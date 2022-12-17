Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры

LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми. На территории парка LEGOLAND® расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн. кубиков LEGO.

Парк включает различные зоны: LEGO CITY (ГОРОД LEGO), KINGDOMS (КОРОЛЕВСТВА), IMAGINATION (ВООБРАЖЕНИЕ), ADVENTURE (ПРИКЛЮЧЕНИЕ), MINILAND (МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА) и FACTORY (ФАБРИКА). Это первый парк, посвященный конструктору LEGO®, на Ближнем Востоке и седьмой – в мире.

Для посещения парка должна быть скромная форма одежды, прикрытые плечи и колени.

Время нахождения в парке - 5 часов.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до парка развлечений.