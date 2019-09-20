3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рассказ на языке азулежу

Знакомство с городом мы начнем с одной из главных достопримечательностей Порту — Сан-Бенту. Вы услышите необычную историю вокзала, построенного на месте бенедиктинского монастыря 16 века, посмотрите на него с фасада и зайдете внутрь, чтобы почувствовать уютную и странную атмосферу. И, конечно, познакомитесь с удивительной бело-голубой традиционной плиткой азулежу, на которой запечатлены сцены из португальской истории. Я расскажу, как «маленький полированный камешек» пришел с древнего Востока в Португалию, и научу вас читать на языке азулежу.

Портрет средневекового Порту

Затем окажемся у главного символа Порту — церкви Клеригуш — прекрасной симфонии барокко! Вы увидите колокольню, которая служила маяком для входа в гавань, а сейчас помогает ориентироваться в Порту — башню видно из любой точки города. Подниметесь по узкой винтовой лестнице и полюбуетесь прекрасным панорамным видом на Порту! А после — прогуляетесь вдоль городской крепостной стены XIV века, где сохранилась атмосфера рыцарства. И разгадаете тайны о том, как связаны тамплиеры и португальские короли, откуда у Португалии взялись деньги на крестовые походы и почему Генрих Мореплаватель никогда не совершал плавания лично.

О местных жителях и их нравах

Я объясню, как Порту, с одной стороны окруженный океаном, а с другой — Испанией, сохранил самобытность и как это «противостояние» отразилось на национальном характере. Вы узнаете, почему половина зданий в городе кажется заброшенной, увидите самый узкий дом в мире и поймете, с чем связана поговорка «хотите предложить что-то новое португальцу, заверните это в старую газету».

Под занавес прогулки окажемся на знаменитом мосту Эйфеля. Вы полюбуетесь городом с высоты, прокатитесь на речном трамвайчике и попробуете настоящий портвейн на местном рынке. А я расскажу, как Порту подарил название не только национальному напитку, но и всей стране.