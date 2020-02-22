135 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нескучная история

Вам предстоит взглянуть в город-зеркало, отражающее прошлое всей страны и узнать о памяти, оставшейся от богатой Португалии. Вы услышите увлекательные исторические рассказы о вековых тайнах каменных церквей, о царях, о проигранном завоевании арабов и о жизни в обмен на город. А также узнаете о загадочной ненависти к лиссабонцам и исторической гордости быть «кишками» своего города.

Без чего не представить Порту

Вы полюбуетесь теми уголками, которые видели на картинках и открытках. Осмотрите Кафедральный собор Се — место, где родился город, и дойдёте до Железнодорожного вокзала, чтобы восхититься изразцами азулежу. Побываете на площади Свободы, где увидите городскую ратушу — я расскажу о политических и экономических особенностях Португалии. Кроме того, вы зайдёте в старинный книжный магазин, чьи затейливые интерьеры стали прообразом библиотеки из «Гарри Поттера».

Большие истории маленьких церквей

На протяжении экскурсии вы познакомитесь с примечательными церквями Порту. Узнаете об особенностях двух церквушек на площади Львов, заглянете в ажурную католическую церковь Клеригуш, где по желанию поднимитесь на колокольню, чтобы полюбоваться видом на город. Здесь же я расскажу об авторе великолепной Клеригуш — итальянском архитекторе Никколо Назони — и его вкладе в архитектурный облик Порту.

Ажурный мост и город-спутник

Рассматривая ступенчатую архитектуру, вы спуститесь к реке, чтобы увидеть, как Дору впадает в океан. Полюбуетесь городом с его символа — моста Луиша I, созданного учеником Гюстафа Эйфеля, а неподалёку встретите первую работу самого архитектора. На мосту я расскажу о Вила-Нова-ди-Гая — городе-спутнике Порту, известном многочисленными погребами, где хранят португальский портвейн.