С нашим трансфером ваша поездка начнётся гладко и приятно. Мы сделаем всё, чтобы по приезде вам не о чем было беспокоиться. Встретим в аэропорту и быстро довезём до нужного места. Вам останется только любоваться видами из окна и отдыхать после перелёта.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом. На комфортабельном автомобиле довезёт до нужного адреса в центральной части Шанхая. Вы поедете на новой и чистой машине с опытным и надёжным шофёром. Вам не придётся тратить время на поиски такси или другого транспорта. В машине будут вода и салфетки. Русскоговорящий помощник — на связи по телефону 24 часа.

Организационные детали

Поездка пройдёт на одном из автомобилей: VW Passat, Toyota Camry, минивэн Refine, минивэн Buick GL8. Если указанные машины окажутся заняты, подберём авто того же класса или выше.

При бронировании просим сообщить дату прилёта, номер рейса, количество человек, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Шанхае

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится забронировать трансфер.