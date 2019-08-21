3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Аутентичные районы, в которых почти не бывает туристов

Обычно путешественники и даже сами гиды не добираются до старого квартала Рибейры из-за его труднодоступности и витиеватости улочек. Мы обязательно прогуляемся по нему, – со мной вы точно в нем не заблудитесь!:) – вы увидите настоящий старинный район города, в котором сохранилась атмосфера типичного португальского городка, с бабушками, мило выглядывающими из окон жилых домов, и простыми местными жителями, мерно прогуливающимися по средневековым улицам 13 века. Здесь мы сделаем первые фотографии, поговорим об основании Порту и вы узнаете, почему богатые португальцы не любят селиться в центре города.

Must-see места и must-know факты

Мы прогуляемся по набережной реки Дору и заберемся на мост Луиша I. С высоты открывается замечательный вид на Порту и город-спутник – Вила-Нова-ди-Гайю, где португальцы хранят свою гордость, всемирно знаменитый портвейн. Вы услышите историю создания этого напитка и я посоветую вам хорошие места для дегустации. Мы не сможем обойти вниманием один из самых красивых вокзалов в мире, который внутри украшен картинами из 20 000 плиток азулежу. Я расскажу вам историю этой плитки, а еще вы узнаете, где в Москве вы сможете найти панно из португальских изразцов. Кроме того, я покажу вам местный Макдональдс, который находится в старом красивом здании 1936 года постройки.

Культурные и религиозные обычаи

Мы посетим церковь Ду Карму, где вы узнаете о религиозных традициях и праздниках местных жителей. Стена церкви украшена плиткой азулежу и ее можно встретить на многих фотографиях Порту. Религия прочно вплетена в жизнь португальцев, на экскурсии вы узнаете, как в современном католицизме до сих пор проявляются черты язычества, многие из которых вас изрядно удивят.

Завершим нашу прогулку еще на одной обзорной площадке, которая играла большое значение во время осады Порту. Во время экскурсии я обязательно посоветую вам, что стоит попробовать в Порту, где вкусно и недорого покушать, и что купить в качестве сувениров.