Kristina проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Главное в Порту

Мы встретимся у Фонтана львов и отправимся навстречу ярким достопримечательностям, попутно заглядывая в неочевидные, но любопытные городские уголки. Вы зайдёте в церковь Клеригуш — образец позднего барокко, побываете на красивейшем (в мире?) ж/д вокзале Сан-Бенту, чьи стены до самого потолка выложены плиткой азулежу, рассказывающей историю города. Прогуляетесь по старинным улочкам до набережной Рибейра и окажетесь на мосту Луиша I. А по пути послушаете о жизни в таком ярком и солнечном Порту, о традициях местных и о любопытных фактах из биографии города.

Рейд по местным гастро-точкам

Параллельно с обзорной прогулкой мы будем заходить в заведения под названием Ташка — это традиционные кафе Порту, где можно вкусно и бюджетно распробовать местную кухню. Я посоветую вам самые достойные образцы португальской гастрономии и расскажу о культуре еды в стране и об интересных и неочевидных привычках местных. В меню ресторанчика есть и маленькие сардины, и домашний хлеб, и котлеты из трески, а также жареные колбасы, оливки и хот-доги. Портвейн, зелёное и другие сорта вин — безоговорочно будут на нашем столе. Если вы сладкоежки, я раскрою адрес магазина, где можно продегустировать разные виды шоколада. Вы узнаете о всех кафе и ресторанах, куда ходят преимущественно местные.