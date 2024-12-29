Позавтракаем и отправимся в форт Амбер, которому уже более 7 веков. Это классическая раджастанская крепость-дворец, возвышающаяся над Джайпуром. Вы полюбуетесь панорамами города и долины, осмотрите роскошные сады и услышите интересные истории.

Съездим в городской дворец, часть которого превращена в музей. Увидим энергетически мощное место, которое обычно не входит в туристические маршруты, — Гейтор. С древнейших времён здесь проводят кремации представителей королевских семей. Вы больше узнаете о погребальном обряде и рассмотрите сложную резьбу на кенотафах (памятниках).

Ненадолго покинем Джайпур, чтобы посетить храмовый комплекс Галта. Он расположен в живописном ущелье рядом со священными источниками и известен своими фресками. А ещё здесь живёт огромное количество обезьян, которые совершенно не боятся людей и берут угощения прямо с рук.

Вернувшись в Джайпур, устроим променад по улочкам розового города. Увидим Хава-Махал (Дворец ветров) и Джал-Махал (Водный дворец).

А вечером соберёмся все вместе на ужин (за доплату), чтобы встретить Новый год. Как и многие, индийцы обожают этот праздник и отмечают его с размахом — будет весело, шумно и колоритно!