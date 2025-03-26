Собор Сан-Дженнаро – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Собор Сан-Дженнаро» в Неаполе на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Пешая
2.5 часа
104 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за человека
Тайны и легенды Неаполя
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
16 апр в 09:30
€45 за человека
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Пешая
2 часа
2 отзыва
Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
€25 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Michael
    26 марта 2025
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Хорошо организованная экскурсия с хорошим гидом.
  • А
    Алиса
    8 марта 2025
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Посмотрели все заявленные места, очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена! Большая благодарность ей и компании! ❤️
  • А
    Алла
    27 ноября 2024
    Тайны и легенды Неаполя
    Огромное спасибо нашему гиду Мире. Она очаровательная женщина и высокий профессионал своего дела. Мы получили большое удовольствие и влюбились в Неаполь. Удачи ей во всем, успехов Вашей компании. Однозначно рекомендуем всем туристам. Алла и Лига Латвия
  • J
    Jekaterina
    19 октября 2024
    Неаполь и его греко-римский исторический центр
    Большое спасибо, за содержательную экскурсию, узнали все самое главное о Неаполе.
  • D
    Dinaprim
    30 мая 2023
    Тайны и легенды Неаполя
    Спасибо большое за экскурсию с Элиной очень хорошо прошлась по всей теме мы в Неаполе второй раз но легенд Неаполя мы ещё не слышали узнали очень много интересного. Очень приятные впечатления осталось
  • Y
    Yuri
    13 мая 2022
    Неаполь и его греко-римский исторический центр
    Спасибо Ирине. Провела на отлично экскурсию
  • В
    Векслер
    7 марта 2022
    Тайны и легенды Неаполя
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Эллина провела по улицам Неаполя, окунула в волшебную, полную таинственного, атмосферу города. После экскурсии мы запросто ориентировались в городе. Рекомендуем воспользоваться услугами Эллины!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Собор Сан-Дженнаро»

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  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Санта-Кьяра
  5. Капелла Сан-Северо
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Королевский дворец в Казерте
  8. Амальфитанское побережье
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Собор Сан-Дженнаро" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 45. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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