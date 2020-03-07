24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главное в Порту и о нем

Вы посетите символ города — церковь Клеригуш — и впечатлитесь ее блистательной архитектурой. Заглянете в знаменитую книжную лавку с внушительной винтажной лестницей и услышите, как она связана с Гарри Поттером. Увидите старинные церкви Карму и Кармелиташ и узнаете, почему между ними расположено самое узкое в мире здание. Следом направитесь к площади Свободы XVIII века и раскроете, памятник какому уважаемому королю находится в ее центре. А еще я покажу железнодорожный вокзал св. Бенедикта, поражающий великолепными панно «азулежу».

Кафедральный собор и вид на Порту с высоты

Вас ждет старейший романский памятник Порту — Кафедральный собор XI века — и панорама всего центра с живописного холма. Вы также увидите площадь с памятником Генриху Мореплавателю и узнаете, почему мнения местных о нем сильно расходятся. С площади вам откроется вид на фондовую биржу и церковь святого Франсиско, историю и легенды которых я обязательно расскажу.

Рибейра, винный погреб и дегустация портвейна

Вы прогуляетесь по Рибейре, набережной XIV века, и увидите «визитную карточку» города — мост Дона Луиша I. После отправитесь на другой берег реки Дору — в город Вила-Нова-де-Гайя, известный на весь мир как родина португальского портвейна. Здесь вы посетите винные погребы и узнаете историю возникновения и традиции знаменитого напитка. В завершение вы сможете продегустировать нескольких категорий вин и понять, в чем их различия.