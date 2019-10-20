Что вас ожидает

Просыпаясь, мы ощущаем, как воздух города напоен ароматом кофе и свежестью океана. К вечеру город искрится мириадами тысяч разноцветных огней. Порту — это город в котором можно ощутить истинный дух страны, приглашаем получить эти впечатления лично!

В ходе нашей экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными и историческими достопримечательностями старого центра. Мы увидим не только памятники архитектуры, но и заглянем «за кулисы», пройдя по некоторым жилым кварталам города. Наш маршрут начнется с посещения церкви Карму и Кармелиток, которые поражают своим позолоченным интерьером. Обязательно сделаем остановку около книжной лавки «Livraria Lello» с потрясающей архитектурой и богатой внутренней отделкой, известной как библиотека книг о Гарри Поттере. Выходя из книжной лавки, мы направимся к башне Клеригуш, которая является одним из символов города и поражает своей монументальностью и красотой вот уже на протяжении более 250 лет.

Продолжая наш маршрут, мы спустимся к площади Свободы, которая является сердцем исторического центра, где гордо верхом на коне восседает король Педро IV, призывая народ на борьбу за свои права и свободу. Чтобы сделать нашу экскурсию еще более запоминающейся, просто необходимо посетить железнодорожный вокзал Святого Бенедикта, вошедший в список самых красивых вокзалов мира благодаря своим великолепными панно из изразцов «азулежу».

От вокзала рукой подать до самого старого квартала в Порту — «Муру-де-Се» и Кафедрального собора XI века — символа благочестия горожан. Вдоволь налюбовавшись открывающейся оттуда потрясающей панорамой старого города, мы отправимся к центральной площади, на которой находится памятник Генриху Мореплавателю, а также соседствуют помпезный дворец Биржи и церковь Святого Франциска.

После знакомства с историческим центром Порту, прогуливаясь вдоль знаменитой набережной XIV века «Рибейра», с берегов которой ушли первые каравеллы открывать новые земли, мы направимся на другой берег реки Дору, в город Вила Нова де Гайя, на набережной которого расположено огромное количество винных погребов, в которых хранятся знаменитые портвейны. При посещении погребов вы узнаете об истории возникновения портвейнов и традициях производства. По завершении «теоретической» части, вас ожидает дегустация трех категорий вин, дабы вы смогли оценить необычайный букет вкуса и аромата каждого из них и понять их различия. Вы разовьете свои дегустационные навыки и возможно влюбитесь в портвейны.

Завершая экскурсию, мы можем совершить прогулку на традиционных корабликах по реке Дору, во время которой у вас будет возможность полюбоваться великолепными мостами города Порту, среди которых и творение Гюстава Эйфеля. С реки открывается совершенно иной, завораживающий вид на город.

Дадим рекомендации по ресторанам и вкусным блюдам, магазинам, а так же поможем спланировать остаток дня для самостоятельной прогулки.