Трансфер «Аэропорт Пудун / Хунцяо - центр Шанхая»

Доехать с комфортом до места назначения

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Ответы на вопросы
С нашим трансфером ваша поездка начнётся гладко и приятно. Мы сделаем всё, чтобы по приезде вам не о чем было беспокоиться. Встретим в аэропорту и быстро довезём до нужного места. Вам останется только любоваться видами из окна и отдыхать после перелёта.
Трансфер «Аэропорт Пудун / Хунцяо - центр Шанхая»
Трансфер «Аэропорт Пудун / Хунцяо - центр Шанхая»
Трансфер «Аэропорт Пудун / Хунцяо - центр Шанхая»
Трансфер «Аэропорт Пудун / Хунцяо - центр Шанхая»
Трансфер «Аэропорт Пудун / Хунцяо - центр Шанхая»
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом. На комфортабельном автомобиле довезёт до нужного адреса в центральной части Шанхая. Вы поедете на новой и чистой машине с опытным и надёжным шофёром. Вам не придётся тратить время на поиски такси или другого транспорта. В машине будут вода и салфетки. Русскоговорящий помощник — на связи по телефону 24 часа.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на одном из автомобилей: VW Passat, Toyota Camry, минивэн Refine, минивэн Buick GL8. Если указанные машины окажутся заняты, подберём авто того же класса или выше.
  • При бронировании просим сообщить дату прилёта, номер рейса, количество человек, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Шанхае

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится забронировать трансфер.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в зале прилёта аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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