24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить самые интересные места старинного города и попробовать легендарный портвейн

Алена
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Алена – ваш гид
Я покажу все знаковые площади, церкви и памятники исторического центра.

Проведу вас по колоритным жилым кварталам, расскажу истории, услышанные из уст местных, и помогу понять португальскую душу.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.83
Приветливый Порту
Приветливый Порту

Что вас ожидает

Главное в Порту и о нем
Вы посетите символ города — церковь Клеригуш — и впечатлитесь ее блистательной архитектурой. Заглянете в знаменитую книжную лавку с внушительной винтажной лестницей и услышите, как она связана с Гарри Поттером. Увидите старинные церкви Карму и Кармелиташ и узнаете, почему между ними расположено самое узкое в мире здание. Следом направитесь к площади Свободы XVIII века и раскроете, памятник какому уважаемому королю находится в ее центре. А еще я покажу железнодорожный вокзал св. Бенедикта, поражающий великолепными панно «азулежу».

Кафедральный собор и вид на Порту с высоты
Вас ждет старейший романский памятник Порту — Кафедральный собор XI века — и панорама всего центра с живописного холма. Вы также увидите площадь с памятником Генриху Мореплавателю и узнаете, почему мнения местных о нем сильно расходятся. С площади вам откроется вид на фондовую биржу и церковь святого Франсиско, историю и легенды которых я обязательно расскажу.

Рибейра, винный погреб и дегустация портвейна
Вы прогуляетесь по Рибейре, набережной XIV века, и увидите «визитную карточку» города — мост Дона Луиша I. После отправитесь на другой берег реки Дору — в город Вила-Нова-де-Гайя, известный на весь мир как родина португальского портвейна. Здесь вы посетите винные погребы и узнаете историю возникновения и традиции знаменитого напитка. В завершение вы сможете продегустировать нескольких категорий вин и понять, в чем их различия.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены дегустация портвейна и входные билеты: башня Клеригуш — 5€, библиотека Лелло — 5€.

Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту
Приветливый Порту

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алена
Алена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алена, я живу в Порту уже 13 лет. За эти годы я прочувствовала характер местных, узнала от португальцев много историй и легенд, которыми хотела бы поделиться с вами. До встречи в городе мечты!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Алёна - прекрасный гид и замечательный человек!
Очень рекомендую! От души!
Спасибо!
23 февраля 2020
Легкая непринужденная прогулка с Аленой по этому прекрасному городу оставила самые хорошие впечатления. Алена уже давно живет в Порту, знает о нем все как и с исторической точке зрения, так и с точки зрения современной жизни. 3,5 часа пролетели незаметно. Хотим еще вернуться
18 января 2020
Это была замечательная прогулка! Алена - умница, столько интересного рассказала нам про Порто, влюбила нас в этот очаровательный город! Прогулка продлилась даже больше 3 часов, мы посетили множество мест, дегустировали портвейн и местные специалитеты. Огромное спасибо!
5 января 2020
Замечательная экскурсия, мы были с детьми 5 и 13 лет, все абсолютно счастливы и довольны. В меру истории, в меру баек и смешных сюжетов. Одна из лучших частных экскурсия в нашем опыте. Правда, ранее трипстером мы не пользовались, искали по знакомым и не ошиблись
27 ноября 2019
Отлично провели время на экскурсии. Алена провела по основным достопримечательностям, рассказала о жизни португальцев, дала много ценных советов по нашему пребыванию в Порту. А еще посоветовала, где можно поесть вкусно и недорого местные блюда. А дегустация портвейна вообще прошла отлично)) Рекомендую)
17 ноября 2019
Огромное спасибо Алене. Встретила нас там, где было удобно нам. Маршрут был построен так, чтобы мы не устали. Рассказала много интересного, познавательного так, что мы просто влюбились в Порту. Хотим приехать еще раз.
25 октября 2019
Отличная экскурсия, рекомендую. Алена очень приветливая, открытая и милая девушка. С ней время пролетело незаметно, наша компания узнала много нового о Порту и его жителях, она провела нас по интересным местам, рассказала о них и дала советы, когда и как туда попасть. Ее рассказ о городе не был перегружен датами и тем, что можно прочесть по энциклопедиям. Отдельного упоминания заслуживает часть экскурсии, проведенная в дегустационном зале. Прекрасное место, восхитительные вина. Алена посоветовала нам прекрасное место на пообедать и забронировала столик в ресторане с лучшей францешиной. Огромное ей спасибо за чудесно проведенное время!
15 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Много узнали нового о Португалии, жителях Порту и его достопримечательностях. Будем рекомендовать друзьям и знакомым)
11 октября 2019
Очень доброжелательно, интересно по современной жизни. Ответы на вопросы и помощь в ориентации по городу, историческим местам, ресторанам и т.д. Хорошо организованная и проведенная дегустация. Не хватило только исторических сведений. Экскурсия подойдет тем, кому интересен больше сегодняшний день. Спасибо Алена, остались очень приятные воспоминания
28 сентября 2019
Алена приятная , милая девушка. Показала все значимая для Порту места . Провела дегустацию в малоизвестном винном хозяйстве без очередей индивидуально . Дала много советом по дальнейшему времяпровождению : магазины , аутлеты, рынки . Помогла забронировать путешествие в долину реки Дору . Забронировала на нашу компанию ресторан с качественным фирменным блюдом Порту -франчезиньей . Все прошло спокойно и интересно . Спасибо Алёне за хорошее начало дня .
Ещё 14 отзывов

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