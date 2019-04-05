4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дегустация зеленых вин и португальских сыров

Елена
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Елена – представитель гидов
В 30 минутах от Порту на зеленых склонах региона Миню расположилась фамильная усадьба XVI века, где долгое время делают самое знаменитое столовое португальское вино — зеленое.

Предлагаю вам прокатиться в гости к производителям и попробовать их уникальное вино из особых сортов винограда.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!

Что вас ожидает

Почему же вино все-таки называется «зеленым»? Об этом вы узнаете во время нашего путешествия.
Среди огромного изобилия португальских вин особняком стоит «Зеленое вино», о котором вы, возможно, слышали или читали. Мы отправимся на одну из самых известных и старых семейных виноделен Gedes, на которой традиции производства сохраняются с 1870 года.

Посетив их владения и прогулявшись по живописному старинному саду, мы отправимся на дегустацию зеленых вин, которая будет сопровождаться подачей двух видов сыров, также производимых в этом поместье.
Насладившись великолепной атмосферой и вкусами, с хорошим настроением мы вернемся в Порту.

Организационные детали

  • Посещение усадьбы важно бронировать заранее.
  • Расписание посещения усадьбы: 10:00, 11:30, 15:00 и 16:30. В сообщении укажите, пожалуйста, время, которое вам удобно, и я свяжусь с администрацией поместья, чтобы уточнить, смогут ли они нас принять.
  • Отдельно оплачивается вход в усадьбу, дегустация 2 вин и 2 сыров – 7,5 евро в человека.
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!
Португальская сказка о Зеленом вине!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие Гости! Очень люблю путешествовать и по личному опыту знаю, насколько важно подобрать не только эрудированного и знающего свое дело гида с лицензией, но также найти человека, имеющего харизму и личное обаяние, ведь впечатления о стране зависят и от интересной подачи. В компании наших гидов вы найдете «своего» человека! Мы поделимся нашими знаниями и любовью к этой стране, а еще поможем сполна ощутить изобилие «вкусов» и впечатлений, которые может подарить Португалия.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 апреля 2019
Великолепная экскурсия, гид очень интересно рассказывал не только об усадьбе, в которую мы направлялись, но и о Португалии, людях, обычаях. Усадьба и парк изумительно хороши. Всем рекомендую. Совершенно иное впечатление о Порту складывается.
Огромное, огромное спасибо
10 марта 2019
Мы разочарованы! Экскурсия не оправдала наших ожиданий! При этом сама усадьба нам понравилась. Однако, мы рассчитывали, что проводить ее будет профессиональный гид, а не просто водитель. В предыдущий день у нас была 6-часовая пешеходная экскурсия, которой мы остались очень довольны, при этом проводил ее профессиональный гид, и стоила она всего 40 евро. Эта экскурсия стоила 90 евро. И времени заняла (с проездом туда-обратно) менее 3-х часов. На наш взгляд, это неоправданно дорого! Или гид просто решил, что ради двоих на стоит тратить своё время?
3 ноября 2018
Наша экскурсия проходила утром и это было в первую очередь эстетическое удовольствие. Экскурсию вел Андрей и благодаря ему создавалось ощущение, что мы в гостях у его друзей. Мы приехали на территорию имения, где когда-то давно жила семья виноделов. Там время как будто остановилось, и нет места суете и шуму.
В парке ощущается величие природы. Влажный, тягучий воздух, солнечные лучи пробивающиеся сквозь ветви деревьев. Туман, плавно скользящий по склонам с виноградниками, это то, что останиться в моем сердце на всегда. Приятным завершением становится дегустация, которая помогает скрасить расставание с этим удивительным местом.
Андрей, вам отдельное спасибо.
26 августа 2015
Влад, привет тебе от всей нашей компании! Нам очень понравилась экскурсия и просто общение с тобой! Мы объединили две экскурсии по Порту и дегустация зеленого вина. Отлично провели время. Прогулка по Порту без суеты и напряга, с интересным рассказом о некоторых событиях и местах, где они происходили, а затем дегустация портвейна в подвалах, что явилось прекрасным завершением первой части нашего приключения.
Усадьба 13 века, с шикарным парком потрясла нас до глубины души. Это нужно увидеть, так как передать это невозможно. Мы гуляли по парку больше часа, но остались бы там дольше, если бы не поджимало время. Завершили вторую половину дня прекрасным знаменитым португальским Зеленым вином. День удался.

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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