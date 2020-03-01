Kristina проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Порту: исследовать город и вкусно поесть

Шаг за шагом осмотреть северную столицу Португалии и попробовать местные деликатесы

Kristina
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Kristina – ваш гид
Я собираюсь влюбить вас не только в архитектуру Порту, но и в его кухню.

Вы будете гулять по старинным улицам, рассматривая площади, церкви, дома доверху облицованные колоритной плиткой.

А по пути заглядывать в местные кафе, где мы полакомимся хамоном, оливками, сардинами и другими вкусами города под зелёное вино!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Praça Gomes Teixeira
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Порту: исследовать город и вкусно поесть
Порту: исследовать город и вкусно поесть

Что вас ожидает

Главное в Порту
Мы встретимся у Фонтана львов и отправимся навстречу ярким достопримечательностям, попутно заглядывая в неочевидные, но любопытные городские уголки. Вы зайдёте в церковь Клеригуш — образец позднего барокко, побываете на красивейшем (в мире?) ж/д вокзале Сан-Бенту, чьи стены до самого потолка выложены плиткой азулежу, рассказывающей историю города. Прогуляетесь по старинным улочкам до набережной Рибейра и окажетесь на мосту Луиша I. А по пути послушаете о жизни в таком ярком и солнечном Порту, о традициях местных и о любопытных фактах из биографии города.

Рейд по местным гастро-точкам
Параллельно с обзорной прогулкой мы будем заходить в заведения под названием Ташка — это традиционные кафе Порту, где можно вкусно и бюджетно распробовать местную кухню. Я посоветую вам самые достойные образцы португальской гастрономии и расскажу о культуре еды в стране и об интересных и неочевидных привычках местных. В меню ресторанчика есть и маленькие сардины, и домашний хлеб, и котлеты из трески, а также жареные колбасы, оливки и хот-доги. Портвейн, зелёное и другие сорта вин — безоговорочно будут на нашем столе. Если вы сладкоежки, я раскрою адрес магазина, где можно продегустировать разные виды шоколада. Вы узнаете о всех кафе и ресторанах, куда ходят преимущественно местные.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида
  • Дополнительные расходы: напитки и еда (примерно 10-15€ с человека)
Порту: исследовать город и вкусно поесть
Порту: исследовать город и вкусно поесть
Порту: исследовать город и вкусно поесть
Порту: исследовать город и вкусно поесть
Порту: исследовать город и вкусно поесть
Порту: исследовать город и вкусно поесть
Порту: исследовать город и вкусно поесть

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Praça Gomes Teixeira.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kristina
Kristina
Olá! :) Меня зовут Кристина, живу в Португалии с 2003 года, окончила в университете курс «Управление Достопримечательностями Португалии». Провожу экскурсии и занимаюсь организацией деловых, корпоративных и бизнес-поездок в городе Порту и северной части Португалии. Если вы ищете русскоговорящего гида и необычную экскурсию в Португалии, тогда вам ко мне! Antiga, mui nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto!
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Kristina проводит ещё 1 экскурсию

Какой же ты, Порту?Какой же ты, Порту?Какой же ты, Порту?
89 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Изучить средневековый город от соборов и площадей до местных обычаев и креплёного вина
Славный Порту не зря носит сокращённое название от страны, где находится. Прародитель легендарных жёлтых трамваев и портвейна, он не только вмещает все приметы Португалии, но и хранит кое-что в единственном экземпляре: как то самый красивый книжный магазин в Европе! Я познакомлю вас с интереснейшими местами и через свои рассказы постараюсь передать любовь к романтику-Порту.

Обзорные экскурсии в Порту

Ежедневная прогулка по ПортуЕжедневная прогулка по ПортуЕжедневная прогулка по Порту
20 за человека
2 часа
51 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Всестороннее знакомство с городом-гаванью, давшим название графству, королевству, а потом и целой стране, ждёт вас на этой экскурсии. Вы окажетесь в сердце Порту, оглядев его со всех сторон со смотровых площадок. Прочувствуете энергетику района мореплавателей, откуда португальские корабли отправлялись покорять новые горизонты, и даже узнаете, что из истории Порту роднит его с Великим Новгородом. Преображения 18 века и «золотая река», новости со всего света и лучшая францезинья — все эти «метки», связанные с городом, уложатся у вас в голове и помогут заметить то, насколько Порту не похож на остальные уголки мира.
Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!
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86 отзывов
Главные достопримечательности, нетривиальные факты и повседневная жизнь города на обзорной экскурсии
Порту — загадочное и немного закрытое место, очарование которого раскрывается постепенно. Вы неспешно погуляете по его узким улочкам и живописным аллеям, подниметесь на смотровые площадки и узнаете, в чем отличие Порту от других городов страны.
Порту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взгляда
60 за экскурсию
3 часа
77 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном
Приглашаю познакомиться с замечательным Порту, который входит в десятку самых романтичных городов Европы. Вы почувствуете колорит первой столицы Португалии, подарившей имя не только портвейну, но и всей стране. Увидите ее главные достопримечательности и насладитесь разнообразной архитектурой, в которой сочетается средневековое и современное. Я помогу вам раскрыть очарование таинственного города и прочувствовать его старинный и величественный дух.
Первое свидание с ПортуПервое свидание с ПортуПервое свидание с Порту
37 за экскурсию
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152 отзыва
Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии
Я помогу вам открыть сундук «старого морского волка», имя которому — Порту, и обнаружить в нем бесчисленные сокровища: великолепную архитектуру, насыщенную историю, морские победы, любовные трагедии, терпкий портвейн, аромат сардин, много солнца и чаек. Вы посетите самые интересные районы исторического центра, пройдете дорогами римлян, мавров и вестготов и увидите средневековую Европу, которая, сохраняя свой колорит, устремлена в будущее.
Приветливый ПортуПриветливый ПортуПриветливый Порту
50 за экскурсию
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25 отзывов
Посетить самые интересные места старинного города и попробовать легендарный портвейн
Я покажу все знаковые площади, церкви и памятники исторического центра. Проведу вас по колоритным жилым кварталам, расскажу истории, услышанные из уст местных, и помогу понять португальскую душу.
Порту шаг за шагомПорту шаг за шагомПорту шаг за шагом
65 за экскурсию
4 часа
135 отзывов
Погрузиться в историю, увидеть красивейшие церкви и полюбоваться панорамами
Взгляните на Порту глазами охотника! Вас ждут маленькие церквушки, улочки со ступенчатой архитектурой, собор Се, старинный магазин, спасенный книгами о Гарри Поттере, восходящая в небо колокольня Клеригуш, портвейн и символ Порту — ажурный мост Луиша I. Я расскажу об истории, поделюсь заметками о португальцах и помогу понять этот энергичный город.

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