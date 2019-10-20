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Прогулка по историческим местам города и дегустация португальского портвейна в старых погребах

Елена
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Елена – представитель гидов
Порту — сердце и душа Португалии! Один из древнейших городов Европы и северная столица страны, родина портвейна и колыбель Великих географических открытий.

Многовековой исторический центр Порту включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, предлагаю вам прогуляться по нему и открыть для себя погреба с португальским портвейном!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн

Что вас ожидает

Просыпаясь, мы ощущаем, как воздух города напоен ароматом кофе и свежестью океана. К вечеру город искрится мириадами тысяч разноцветных огней. Порту — это город в котором можно ощутить истинный дух страны, приглашаем получить эти впечатления лично!

В ходе нашей экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными и историческими достопримечательностями старого центра. Мы увидим не только памятники архитектуры, но и заглянем «за кулисы», пройдя по некоторым жилым кварталам города. Наш маршрут начнется с посещения церкви Карму и Кармелиток, которые поражают своим позолоченным интерьером. Обязательно сделаем остановку около книжной лавки «Livraria Lello» с потрясающей архитектурой и богатой внутренней отделкой, известной как библиотека книг о Гарри Поттере. Выходя из книжной лавки, мы направимся к башне Клеригуш, которая является одним из символов города и поражает своей монументальностью и красотой вот уже на протяжении более 250 лет.

Продолжая наш маршрут, мы спустимся к площади Свободы, которая является сердцем исторического центра, где гордо верхом на коне восседает король Педро IV, призывая народ на борьбу за свои права и свободу. Чтобы сделать нашу экскурсию еще более запоминающейся, просто необходимо посетить железнодорожный вокзал Святого Бенедикта, вошедший в список самых красивых вокзалов мира благодаря своим великолепными панно из изразцов «азулежу».

От вокзала рукой подать до самого старого квартала в Порту — «Муру-де-Се» и Кафедрального собора XI века — символа благочестия горожан. Вдоволь налюбовавшись открывающейся оттуда потрясающей панорамой старого города, мы отправимся к центральной площади, на которой находится памятник Генриху Мореплавателю, а также соседствуют помпезный дворец Биржи и церковь Святого Франциска.

После знакомства с историческим центром Порту, прогуливаясь вдоль знаменитой набережной XIV века «Рибейра», с берегов которой ушли первые каравеллы открывать новые земли, мы направимся на другой берег реки Дору, в город Вила Нова де Гайя, на набережной которого расположено огромное количество винных погребов, в которых хранятся знаменитые портвейны. При посещении погребов вы узнаете об истории возникновения портвейнов и традициях производства. По завершении «теоретической» части, вас ожидает дегустация трех категорий вин, дабы вы смогли оценить необычайный букет вкуса и аромата каждого из них и понять их различия. Вы разовьете свои дегустационные навыки и возможно влюбитесь в портвейны.

Завершая экскурсию, мы можем совершить прогулку на традиционных корабликах по реке Дору, во время которой у вас будет возможность полюбоваться великолепными мостами города Порту, среди которых и творение Гюстава Эйфеля. С реки открывается совершенно иной, завораживающий вид на город.

Дадим рекомендации по ресторанам и вкусным блюдам, магазинам, а так же поможем спланировать остаток дня для самостоятельной прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия так же возможна на нашем автомобиле.
  • Дополнительные расходы (по желанию):
    — Вход в книжную лавку «Livraria Lello» — 5€ с чел.;
    — Подьем на башню «Torre de Clerigos» — 3,5€ с чел.;
    — Погреба портвейна 10€ с чел., если Вы что то купите дегустация бесплатна;
    — Круиз по реке Доуру на традиционных корабликах «Rabelos» — 55 min — 15€ с чел.
    — Обед.
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн
Яркий Порту и крепкий портвейн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие Гости! Очень люблю путешествовать и по личному опыту знаю, насколько важно подобрать не только эрудированного и знающего свое дело гида с лицензией, но также найти человека, имеющего харизму и личное обаяние, ведь впечатления о стране зависят и от интересной подачи. В компании наших гидов вы найдете «своего» человека! Мы поделимся нашими знаниями и любовью к этой стране, а еще поможем сполна ощутить изобилие «вкусов» и впечатлений, которые может подарить Португалия.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Владом. Живо, интерессно, содержательно. Всем рекомендуем...

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