Исследовать старинный французский квартал в дружеском формате на велосипеде или пешком
Приглашаю посетить необычный район Шанхая, почти сотню лет принадлежавший Франции. Он не похож на остальной город: бурлящий, шумный и хаотичный. Вы попадёте в уютный мир с живописными аллеями, домами в европейском стиле и модными кафе.
Это не классическая экскурсия: я стану для вас другом и проводником, который поможет погрузиться в современную жизнь и атмосферу этих мест.
Это не классическая экскурсия: я стану для вас другом и проводником, который поможет погрузиться в современную жизнь и атмосферу этих мест.
Ближайшие даты:
18
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20
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Прокатитесь или прогуляетесь по любимым улочкам экспатов.
- Раскроете символическую связь между Россией и Китаем.
- Оцените крупнейшую православную церковь страны.
- Посетите старинное кафе с приглушённым светом и красными тенями от фонарей.
- Выразите свои впечатления от прогулки через текст или рисунок.
Я живу в Шанхае много лет и знаю, где готовят вкусные завтраки и коктейли, где самый популярный «Старбакс» и какие спа лучше всех. Где послушать джаз, насладиться аутентичной китайской едой и попробовать иглоукалывание. С радостью поделюсь с вами этой информацией!
Организационные детали
- Аренда велосипеда не включена в стоимость — 10–20 юаней с человека. Для оплаты нужно будет отсканировать код.
- Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Шанхае
Меня зовут Катя, я живу в Китае более 8 лет. За это время проехала на лошади до ворот с Россией, переночевала в юрте, встретила рассвет в долине, добралась до Великой стены на автобусе, съездила в несуществующую гостиницу, промёрзла в ледяном городе и многое другое. Я неровно дышу к искусству и образованию, сейчас в процессе написания докторской. Верю в силу творчества: рисую и публикую свои работы, участвую в выставках, практикую терапию чтением и экспрессивными искусствами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
28 сен 2023
Это моя первая поездка в Шанхай, и впечатления превзошли ожидания. Очень приятный город, особенно район бывшей французской концессии, по которому Катерина и провела экскурсию. Вполне европейское качество и стиль жизни. Катерина легкий в общении человек, показала свои любимые места, рассказала про свой опыт жизни в Шанхае. Встретились возле памятника Пушкину, деньги на который собирали жившие здесь в 1930-е годы Шаляпин и Вертинский, и который за последние 85 лет два раза сносили и восстанавливали снова. Катерина заказала через приложение велосипеды. С удовольствием прокатился по местным улочкам, вдоль которых плотно разрослись платаны, доехал до атмосферного квартала старого Шанхая, где сейчас сувенирные лавки.
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