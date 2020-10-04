14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Из Алушты путь лежит по знаменитой горно-троллейбусной трассе до Ялты. Из окна будут видны гора Кастель, Медведь-гора, город 🏙️ Гурзуф, Никитские скалы и другие живописные пейзажи.

Природа Крыма: гора Ай-Петри и водопад Учан-Су

В первой части путешествия вам предстоит покорить Ай-Петри, чьи зубцы возвышаются на 1234 метра. Наверх вы доберетесь по канатной дороге, что уже само по себе захватывающее горное приключение! Вы полюбуетесь панорамой скал и побережья с верхней площадки (1154 метра над уровнем моря). По желанию подниметесь к зубцам, а самые смелые смогут пройти по подвесным дорожкам межу ними. На обратном пути остановимся у водопада Учан-Су, одного из красивейших на полуострове.

Парк Воронцовского дворца

После короткой дороги вас ждет Воронцовский парк 🌳. Вы погуляете среди водопадов, озер и буйной зелени, слушая рассказы об экзотических растениях. А около дворца с восточными элементами узнаете о роде Воронцовых и строительстве этого великолепного комплекса.

Красавица Ялта и Замок 🏰 Ласточкино гнездо

В Ялте вы проедете по главным улицам города, остановитесь в порту и узнаете его историю 📖, а после с шумной набережной отправитесь в плавание на теплоходе, в морское путешествие до мыса Ай-Тодор и скалы Аврора. Уже больше 100 лет ее украшает Ласточкино гнездо — символ Крыма и самый маленький в мире замок. У вас будет время, чтобы рассмотреть его и пофотографировать с катера.

Маршрут

Алушта — Ялта — Мисхор (канатная дорога) — вершина Ай-Петри — водопад Учан-Су — Воронцовский парк — морская прогулка 👣 к замку Ласточкино гнездо — Алушта

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Крыму или были здесь давно и хотят увидеть, как полуостров изменился за последние годы.

Организационные детали