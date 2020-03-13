6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам Генриха Мореплавателя

Вечерний Порту впечатлит вас тихой загадочностью и величественностью городской иллюминации. Мы отправимся на проспект Алиадуш, пройдём к вокзалу Сан-Бенту и посетим Кафедральный Собор Се, где открывается невероятный вид на город. Прогуляемся к мосту Дона Луиша к еще одной известной смотровой площадке. А после вы окажетесь на улицах, где жил и проводил время Генрих Мореплаватель, и узнаете малоизвестные факты из его биографии.

Поднять бокал за Порту!

На ночных улочкам Порту вы прочувствуете дух старинного города: пройдёте путь, которому следовали прибывшие в порт моряки, и заглянете в заведения, где останавливались морские волки, отмечая благополучное возвращение. Лаунж-бар, известный необычными коктейлями, очарует романтической атмосферой и панорамными видами. Вы также сможете посетить винный бар с местными закусками (сыр, хамон или паштейши) и насладиться бокалом вина или портвейна.