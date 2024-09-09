Индивидуальная
до 10 чел.
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
€420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казерта и ее королевский дворец
Начало: Кассы королевского дворца
Расписание: Ежедневно с 9.00 кроме вторника (во вторник музей закрыт)
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Везувий: история киллера
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
3 окт в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 17:00
3 окт в 09:00
€400 за всё до 7 чел.
- ЮЮлия9 сентября 2024Отличная экскурсия. Спасибо большое нашему экскурсоводу Ирине👍
