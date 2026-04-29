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Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты старой Венеции и жизнь города на воде
Начало: Площадь Сан Марко, на углу бара Ал Тодаро
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан-Микеле: остров тишины, памяти и могила Бродского
Начало: Остановка Фондаменте Нуове
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венеция на вкус: аперитив, вино и настоящая dolce vita
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 17:00.
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Тайны венецианской маски»
Начало: П. за Сан Марко, Венеция
Расписание: Ежедневно по договоренности
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у венецианцев - повседневная жизнь города на воде
Начало: По договорённости
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Впервые в Венеции: по следам дожей, гондольеров и купцов
Начало: Напротив Бара Ал Тодаро на Площади Сан Марко
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Oбзорная экскурсия по Венеции с гидом-архитектором
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
Расписание: Ежедневно в 12:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Остров Мурано и стеклодувная мастерская
Начало: Фондаменте Нуове или Сан Марко
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны собора Фрари и прогулка по кварталу Сан-Поло
Начало: Сан Поло, 3072, 30125 Венеция ВЕ, Италия
Расписание: Каждую пятницу в 14:00
3 июл в 14:00
17 июл в 14:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Прекрасно провели время с Марко! Очень живо, насыщенно, и, конечно, очень вкусно!!
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И
Очень вкусно 🙂 отдельное спасибо за выбор мест.
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Ю
Всё супер, особенно маленькие бары, куда сами бы точно не попали… Спасибо Марко за вечер! Очень лёгкая и приятная атмосфера
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А
Один из лучших способов провести вечер! Мы с мужем очень довольны
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Е
Одна из лучших экскурсий за всю поездку по Италии!
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П
спасибо, отлично провели вечер, получилось целое свидание (ходили с девушкой)
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М
Приехали с подругами в Венецию, ну и как говорится, сидели женщины скучали….😁 Марко провел нас по всем самым ввкусным местам, домой вернулись счастливый, сытые, с кучей фотографий. спаисбо за впечатления!!!
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А
Спасибо за настроение!
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О
Кристина умеет захватить внимание каждого — информация подаётся так, что ничего не пропустишь и не забудешь. Наш сын — большой привереда — и тот остался в полном восторге. Советуем!
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Т
отличный формат, особенно если уже посмотрели основные достопримечательности! хороший вечер, чтобы отдохнуть
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Всего 178 отзывов в Венеции в категории "Лучшие инди"
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Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Лучшие инди»
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Сейчас в Венеции в категории "Лучшие инди" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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