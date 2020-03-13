6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по городу в свете иллюминации, зайти в любимые заведения моряков и насладиться вином

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
В Порту особенно ощущается, как дневная суета сменяется вечерним ненавязчивым ритмом.

На прогулке в свете городской иллюминации вы посмотрите на португальский город с нового ракурса, пройдете любимым маршрутом Генриха Мореплавателя и проникнитесь атмосферой живой уличной музыки.

А после отдохнете в лаунж-баре и попробуете напитки, популярные у местных жителей.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Ночная жизнь Порту
Ночная жизнь Порту

Что вас ожидает

По следам Генриха Мореплавателя
Вечерний Порту впечатлит вас тихой загадочностью и величественностью городской иллюминации. Мы отправимся на проспект Алиадуш, пройдём к вокзалу Сан-Бенту и посетим Кафедральный Собор Се, где открывается невероятный вид на город. Прогуляемся к мосту Дона Луиша к еще одной известной смотровой площадке. А после вы окажетесь на улицах, где жил и проводил время Генрих Мореплаватель, и узнаете малоизвестные факты из его биографии.

Поднять бокал за Порту!
На ночных улочкам Порту вы прочувствуете дух старинного города: пройдёте путь, которому следовали прибывшие в порт моряки, и заглянете в заведения, где останавливались морские волки, отмечая благополучное возвращение. Лаунж-бар, известный необычными коктейлями, очарует романтической атмосферой и панорамными видами. Вы также сможете посетить винный бар с местными закусками (сыр, хамон или паштейши) и насладиться бокалом вина или портвейна.

Организационные детали

В экскурсию не включены напитки.

Ночная жизнь Порту
Ночная жизнь Порту
Ночная жизнь Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Таня. Я переехала в Португалию несколько лет назад и с тех пор с большим интересом изучаю историю страны, колорит ее замечательных городов и местные традиции. Мне очень нравится вникать в жизнь чудесного Порту и делиться своими знаниями и наблюдениями с путешественниками. Мои экскурсии наполнены множеством городских легенд, позитивными эмоциями и чудесным настроением!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, прошла в очень дружеской атмосфере, будто гуляешь с давним другом по новым местам, и большой плюс что этот друг знает ответ на любой вопрос об этом городе и его истории! Наш гид Анна оказалась и правда очень чуткой девушкой и помогла нам в решении возникшей ситуации с отбытием из города Порто, так как во время экскурсии выяснилось что в бронировании мы ошиблись маршрутом! Спасибо Аня!!!
10 марта 2020
Экскурсия прошла прекрасно ! Анна показала нам восхитительный ночной Порту! Анна любит этот город, знает его историю. Мы увидели красивые виды ночного города, услышали много интересных историй о жизни Порту. Ужин в рыбном ресторане, популярном у местных жителей, прошёл чудесно. По совету Анны мы заказали блюдо из трески и португальский напитки. Все было очень вкусно и качественно. Мы благодарны Анне за такую вдохновенную экскурсию! Будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым посетить Порту и воспользоваться помощью Анны.
Константин
16 декабря 2019
Прекрасная Анна провела нас по ночному Порто, нам всё понравилось)
10 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия! Гид-Анна. Так весело стучать каблучками по старым кварталам Порту в ее компании. Она знает как показать настоящий португальский вечер, а уж про душевные посиделки в местных кабачках и говорить нечего! Настоящее приключение, всем рекомендую!
17 июня 2019
спасибо большое за столь интересную и увлекательную экскурсию. говорят что первое впечатление самое сильное. так вот благодаря Татьяне , мы влюбились в этот город.
14 июня 2019
Всё было замечательно.

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