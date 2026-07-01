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Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от $168 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из вашего отеля в Пекине к Великой Китайской стене
Туда и обратно - и с чайной церемонией
Начало: В пределах 2-го кольца
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:30
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане
Путешествие к стеклянному мосту в Тяньюньшане - это возможность насладиться природой и комфортом поездки. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июл в 08:30
13 июл в 08:30
$99 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер в Пекине
Безупречный трансфер из аэропорта в центр Пекина или обратно. Профессиональные водители и комфортные автомобили обеспечат спокойствие и удобство
Завтра в 21:00
12 июл в 00:00
от $65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт ⇄ центр Пекина»
Получите комфортный трансфер в Пекине с профессиональным водителем и поддержкой 24/7. Забронируйте поездку из аэропорта в центр города или обратно
Завтра в 22:00
12 июл в 00:00
от $60 за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие по Запретному городу и Небесному храму
Очутиться внутри истории и культуры Пекина
Начало: У метро «Цзиньюй Хутун»
14 июл в 08:30
15 июл в 08:30
$171
$189 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Билет в пекинский Храм Неба
Исследовать комплекс династии Мин, где император общался со своими божественными предками
Начало: На ул. Тяньтаньней
Расписание: ежедневно в 08:00
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
$15 за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Королевские дворцы и поэтические сады Пекина
Пройти по следам императоров, открыть тайны Запретного города и насладиться гармонией парка Бэйхай
Начало: У станции метро Jinyu Hutong
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 10:30
14 июл в 08:30
15 июл в 08:30
$225
$249 за человека
Индивидуальная
Хутуны, дипломатический квартал, рынок и мастер-класс
Погрузиться в историю и повседневную жизнь Пекина и прикоснуться к традиционным ремёслам
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от $435 за человека
Групповая
до 15 чел.
Секреты Великой Китайской стены
Из Пекина отправиться к Бадалинскому участку стены и увидеть объекты Олимпийского парка
Начало: У станции метро «Бейтученг»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
$159 за человека
Билеты
Билеты на акробатическое шоу в Пекине
Увидеть традиционную китайскую акробатику в современной сценической постановке
Начало: В театре
Расписание: ежедневно в 14:30, 16:00 и 17:30
12 июл в 14:30
13 июл в 14:30
$50 за билет
Индивидуальная
Велопрогулка по Пекину и лепка пельменей (на английском)
Прокатиться по главным улицам столицы Китая и попробовать местную кухню
Начало: У станции метро Юндинмэньвай
12 июл в 09:30
13 июл в 09:30
от $255 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Пекине - о культуре, религии и жизни
Посетить храмы, пройтись по рынку и увидеть закат над Запретным городом
12 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от $415 за всё до 2 чел.
Билеты
Билет на пекинскую оперу с английскими субтитрами
Понять визуальный язык традиционных постановок в театре Liyuan
Начало: У театра Liyuan
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
15 июл в 19:30
$41 за билет
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