Приглашаю посетить необычный район Шанхая, почти сотню лет принадлежавший Франции. Он не похож на остальной город: бурлящий, шумный и хаотичный. Вы попадёте в уютный мир с живописными аллеями, домами в европейском стиле и модными кафе. Это не классическая экскурсия: я стану для вас другом и проводником, который поможет погрузиться в современную жизнь и атмосферу этих мест.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

Прокатитесь или прогуляетесь по любимым улочкам экспатов.

Раскроете символическую связь между Россией и Китаем.

Оцените крупнейшую православную церковь страны.

Посетите старинное кафе с приглушённым светом и красными тенями от фонарей.

Выразите свои впечатления от прогулки через текст или рисунок.

Я живу в Шанхае много лет и знаю, где готовят вкусные завтраки и коктейли, где самый популярный «Старбакс» и какие спа лучше всех. Где послушать джаз, насладиться аутентичной китайской едой и попробовать иглоукалывание. С радостью поделюсь с вами этой информацией!

Организационные детали

Аренда велосипеда не включена в стоимость — 10–20 юаней с человека. Для оплаты нужно будет отсканировать код.

Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.