29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Что едят португальцы?

Португальская кухня развернется перед вами во всей красе: мы поговорим о местных великолепных сырах, о том, почему соленая треска считается национальной рыбой, а паштел-де-ната входит в топ-10 лучших десертов мира. Вы узнаете и о гастрономических привычках португальцев: какой кофе предпочитают местные, что готовят для праздничного стола и едят на завтрак, обед и ужин. Не обойдем стороной и портвейн: я расскажу об истории традиционного крепленого вина, родина которого именно в Порту.

Главные вкусы и ароматы Португалии!

Наш гастрономический тур начнется с посещения традиционного магазинчика, где вы оцените идеальное сочетание сыра и мармелада, а заодно узнаете, как с мармеладом связана айва и при чем тут британцы. Все португальцы — большие сладкоежки, поэтому следующим пунктом прогулки будет дегустация главного местного десерта — пирожных паштел-де-ната — с чашечкой ароматного кофе. Затем мы основательно перекусим традиционным сэндвичем и попробуем знаменитое «зеленое вино», а после в уютном кафе насладимся популярной закуской Порту, без которой не обходится ни одно семейное застолье. Не забудем отведать португальское презунту с черным хлебом в традиционной ташке — вы не пожалеете, что попробовали такое сочетание! А закончим нашу прогулку неспешной дегустацией портвейна Tawny в винном баре в самом центре города.

Наш маршрут пройдет по старым кварталам Порту, поэтому вы не только попробуете местные блюда и вино, но и узнаете об истории города, рассматривая его ключевые достопримечательности.