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Фотопрогулка
до 4 чел.
3 в 1: природный парк «Ала-Арча», плато Чункурчак и термы в ущелье
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
«Автор фотографий в галерее — Дмитрий Балеевских»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от €210 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Небесный след и горные объятия - путешествие по пригородам Бишкека
Начало: Наши гиды встретят вам в холле вашей гостиницы
«Легкий треккинг подарит вам заряд энергии и возможность сделать потрясающие фотографии на фоне струящейся воды»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
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20%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Незабываемые ракурсы Бишкека: фотоэкскурсия
Начало: Бишкек
«Фотосессия позволяет зафиксировать не только красивые фоны, но и эмоции, характер и настроение каждого участника»
Расписание: По желанию туристов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280
$350 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Фотопрогулки»
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