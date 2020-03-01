Выбирайте и другие экскурсии в Порту

  1. Португалия
  2. Экскурсии

  3. На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш

Авто-путешествие по колоритным португальским городам с заездом в священное место

Александр
Задать вопрос
Александр – представитель гидов
Самые яркие черты страны обычно отыскиваются в небольших городках, где жизнь остаётся неизменной на протяжении веков.

Мы отвезём вас в Брагу, чтобы вы насладились коллекцией красивейших церквей, и в Гимарайнш — на родину первого короля Португалии.

А между этим вы побываете в священной обители, куда съезжаются не только паломники, но и ценители архитектурных чудес!
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6.5 часов
До 15 человек
Встреча в центре города Порту или от вашего отеля
Забронировать экскурсию
На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш
На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш

Что вас ожидает

Брага, или «португальский Рим»
Третий по величине город в стране, он изобилует старинными улочками, ресторанами, торговыми площадями, и конечно же, восхитительными церквями в стиле барокко. Вы познакомитесь с Брагой через ключевые достопримечательности, которые составляют её образ. В нашем плане рассмотреть Главный Кафедральный собор, одну из самых ярких архитектурных доминант города, и увидеть дворец Архиепископа. Обойти церковь св. Креста, дворец Райо и театр Цирко. Также вы отдохнёте в саду св. Варвары и прогуляетесь по проспекту Свободы. Больше всего в этом городе путешественников привлекает его центр с фонтанами и старинная кофейня, где, по их словам, варят самый вкусный кофе!

Бон-Жезуш — лестница к Богу
Паломники со всего света съезжаются сюда, чтобы попасть в священную обитель и искупить грехи. Помимо сакрального значения для верующих, комплекс привлекает путешественников архитектурой в стиле неоклассицизма, а также открывающимися видами на Брагу. Вы оцените впечатляющую фундаментальность храма, пройдёте по священному пути — и, конечно, узнаете, какую символику несёт необычная форма лестницы.

Гимарайнш: колыбель португальской независимости
Город известен тем, что здесь родился будущий король Португалии Альфонсу Энрикеш I. До наших дней сохранилась миниатюрная романская часовня Сан-Мигеля, где крестили новорожденного монарха. А в историческом центре остался неизменным квартал со средневековыми особняками, которые вы сможете увидеть во время прогулки. Кроме того, вы рассмотрите церковь св. Оливейры и св. Франсишку XIV в, оцените замок Гимарайнш, капеллу св. Мигеля и дворец герцогов Браганских.

После насыщенного знакомства с достопримечательностями, мы отправимся обратно в Порту.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В путешествие мы отправимся на микроавтобусе или на автобусе (в зависимости от кол-ва человек)

Дополнительные расходы: обед с напитками, фуникулёр на гору Бон-Жезуш (по желанию)

На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш
На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш
На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш
На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш
На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш
На север от Порту: Брага — Бон-Жезуш — Гимарайнш

Экскурсия проводится во вторник в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре города Порту или от вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Приветствую вас, уважаемые гости. Меня зовут Александр, я живу в Португалии более 12 лет. Гуманитарий по образованию, историк по призванию и автор публикаций по истории и культуре средневековой и современной Португалии. С удовольствием поделюсь с вами знаниями об этой стране. В легкой и доступной форме расскажу о самобытном прошлом и настоящем. Чтобы предложить вам разнообразные программы, работаю с коллегами, о которых только хорошие отзывы от путешественников.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Выбирайте и другие экскурсии в Порту

ГрупповыеНа корабликеДля детейСо скидкойПешкомГастрономическиеВ другой городНа автомобилеОбзорныеНеобычные маршрутыВсеИндивидуальныеИстория и архитектураНа автобусе