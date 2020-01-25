29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать главные деликатесы португальской кухни в любимых ресторанчиках местных жителей

Katerina
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Katerina – ваш гид
Портвейн, паштел-де-ната, бакаляу, сыры и презунту — после нашей гастрономической прогулки эти слова станут для вас знакомыми не только на слух, но и на вкус! Вы пройдете по уютным улочкам Порту, дегустируя традиционные блюда и вина в уютных кафе, знакомясь с кулинарными предпочтениями местных жителей и открывая для себя самые яркие вкусы и ароматы португальской кухни.
65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в раойне метро Trindade
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У этой экскурсии29 отзывов
5
Вкусный Порту!
Вкусный Порту!

Что вас ожидает

Что едят португальцы?
Португальская кухня развернется перед вами во всей красе: мы поговорим о местных великолепных сырах, о том, почему соленая треска считается национальной рыбой, а паштел-де-ната входит в топ-10 лучших десертов мира. Вы узнаете и о гастрономических привычках португальцев: какой кофе предпочитают местные, что готовят для праздничного стола и едят на завтрак, обед и ужин. Не обойдем стороной и портвейн: я расскажу об истории традиционного крепленого вина, родина которого именно в Порту.

Главные вкусы и ароматы Португалии!
Наш гастрономический тур начнется с посещения традиционного магазинчика, где вы оцените идеальное сочетание сыра и мармелада, а заодно узнаете, как с мармеладом связана айва и при чем тут британцы. Все португальцы — большие сладкоежки, поэтому следующим пунктом прогулки будет дегустация главного местного десерта — пирожных паштел-де-ната — с чашечкой ароматного кофе. Затем мы основательно перекусим традиционным сэндвичем и попробуем знаменитое «зеленое вино», а после в уютном кафе насладимся популярной закуской Порту, без которой не обходится ни одно семейное застолье. Не забудем отведать португальское презунту с черным хлебом в традиционной ташке — вы не пожалеете, что попробовали такое сочетание! А закончим нашу прогулку неспешной дегустацией портвейна Tawny в винном баре в самом центре города.

Наш маршрут пройдет по старым кварталам Порту, поэтому вы не только попробуете местные блюда и вино, но и узнаете об истории города, рассматривая его ключевые достопримечательности.

Организационные детали

  • Дегустации не включены в стоимость. Подробное описание блюд и расценки я смогу прислать вам после бронирования.
  • При наличии особых пожеланий прогулка может быть изменена или дополнена
Вкусный Порту!
Вкусный Порту!
Вкусный Порту!
Вкусный Порту!
Вкусный Порту!
Вкусный Порту!
Вкусный Порту!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в раойне метро Trindade.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katerina
Katerina
Я абсолютно влюблена в Порту и в прекрасную Португалию. Если вы хотите открыть для себя нашу уникальную культуру, гастрономию, архитектуру, вино, а также пройтись по нетуристическим тропам и увидеть абсолютно другую сторону Порту — напишите мне, и мы спланируем экскурсию, которая останется в вашей памяти надолго!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 января 2020
Три часа пролетели как один! Было интересно, непринуждённо и вкусно! С Екатериной общаться было легко, мы слушали Екатерину, гуляя по улицам Порту и заходя в интересные гастрономические места, получили ответы на все свои вопросы! И да, не забудьте подготовить свой желудок: пробовать придется много разных блюд. Рекомендуем и экскурсию и гида.
25 января 2020
Очень понравилась экскурсия, прекрасный гид Екатерина, узнали много нового и интересного
10 января 2020
Екатерина, огромное СПАСИБО за предложение совместить "Обзорную экскурсию" с экскурсией "Вкусный Порту" 04.01.2020, мы остались в восторге!!! Благодаря Вам мы влюбились в город Порту и очень хотим вернуться вновь. Экскурсия прошла на одном дыхании, очень интересно, познавательно, профессионально-качественная подача информации и отличное знание истории города! Будем смело рекомендовать Вас всем своим друзьям и знакомым, которые поедут в Порту! С наилучшими пожеланиями, Оксана и Ксения :) P.S. Обязательно вернемся в этот чудный город и непременно обратимся к Вам за экскурсиями по другим маршрутам!
9 января 2020
В ходе экскурсии мы узнали не только об особенностях местной еды и напитков, но и получили информацию о самом Порту, Екатерина помогла нам сориентироваться в городе и подсказала лучшие места для посещения. Екатерина очень интересный рассказчик, может перестроить экскурсию под ваши интересы. Сразу предупрежу, что на данную экскурсию надо идти голодным, или хотя бы 3 часа после завтрака или обеда. После экскурсии у нас было отличное настроение, а это и есть самая объективная оценка.
21 декабря 2019
Потрясающая экскурсия и потрясающая Катерина. Несмотря на непростые погодные условия:) мы получили истинное удовольствие от легкой прогулки с остановками, чтобы попробовать местные блюда и напитки. Помимо вкусных мест Катя давала много фактов о местных достопримечательностях, интересных местах и традициях местных жителей. Спасибо огромное, Катерина!
10 декабря 2019
Впечатление об экскурсии необычное. Представьте, что ваша близкая подруга уехала жить в другую страну. Прошло время, она обжилась на новом месте, вы скучаете по ней, и тут она приглашает вас в гости. Именно такой показалась мне экскурсия "Вкусный Порту"-эмоционально наполненная встреча с подругой, которая стремится поделиться всеми интересными, вкусными и новыми для вас впечатлениями. Обязательно попробуйте Порту на вкус в компании с Катей!
18 ноября 2019
Большое спасибо Катерине за экскурсию "Вкусный Порту". Катерина очень интересный, содержательный рассказчик, прекрасно знающий историю, традиции и кухню Порту. Мы не первый раз были в Порту, но даже не подозревали, какие удивительные, вкусные места существуют в этом городе. Это, реально, экскурсия от местного жителя, знающего и любящего свой город. Она, познакомила нас с очень уютными, атмосферными местами, которые самим найти сложно. Очень увлекательная, и познавательная экскурсия. Катерина, огромное спасибо!
14 октября 2019
Спасибо большое, Катерине ! Экскурсия прошла на одном дыхании)) очень интересно , вкусно и легко!
11 октября 2019
Очаровательный гид. Очень понравилось. Интересно! Содержательно! Познавательно Профессионально! Не избито ! Рекомендуем очень! Спасибо Катерина.
Александра
1 октября 2019
Чудесный Порту, замечательная Катерина... Вкусно, содержательной, легко! Хочется еще бродить по узким и уютным улочкам, наслаждаться новыми открытиями, слушать гида... Спасибо, Катерина! День удался благодаря Вам:)
Ещё 19 отзывов

Katerina проводит ещё 1 экскурсию

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Дегустация вина и деликатесов в ПортуДегустация вина и деликатесов в ПортуДегустация вина и деликатесов в Порту
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