135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю, увидеть красивейшие церкви и полюбоваться панорамами

Тамила
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Тамила – ваш гид
Взгляните на Порту глазами охотника! Вас ждут маленькие церквушки, улочки со ступенчатой архитектурой, собор Се, старинный магазин, спасенный книгами о Гарри Поттере, восходящая в небо колокольня Клеригуш, портвейн и символ Порту — ажурный мост Луиша I.

Я расскажу об истории, поделюсь заметками о португальцах и помогу понять этот энергичный город.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча на Praça de Gomes Teixeira Porto
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У этой экскурсии135 отзывов
4.92
Порту шаг за шагом
Порту шаг за шагом

Что вас ожидает

Нескучная история
Вам предстоит взглянуть в город-зеркало, отражающее прошлое всей страны и узнать о памяти, оставшейся от богатой Португалии. Вы услышите увлекательные исторические рассказы о вековых тайнах каменных церквей, о царях, о проигранном завоевании арабов и о жизни в обмен на город. А также узнаете о загадочной ненависти к лиссабонцам и исторической гордости быть «кишками» своего города.

Без чего не представить Порту
Вы полюбуетесь теми уголками, которые видели на картинках и открытках. Осмотрите Кафедральный собор Се — место, где родился город, и дойдёте до Железнодорожного вокзала, чтобы восхититься изразцами азулежу. Побываете на площади Свободы, где увидите городскую ратушу — я расскажу о политических и экономических особенностях Португалии. Кроме того, вы зайдёте в старинный книжный магазин, чьи затейливые интерьеры стали прообразом библиотеки из «Гарри Поттера».

Большие истории маленьких церквей
На протяжении экскурсии вы познакомитесь с примечательными церквями Порту. Узнаете об особенностях двух церквушек на площади Львов, заглянете в ажурную католическую церковь Клеригуш, где по желанию поднимитесь на колокольню, чтобы полюбоваться видом на город. Здесь же я расскажу об авторе великолепной Клеригуш — итальянском архитекторе Никколо Назони — и его вкладе в архитектурный облик Порту.

Ажурный мост и город-спутник
Рассматривая ступенчатую архитектуру, вы спуститесь к реке, чтобы увидеть, как Дору впадает в океан. Полюбуетесь городом с его символа — моста Луиша I, созданного учеником Гюстафа Эйфеля, а неподалёку встретите первую работу самого архитектора. На мосту я расскажу о Вила-Нова-ди-Гая — городе-спутнике Порту, известном многочисленными погребами, где хранят португальский портвейн.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты: колокольня Клиригуш — 4 €; книжный магазин Lello — 4 €; Дом фондовой биржи — 9 €; церковь святого Франциска — 6 €; Клуатр собора Се — 3 €.

Порту шаг за шагом
Порту шаг за шагом
Порту шаг за шагом
Порту шаг за шагом
Порту шаг за шагом
Порту шаг за шагом
Порту шаг за шагом

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тамила
Тамила
Я гид-любитель! 16 лет проживаю в Португалии — чрезвычайно привлекательной стране. Люблю общаться с людьми, рассказывать что-то новое. Поняла, как важен в путешествии гид, когда впервые находилась в другой стране: меньшие затраты по времени на познание и больше — для отдыха и других мероприятий! С радостью предоставлю вам возможность рассмотреть эмблематические места, богатство и красоту исторического центра Порту!
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135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Евгения
22 февраля 2020
Экскурсовод знающий, очень профессиональный. Рассказывает с увлечением. Показала нам не только заявленную программу, но и некоторые места, куда обычно не водят туристов. Получили большое удовольствие, Тамила буквально влюбила нас в свой город. Если вас не смущает украинский акцент (нас абсолютно не смущает), очень рекомендую посетить Тамилину программу.
18 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Ни одного вопроса не осталось без ответа. Весь маршрут построен очень удобно, спасибо за советы и помощь.
Victoria
7 февраля 2020
Хочу выразить большую благодарность Тамиле за экскурсию. Интересно,познавательно! Тамила очень душевный человек. Прекрасный город! Спасибо большое!
24 января 2020
Тамила, огромное спасибо за прекрасный день в Порту!
Тамила очень живая, энергичная и веселая! Прекрасное и насыщенное знакомство в городом, при этом мы не заходили в каждую церковь и не останавливались на перекусы, если не считать институт вина Порту :-). Спасибо за рекомендации!
20 января 2020
Спасибо большое Тамиле за экскурсию! Интересный маршрут, интересная история и внимание к деталям. Удалось понять и прочувствовать город! Тамила очень позитивная, заряжает энергией! Мы получили огромное удовольствие от прогулки!
12 января 2020
Благодарим Тамилу за экскурсию по Порту! Познавательно, интересно, не утомительно! Было приятно пообщаться! Удачи!
9 января 2020
Тамила - увлечённый, интересный гид! Рассказ ведётся с большим энтузиазмом, вниманием к группе и деталям по ходу движения. Прекрасно! Всем рекомендую маршрут с Тамилой.
30 декабря 2019
Экскурсия превзошла ожидания. Уже посоветовала знакомым.
19 декабря 2019
Получили огромное удовольствие от проведенной экскурсии, от информации о таком интересном городе. Кроме того, Тамила не считалась со временем, что очень приятно, и оказала помощь в возникших транспортных проблемах. Благодарим фирму за четкую организацию экскурсии. А Тамилу за добросовестность и знания.
3 ноября 2019
Прекрасная экскурсия. Нам всё понравилось. Тамила всё очень интересно и душевно рассказывает.
Огромное спасибо.
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