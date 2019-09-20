3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Порту — древний и прекрасный!

Прогуляться по средневековым улочкам, понять язык азулежу и попробовать настоящий портвейн

Daria
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Daria – представитель гидов
Город из гранита, олицетворяющий северную культуру Португалии, аристократичный и мрачный, нелогичный по архитектуре, настоящий лабиринт — всё это Порту! Вы прогуляетесь по самым уютным и таинственным улочкам города, познакомитесь с эпохой рыцарства и историей плитки азулежу, узнаете, чем живут португальцы.

А еще — увидите самый узкий дом в мире, разберетесь, почему зеленое вино — зеленое, и научитесь правильно пить портвейн.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Порту — древний и прекрасный!
Порту — древний и прекрасный!

Что вас ожидает

Рассказ на языке азулежу
Знакомство с городом мы начнем с одной из главных достопримечательностей Порту — Сан-Бенту. Вы услышите необычную историю вокзала, построенного на месте бенедиктинского монастыря 16 века, посмотрите на него с фасада и зайдете внутрь, чтобы почувствовать уютную и странную атмосферу. И, конечно, познакомитесь с удивительной бело-голубой традиционной плиткой азулежу, на которой запечатлены сцены из португальской истории. Я расскажу, как «маленький полированный камешек» пришел с древнего Востока в Португалию, и научу вас читать на языке азулежу.

Портрет средневекового Порту
Затем окажемся у главного символа Порту — церкви Клеригуш — прекрасной симфонии барокко! Вы увидите колокольню, которая служила маяком для входа в гавань, а сейчас помогает ориентироваться в Порту — башню видно из любой точки города. Подниметесь по узкой винтовой лестнице и полюбуетесь прекрасным панорамным видом на Порту! А после — прогуляетесь вдоль городской крепостной стены XIV века, где сохранилась атмосфера рыцарства. И разгадаете тайны о том, как связаны тамплиеры и португальские короли, откуда у Португалии взялись деньги на крестовые походы и почему Генрих Мореплаватель никогда не совершал плавания лично.

О местных жителях и их нравах
Я объясню, как Порту, с одной стороны окруженный океаном, а с другой — Испанией, сохранил самобытность и как это «противостояние» отразилось на национальном характере. Вы узнаете, почему половина зданий в городе кажется заброшенной, увидите самый узкий дом в мире и поймете, с чем связана поговорка «хотите предложить что-то новое португальцу, заверните это в старую газету».

Под занавес прогулки окажемся на знаменитом мосту Эйфеля. Вы полюбуетесь городом с высоты, прокатитесь на речном трамвайчике и попробуете настоящий портвейн на местном рынке. А я расскажу, как Порту подарил название не только национальному напитку, но и всей стране.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому не забудьте взять с собой удобную обувь
  • Дегустация портвейна не входит в стоимость
  • Билет на речной трамвайчик стоит 3 евро и приобретается отдельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Порту — древний и прекрасный!
Порту — древний и прекрасный!
Порту — древний и прекрасный!
Порту — древний и прекрасный!
Порту — древний и прекрасный!
Порту — древний и прекрасный!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Daria
Daria
Я родилась и выросла в Москве, училась в Санкт-Петербурге, объездила большую часть мира, но выбрала для жизни сказочную и уютную Португалию. Закончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Я культуролог-религиовед. Дополнительное образование: искусствоведение. Мой опыт работы с группами и индивидуальными путешественниками в Европе более 10 лет. Экскурсии также проводят мои гиды-коллеги.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 сентября 2019
Экскурсию провёл Никита.
Очень приятный в общении и компетентный в материале экскурсии молодой человек.
Остались довольны!
2 июля 2019
Тур вёл Никита и всё было супер! Увлечённый и влюблённый в Порту он смог вдохновить и нас этим чувством! Не сомневайтесь берите этот тур!
8 мая 2019
Мою прогулку по Порту вёл Никита. Была Спокойная, не формальная обстановка, на мой взгляд прекрасно подаётся информация, очень грамотно выстроен маршрут. Реально создалось впечатление, что Никита с удовольствием делится своими познаниями по городу, по истории страны.
Мне понравилось)👍

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