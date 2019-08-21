3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по настоящей Португалии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Гуляя по узким улочкам старой Рибейры, вы прикоснетесь к нетуристической Португалии, в которой сохранился местный колорит и обаяние типичного португальского образа жизни.

Мы не будем погружаться в исторические факты, но вы обязательно узнаете все самое интересное об основании города, менталитете настоящих португальцев, их культуре и традициях.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту

Что вас ожидает

Аутентичные районы, в которых почти не бывает туристов
Обычно путешественники и даже сами гиды не добираются до старого квартала Рибейры из-за его труднодоступности и витиеватости улочек. Мы обязательно прогуляемся по нему, – со мной вы точно в нем не заблудитесь!:) – вы увидите настоящий старинный район города, в котором сохранилась атмосфера типичного португальского городка, с бабушками, мило выглядывающими из окон жилых домов, и простыми местными жителями, мерно прогуливающимися по средневековым улицам 13 века. Здесь мы сделаем первые фотографии, поговорим об основании Порту и вы узнаете, почему богатые португальцы не любят селиться в центре города.

Must-see места и must-know факты
Мы прогуляемся по набережной реки Дору и заберемся на мост Луиша I. С высоты открывается замечательный вид на Порту и город-спутник – Вила-Нова-ди-Гайю, где португальцы хранят свою гордость, всемирно знаменитый портвейн. Вы услышите историю создания этого напитка и я посоветую вам хорошие места для дегустации. Мы не сможем обойти вниманием один из самых красивых вокзалов в мире, который внутри украшен картинами из 20 000 плиток азулежу. Я расскажу вам историю этой плитки, а еще вы узнаете, где в Москве вы сможете найти панно из португальских изразцов. Кроме того, я покажу вам местный Макдональдс, который находится в старом красивом здании 1936 года постройки.

Культурные и религиозные обычаи
Мы посетим церковь Ду Карму, где вы узнаете о религиозных традициях и праздниках местных жителей. Стена церкви украшена плиткой азулежу и ее можно встретить на многих фотографиях Порту. Религия прочно вплетена в жизнь португальцев, на экскурсии вы узнаете, как в современном католицизме до сих пор проявляются черты язычества, многие из которых вас изрядно удивят.

Завершим нашу прогулку еще на одной обзорной площадке, которая играла большое значение во время осады Порту. Во время экскурсии я обязательно посоветую вам, что стоит попробовать в Порту, где вкусно и недорого покушать, и что купить в качестве сувениров.

Организационные детали

В течение 2х недель после экскурси вы получите профессиональные фотографии: 70-100 обработанных снимков через файлообменник, где их легко можно скачать.

Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту
Фотопрогулка по Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Меня зовут Светлана, я гид в Порту и на севере Португалии. Обожаю Порту, рада, что выбрала для жизни именно этот город с его неповторимой атмосферой и людьми. В Португалии я открыла для себя мир вина, в который погружаюсь на регулярных мастер-классах и фестивалях. Мои экскурсии ориентированы на самостоятельных путешественников, которые хотят увидеть больше, чем список стандартных достопримечательностей, а также хотят понять и попробовать Португалию на вкус. Если вы еще и ценитель вина, то нам точно по пути!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 августа 2019
Светлана великолепный гид и интересный рассказчик! Порту один из самых красивых городов! Всем рекомендую. А ещё плюсом фотографии!!!
2 ноября 2018
Мы с подругой брали Фотопрогулку по Порту в конце октября. Нам показалось, что это интересно и необычно. Помимо информации, мы получим еще и фотографии. Гид Светлана рассказывала интересно, отвечала на вопросы и фотографировала. Нам все очень понравилось.
Dmitry
27 августа 2018
В Порту мы приехали первый раз и совсем не надолго. Поэтому, чтобы не пытаться объять необъятное, для первого раза мы решили "пройтись по верхушкам", не углубляясь в даты, значимые события, храмы и соборы..., а попытались понять настроение города, прогуливаясь по нему. Светлана помогла нам в наших желаниях на 100%! Мало того, что она провела нас улицами настроения старого Порту и сделала хорошие фотографии, но при этом ненавязчиво все-таки погрузила нас в события и даты. Погружение было мягкое и дозированное, ровно столько, на сколько мы и хотели, без перебора. Спасибо, что прочувствовали наше настроение, Светлана :о) Но то, что Светлана может больше, сомнений не возникает! Каждый наш вопрос остался с ответом и расширенным комментарием! Мы получили удовольствие от прогулки и огромное удовольствие от общения со Светланой.

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Неподражаемый ПортуНеподражаемый ПортуНеподражаемый Порту
От 78 за экскурсию
3 часа
54 отзыва
Прогуляться по живописной Рибейре и посмотреть на город с лучших смотровых площадок
Красные черепичные крыши, разноцветные домики, знаменитое азулежу и свежий атлантический воздух – вас ждет неторопливая прогулка по атмосферному Порту. Вы пройдетесь по узким улочкам яркого квартала, подниметесь на лучшие обзорные площадки и насладитесь согревающим портвейном с видом на реку Дору.

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Узнать и полюбить город за 2 часа
Всестороннее знакомство с городом-гаванью, давшим название графству, королевству, а потом и целой стране, ждёт вас на этой экскурсии. Вы окажетесь в сердце Порту, оглядев его со всех сторон со смотровых площадок. Прочувствуете энергетику района мореплавателей, откуда португальские корабли отправлялись покорять новые горизонты, и даже узнаете, что из истории Порту роднит его с Великим Новгородом. Преображения 18 века и «золотая река», новости со всего света и лучшая францезинья — все эти «метки», связанные с городом, уложатся у вас в голове и помогут заметить то, насколько Порту не похож на остальные уголки мира.
Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!
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Порту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взгляда
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77 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном
Приглашаю познакомиться с замечательным Порту, который входит в десятку самых романтичных городов Европы. Вы почувствуете колорит первой столицы Португалии, подарившей имя не только портвейну, но и всей стране. Увидите ее главные достопримечательности и насладитесь разнообразной архитектурой, в которой сочетается средневековое и современное. Я помогу вам раскрыть очарование таинственного города и прочувствовать его старинный и величественный дух.
Первое свидание с ПортуПервое свидание с ПортуПервое свидание с Порту
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Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии
Я помогу вам открыть сундук «старого морского волка», имя которому — Порту, и обнаружить в нем бесчисленные сокровища: великолепную архитектуру, насыщенную историю, морские победы, любовные трагедии, терпкий портвейн, аромат сардин, много солнца и чаек. Вы посетите самые интересные районы исторического центра, пройдете дорогами римлян, мавров и вестготов и увидите средневековую Европу, которая, сохраняя свой колорит, устремлена в будущее.
Порту: исследовать город и вкусно поестьПорту: исследовать город и вкусно поестьПорту: исследовать город и вкусно поесть
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Шаг за шагом осмотреть северную столицу Португалии и попробовать местные деликатесы
Я собираюсь влюбить вас не только в архитектуру Порту, но и в его кухню. Вы будете гулять по старинным улицам, рассматривая площади, церкви, дома доверху облицованные колоритной плиткой. А по пути заглядывать в местные кафе, где мы полакомимся хамоном, оливками, сардинами и другими вкусами города под зелёное вино!
Приветливый ПортуПриветливый ПортуПриветливый Порту
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