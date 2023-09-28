Креативный Шанхай

Исследовать старинный французский квартал в дружеском формате на велосипеде или пешком

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаю посетить необычный район Шанхая, почти сотню лет принадлежавший Франции. Он не похож на остальной город: бурлящий, шумный и хаотичный. Вы попадёте в уютный мир с живописными аллеями, домами в европейском стиле и модными кафе.

Это не классическая экскурсия: я стану для вас другом и проводником, который поможет погрузиться в современную жизнь и атмосферу этих мест.
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Креативный Шанхай
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Прокатитесь или прогуляетесь по любимым улочкам экспатов.
  • Раскроете символическую связь между Россией и Китаем.
  • Оцените крупнейшую православную церковь страны.
  • Посетите старинное кафе с приглушённым светом и красными тенями от фонарей.
  • Выразите свои впечатления от прогулки через текст или рисунок.

Я живу в Шанхае много лет и знаю, где готовят вкусные завтраки и коктейли, где самый популярный «Старбакс» и какие спа лучше всех. Где послушать джаз, насладиться аутентичной китайской едой и попробовать иглоукалывание. С радостью поделюсь с вами этой информацией!

Организационные детали

  • Аренда велосипеда не включена в стоимость — 10–20 юаней с человека. Для оплаты нужно будет отсканировать код.
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
28 сен 2023
Это моя первая поездка в Шанхай, и впечатления превзошли ожидания. Очень приятный город, особенно район бывшей французской концессии, по которому Катерина и провела экскурсию. Вполне европейское качество и стиль жизни. Катерина легкий в общении человек, показала свои любимые места, рассказала про свой опыт жизни в Шанхае. Встретились возле памятника Пушкину, деньги на который собирали жившие здесь в 1930-е годы Шаляпин и Вертинский, и который за последние 85 лет два раза сносили и восстанавливали снова. Катерина заказала через приложение велосипеды. С удовольствием прокатился по местным улочкам, вдоль которых плотно разрослись платаны, доехал до атмосферного квартала старого Шанхая, где сейчас сувенирные лавки.

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