14 отзывов оставили туристы

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Крым: самое-самое на южном берегу

Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду

4.1
14 отзывов
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Алушты
Это насыщенное путешествие подарит вам Крым с открыток.

Вы полюбуетесь горными ⛰️ силуэтами по дороге в Ялту и с борта теплохода.

Очаруетесь крохотным Ласточкиным гнездом, увидите Воронцовский дворец, погуляете по его цветущему парку и «взлетите» к вершине Ай-Петри по канатной дороге.

А дополнят впечатления рассказы о прошлом ключевых мест.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 14001 260 ₽ за человекаскидка10%

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Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу

Что вас ожидает

Из Алушты путь лежит по знаменитой горно-троллейбусной трассе до Ялты. Из окна будут видны гора Кастель, Медведь-гора, город 🏙️ Гурзуф, Никитские скалы и другие живописные пейзажи.

Природа Крыма: гора Ай-Петри и водопад Учан-Су
В первой части путешествия вам предстоит покорить Ай-Петри, чьи зубцы возвышаются на 1234 метра. Наверх вы доберетесь по канатной дороге, что уже само по себе захватывающее горное приключение! Вы полюбуетесь панорамой скал и побережья с верхней площадки (1154 метра над уровнем моря). По желанию подниметесь к зубцам, а самые смелые смогут пройти по подвесным дорожкам межу ними. На обратном пути остановимся у водопада Учан-Су, одного из красивейших на полуострове.

Парк Воронцовского дворца
После короткой дороги вас ждет Воронцовский парк 🌳. Вы погуляете среди водопадов, озер и буйной зелени, слушая рассказы об экзотических растениях. А около дворца с восточными элементами узнаете о роде Воронцовых и строительстве этого великолепного комплекса.

Красавица Ялта и Замок 🏰 Ласточкино гнездо
В Ялте вы проедете по главным улицам города, остановитесь в порту и узнаете его историю 📖, а после с шумной набережной отправитесь в плавание на теплоходе, в морское путешествие до мыса Ай-Тодор и скалы Аврора. Уже больше 100 лет ее украшает Ласточкино гнездо — символ Крыма и самый маленький в мире замок. У вас будет время, чтобы рассмотреть его и пофотографировать с катера.

Маршрут

Алушта — Ялта — Мисхор (канатная дорога) — вершина Ай-Петри — водопад Учан-Су — Воронцовский парк — морская прогулка 👣 к замку Ласточкино гнездо — Алушта

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые впервые в Крыму или были здесь давно и хотят увидеть, как полуостров изменился за последние годы.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Алуште
  • Дополнительные расходы: у вас будет время на обед (оплачивается на месте по желанию), морская прогулка на катере — 500 рублей, канатная дорога — 800 рублей с человека, вход в парк — 50 рублей с человека, билеты 🎫 в Воронцовский дворец: взрослый 400 рублей, детский 100 рублей, пенсионный 250 рублей (нужен подтверждающий документ).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на остановке ул Горького у кинотеатра "Шторм"
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу
Крым: самое-самое на южном берегу

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

14 отзывов оставили туристы

4 октября 2020
Экскурсия интересная, гид замечательный. Организационные вопросы оказались не на лучшем уровне. Заказали экскурсию по ин-ту, попросили забрать нас на трассе. Нам не сообщили номер авто, организаторы не знали нашу фамилию. Подъезжает авто, спрашивают: на какую экскурсию, сколько человек? Садитесь. Оказалось, что уехали на чужом авто. Пока организаторы выяснили ситуацию, мин. 15 прошло. Потом вышли и дождались свою группу. Больших претензий нет, но пожелание для таких, как мы сообщать заранее номер автобуса и имя гида. С другой стороны хотим сказать спасибо, что разрешили сесть на трассе.
29 августа 2020
Не понравилось
19 августа 2020
Не заказывайте экскурсию с сайта! И вообще не покупайте. Покупайте в палатке, там вам, возможно, нормально все объяснят. А не как мне будут говорить «вы просто ничего не поняли». Так же было сказано «если хотите посетить тарзанку или мост подвесной сообщите гиду». На что гид отвечает « вас ждать никто не собирается, вы че, у меня экскурсия 20 человек». Оплачивать в конце тура, как здесь написано, нельзя. Так мне сказала хамоватого вида гид «я что за вас свои деньги вносить должна?» Наше знакомство с гидом началось с хамства, это испортило абсолютно все впечатление. На горе Ай-Петри у них появляется «электронная ситуация» и вы должны платить и за спуск тоже, не знаю, может им жалко денег на бензин своего автобуса. Но об этом не предупреждают. Когда начинаешь спрашивать почему так, закатывают глазки и говорят, что другого варианта спуска нет, и вообще они предупреждали, враньё чистой воды. Ещё тыкают тебя тем, что «посмотрите переписку с гидом на сайте, там все указано. » но там ничего нет. И опять хамят. Отношение просто отвратительное. Всю экскурсию ты либо куда-то бежишь, либо стоишь час в душной очереди. Одну звезду накинула за красивые деревья в парке. Экскурсия того не стоила! Тот момент, когда тебе не жалко денег, но ты хотел хорошего обращения хотя бы, но для них ты просто мясо, которому можно хамить и требовать деньги «потому что»
Александра
Ответ гида:Добрый день Наталья. Спасибо за Ваш отзыв. Входные билеты на экскурсионные объекты в стоимость тура не входят, а оплачиваются на самих объектах. Вы хотели рассчитываться картой, естественно Вам предложили оплатить все в офисе, потому, что на канатной дороге и теплоходе терминалов для расчета электронными денежными средствами нет. Так как Вы интересовались подвесным мостом, то наш гид еще в переписке Вам пояснил, что «на мостике большая очередь, поэтому необходимо предупредить экскурсовода и вместо прогулки по плато сразу идти на мостик». По поводу дополнительной оплаты за спуск по канатной дороге можем сказать следующее: периодически власти перекрывают дорогу на Ай-петри для туристических автобусов, в такие дни и спуск и подъем производятся по канатной дороге. В какие дни это может произойти, нас не уведомляют, поэтому заранее об этом знать мы не можем, но на всякий случай предупреждаем туристов о такой возможности. Без очередей в августе в Крыму тоже не обходится, поэтому даже со специальными пропусками на определенное время (как у нас) все равно приходится ждать, пока группу пропустят на канатную дорогу. Если Вам предпочтительнее более размеренный темп экскурсии с посещением всех запланированных Вами объектов, то обратите внимание на наши индивидуальные туры. Они разрабатываются согласно предпочтений и пожеланий заказчика.
12 августа 2020
Первый раз в Крыму и такая экскурсия. Очень познавательно. Спасибо!
6 августа 2020
Отличная экскурсия. Очень познавательная. Большое спасибо Гиду.
5 августа 2020
В целом экскурсия понравилась. Изначально до самой экскурсии не понравилось то, что информация на сайте не соответствует действительности. На сайте в описании указано, что включён обед, на самом деле это не так, а это не маловажный фактор был при выборе. И это мы узнали только после внесения предоплаты. Так же нам попался экскурсовод, который совсем не смог заинтересовать своим рассказом.
31 июля 2020
Наталья Ивановна прекрасный гид!
28 июля 2020
Материал гид объясняет хорошо и интересно, по времени нормально. Не понравилось организация изначально, после бронирования не указывают места билетов и общее количество мест в автобусе, оказались на задних местах, где в итоге ощущалась каждая кочка на дороге, попросили одного человека изначально пересадить вперед по состоянию здоровья - отказали, в итоге от быстрой езды по плохим дорогам, от трясучки на задних местах человеку стало плохо и пересадили только тогда, соответственно подпортило нервы и общее впечатление. Если бы изначально знали про такие места в автобусе, а не в день экскурсии с утра, лучше бы перенесли бы поездку. В остальном все хорошо.
Александра
Ответ гида:Спасибо за отзыв. Хотим заметить, что билеты Вами были приобретены за сутки до экскурсии, поэтому передние места экскурсионного микроавтобуса были уже заняты. Мы предлагали Вам перенести экскурсию на другой день. Так сложилось, что в разгар сезона передние места выкупают заранее. Желаем Вам приятного отдыха.
19 июля 2020
Все прекрасно! Отличный экскурсовод, насыщенная программа. Нам очень понравилось!
15 июля 2020
Сама экскурсия отличная, не смотря на плохую погоду и сильный ветер, все равно успели и на кораблике поплавать и на фуникулере на Ай-Петри подняться. Из минусов: обещали группу до 16-ти человек, нас было 21. Не удачный обед, еда не вкусная, и я и ребёнок остались голодными.
14 июля 2020
Теперь Крым наша Любовь, Настолько все интересно рассказано и подобрано максимально удобно, с учетом того что самый сезон и много народу, открыли для нас шикарные виды, куда сам и не подумаешь идти. Громное спасибо
30 сентября 2019
У экскурсоводов он назывался супертур. Все понравилось, когда поеду еще отдыхать, пойду к этому же гиду. Кажется, зовут Андрей.
5 сентября 2019
Очень понравился экскурсовод!👍
30 августа 2019
Экскурсия сама по себе классная! Кроме одного, подъем от причала до Ласточкино гнездо полбеды, а вот от Ласточкино гнездо до трассы в такую жару и в нашем возрасте это Катастрофа!!! (На самом деле показалось больше 1000 ступенек и основное большинство на подъем, в припрыжку за гидом, и гида за одно пожалели бы. А то как в Анекдоте (Быстрей бы кто-нибудь сдох дальше бы не пошли... )) Было-бы намного удобнее, если бы маршрут был составлен немного по другому: Алушта - Великолепный Воронцовский парк - Великолепная канатная дорога на Ай-Петри - Великолепный СПУСК к Ласточкино гнездо - Великолепный СПУСК к причалу - Великолепная прогулка на катере до Ялты - Великолепная прогулка по набережной Ялты - Великолепная Алушта. А так Экскурсия для молодых. (Хотя дыша кипяткам в спины экскурсантов по моложе, понимаешь что они тоже не в восторге от таких подъемов за собственные денежки !!! ) С уважением Владимир!

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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