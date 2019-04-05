4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Почему же вино все-таки называется «зеленым»? Об этом вы узнаете во время нашего путешествия.

Среди огромного изобилия португальских вин особняком стоит «Зеленое вино», о котором вы, возможно, слышали или читали. Мы отправимся на одну из самых известных и старых семейных виноделен Gedes, на которой традиции производства сохраняются с 1870 года.

Посетив их владения и прогулявшись по живописному старинному саду, мы отправимся на дегустацию зеленых вин, которая будет сопровождаться подачей двух видов сыров, также производимых в этом поместье.

Насладившись великолепной атмосферой и вкусами, с хорошим настроением мы вернемся в Порту.