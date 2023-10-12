Доехать с комфортом до места назначения
С нашим трансфером ваша поездка начнётся гладко и приятно. Мы сделаем всё, чтобы по приезде вам не о чем было беспокоиться. Встретим в аэропорту и быстро довезём до нужного места. Вам останется только любоваться видами из окна и отдыхать после перелёта.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом. На комфортабельном автомобиле довезёт до нужного адреса в центральной части Шанхая. Вы поедете на новой и чистой машине с опытным и надёжным шофёром. Вам не придётся тратить время на поиски такси или другого транспорта. В машине будут вода и салфетки. Русскоговорящий помощник — на связи по телефону 24 часа.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на одном из автомобилей: VW Passat, Toyota Camry, минивэн Refine, минивэн Buick GL8. Если указанные машины окажутся заняты, подберём авто того же класса или выше.
- При бронировании просим сообщить дату прилёта, номер рейса, количество человек, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Шанхае
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится забронировать трансфер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в зале прилёта аэропорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 261 туриста
Добрый день! Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!
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