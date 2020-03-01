Выбирайте и другие экскурсии в Порту

Что вас ожидает

Брага, или «португальский Рим»

Третий по величине город в стране, он изобилует старинными улочками, ресторанами, торговыми площадями, и конечно же, восхитительными церквями в стиле барокко. Вы познакомитесь с Брагой через ключевые достопримечательности, которые составляют её образ. В нашем плане рассмотреть Главный Кафедральный собор, одну из самых ярких архитектурных доминант города, и увидеть дворец Архиепископа. Обойти церковь св. Креста, дворец Райо и театр Цирко. Также вы отдохнёте в саду св. Варвары и прогуляетесь по проспекту Свободы. Больше всего в этом городе путешественников привлекает его центр с фонтанами и старинная кофейня, где, по их словам, варят самый вкусный кофе!

Бон-Жезуш — лестница к Богу

Паломники со всего света съезжаются сюда, чтобы попасть в священную обитель и искупить грехи. Помимо сакрального значения для верующих, комплекс привлекает путешественников архитектурой в стиле неоклассицизма, а также открывающимися видами на Брагу. Вы оцените впечатляющую фундаментальность храма, пройдёте по священному пути — и, конечно, узнаете, какую символику несёт необычная форма лестницы.

Гимарайнш: колыбель португальской независимости

Город известен тем, что здесь родился будущий король Португалии Альфонсу Энрикеш I. До наших дней сохранилась миниатюрная романская часовня Сан-Мигеля, где крестили новорожденного монарха. А в историческом центре остался неизменным квартал со средневековыми особняками, которые вы сможете увидеть во время прогулки. Кроме того, вы рассмотрите церковь св. Оливейры и св. Франсишку XIV в, оцените замок Гимарайнш, капеллу св. Мигеля и дворец герцогов Браганских.

После насыщенного знакомства с достопримечательностями, мы отправимся обратно в Порту.