Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фуджейры

Legoland® Дубай

Посещение парка развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе

Посещение парка развлечений. Документы, подтверждающие возраст ребёнка, могут попросить предъявить на входе.
Legoland® Дубай
Legoland® Дубай
Legoland® Дубай
Legoland® Дубай
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Описание

LEGOLAND® Dubai — уникальный тематический парк LEGO, подходящий для семейного отдыха с детьми. На территории парка LEGOLAND® расположено более 40 аттракционов, 15 000 различных фигур, собранных из 60 млн. кубиков LEGO.

Парк включает различные зоны: LEGO CITY (ГОРОД LEGO), KINGDOMS (КОРОЛЕВСТВА), IMAGINATION (ВООБРАЖЕНИЕ), ADVENTURE (ПРИКЛЮЧЕНИЕ), MINILAND (МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА) и FACTORY (ФАБРИКА). Это первый парк, посвященный конструктору LEGO®, на Ближнем Востоке и седьмой – в мире.

Для посещения парка должна быть скромная форма одежды, прикрытые плечи и колени.

Время нахождения в парке - 5 часов.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до парка развлечений.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Входной билет
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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