощное место, которое обычно не входит в туристические маршруты, — Гейтор. С древнейших времён здесь проводят кремации представителей королевских семей. Вы больше узнаете о погребальном обряде и рассмотрите сложную резьбу на кенотафах (памятниках).
Ненадолго покинем Джайпур, чтобы посетить храмовый комплекс Галта. Он расположен в живописном ущелье рядом со священными источниками и известен своими фресками. А ещё здесь живёт огромное количество обезьян, которые совершенно не боятся людей и берут угощения прямо с рук.
Вернувшись в Джайпур, устроим променад по улочкам розового города. Увидим Хава-Махал (Дворец ветров) и Джал-Махал (Водный дворец).
А вечером соберёмся все вместе на ужин (за доплату), чтобы встретить Новый год. Как и многие, индийцы обожают этот праздник и отмечают его с размахом — будет весело, шумно и колоритно!
Отдых в 200-летнем отеле
Утром не будем торопиться — выспимся после бессонной ночи, неспешно позавтракаем и соберём вещи. Затем поедем (около 2 часов в пути) в удивительный старинный отель, напоминающий дворец махараджи или храм из блокбастера об Индиане Джонсе. Здание украшено резьбой, причудливыми узорами и башенками, номера обставлены антикварной мебелью, а завтраки подают в фарфоровой посуде, которая десятилетиями передаётся из поколения в поколение. На одну ночь почувствуем себя словно в восточной сказке!
Возвращение в Дели
После завтрака погуляем по саду, искупаемся в бассейне. В полдень поедем в Дели (около 3 часов в пути) и наконец поближе познакомимся со столицей Индии. Посетим одну из главных святынь, к которой стекаются паломники со всего мира — храм Лакшми Нарайян. Увидим крупнейший в городе мраморный храм Гурудвара Бангла Сахб с золотыми куполами.
Осмотрим прачечную Дхоби Гхат, где стирают вещи по той же технологии, что и столетия назад. Спустимся в колодец, отлично сохранившийся с 14 века.
Прогулки по Дели
Утром позавтракаем и продолжим променад по столице. Погуляем по старому центру и увидим все знаковые локации: Красный форт, мечеть Джама Масджид, рынки. При желании вы сможете прокатиться на велорикше.
Посетим храм Акшардхам, который внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый величественный индуистский храм мира. Он действительно впечатляет масштабами и роскошным убранством. Осмотрим монумент Ворота Индии, президентский дворец и здание парламента и завершим сегодняшнюю прогулку.
Перелёт на побережье
Активная часть нашего тура завершена, остаток отпуска посвятим пляжному релаксу. После завтрака — трансфер к аэропорту, перелёт в Тривандрум. Затем доедем в Варкалу и разместимся в отеле на побережье Индийского океана.
Отдых у океана
Варкала — это прибрежная гавань на юге Индии, известная живописной первозданной природой, богатой многовековой культурой и аювердическими практиками. Мы больше никуда не будем спешить и проведём на берегу океана несколько расслабленных дней. При желании вы сможете вместе с организатором заниматься по утрам йогой на пляже или территории отеля.
Свободный день
Релакс-день в Варкале — загораем, купаемся, наслаждаемся солнцем и Индийским океаном.
Пляжный отдых
Самостоятельный отдых. Наслаждаемся пляжами и ни о чём не заботимся!
Возвращение домой
Позавтракаем, напоследок ещё раз сходим на пляж и к 12:00 освободим номера. Доедем к аэропорту, на самолёте вернёмся в Дели и попрощаемся. Следующий рейс — обратно в Россию. На этом наше новогоднее путешествие по Индии завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Авиаперелёты из Дели в Тривандрум и обратно
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Дели и обратно - от $400
- Обеды и ужины - $20 с человека ежедневно
- Новогодний ужин
- Входные билеты в музеи
- Виза - $25
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $400