о ольга 5 Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая Великолепная по красоте прогулка в весенне горы! Совершенно фантастические виды на горы и равнину, фотографии восхитительные! Цветут первоцветы! Виталий профессионально организовал этот маленький поход в горы: крутой подъем-немножко запыхались, потом полазили по камням как дети-немножко помолодели и остальное время любовались, восхищались природой и дышали этим чистейшим воздухом, слушали пение птиц, наполнялись солнцем. Спасибо, вам Виталий!!!

И Ирина 5 Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата» Прогулка к скалам " Четыре брата" это достаточно лёгкий маршрут, подойдёт для людей любого возраста. Экскурсия понравилась, природа замечательная, очень благодарна организатору Виталию, интересно рассказывает как об исторических фактах, так и о легендах края, учитывает возможности клиента, с ним легко и интересно, что в большой степени влияет на впечатление об экскурсии, время на этой прогулке пролетает не заметно, а от красоты природы остаётся приятное впечатление.

A Aleksey 5 Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая Экскурсия очень понравилась! Виталий интересный собеседник и отличный экскурсовод. Почерпнули для себя много нового и познавательного об истории, географии, а также флоре и фауне мест по кторым прошлись и не только. Насладились потрясающими видами. Мы были с детьми, и темп продвижения был комфортен для всех участников похода. Виталий любезно снабдил нас трекинговыми палками, а на привале угостил ароматным чаем с алтайким медом. Однозначно рекомендуем, и думаю, не раз еще обратимся!

И Ирина 5 Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая Были на Экскурсии семьей, с супругом и дочерью 10 лет. Очень понравилось. Не сотрясении на снегопад накануне мы преодолели маршрут. Благодаря интересному рассказу гида Виталия, все прошло гладко! Он легко нашёл подход к дочке, а она собиралась развлрачиватьсяна первом подъёме) С вершины горы Круглой открываются потрясающие пейзажи. Одинокая сосна, Шаманка, Каменный водопад! Однозначно рекомендуем друзьям!

Д Денис 5 Отзыв на: Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед Отличная гастрономическая и ремесленная экскурсия. Очень душевная и атмосферная. Испекли ароматный хлеб в русской печи, узнали новый рецепт блинов, попробовали местных специалитетов за ужином. А также научились плести браслеты и делать лошадок из бечевки… Все очень понравилось. Рекомендуем для тихого семейного вечернего времяпрепровождения в Белокурихе! Огромное спасибо за гостеприимство Алексею и Анне, а также Вадиму и Герде!!!

И Ирина 4 Отзыв на: Первое знакомство с Барнаулом Такая экскурсия это хороший способ познакомиться с городом, пройтись по улицам в сопровождении местного жителя, чтобы потом можно было определить места, куда стоит отдельно зайти самому. Конечно на качество такой экскурсии будет влиять погода (особенно если не угадали с тем как одеться), но все равно здорово. Если у вас прогулка как у меня в холодный день рекомендую закончить у Горной аптеки, там и согреться можно и перекусить.

В Владислав 5 Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая Прекрасный гид, замечательная экскурсия. Для кого-то было немного сложно пройти маршрут, но мы справились. И мы счастливы!!!)))) Спасибо, Виталий!!!

Е Елена 4 Отзыв на: Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед Были на новогодних каникулах. Очень интересная экскурсия с аутентичным погружением в прошлое. Мы были всей семьей-2 взрослых и 2 подростка. Ребята вообще не знали многие моменты, а взрослые стали забывать и была возможность вспомнить. Экскурсия проходила ненавязчиво, местами с юмором. За 5 часов успели много- с нуля приготовили хлеб, пекли блины, сын и дочь соткали фенечки, а взрослые сделали птицы счастья- время пролетело незаметно. Рекомендую для приятного, тихого семейного времяпровождения.

Ю Юрий 5 Отзыв на: Конная прогулка в окрестностях Белокурихи Мы в восторге от общения с животными, от конной прогулки. Хозяева - истинные знатоки своего дела.

А Анжелла 5 Отзыв на: Конная прогулка в окрестностях Белокурихи Были семьёй. Очень приятные хозяева. С большой любовью относятся к животным. Очень хорошо провели время🤗Рекомендую!

М Максим 5 Отзыв на: Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед Прекрасная экскурсия, получили очень приятный опыт. Выпекание хлеба своими руками - это таинство, к которому на мой взгляд должны приобщиться все. Особенно понравилось рукоделие - сделали игрушку своими руками, время пролетело незаметно. И стол был очень вкусный. Рекомендую всем:)

В Виктор 5 Отзыв на: Конная прогулка в окрестностях Белокурихи Конюшня находится на окраине села Старобелокуриха в 20 мин. езды от г. Белокуриха. Встретила хозяйка-организатор Екатерина. Провела ознакомительную экскурсию по конюшне и познакомила с породами имеющихся лошадей и наградами, которые они завоевали на различных соревнованиях. . Кроме того, на подворье имеются собаки охотничьих пород лайки и русские борзые, про которых также был услышан интересный рассказ. Далее, после короткого инструктажа, мне и супруге были выделены для прогулки лошади. На удивление, лошади оказались очень спокойные и легкоуправляемые. Прогулка проходила по близлежащим полям под рассказ Екатерины. Время прошло незаметно и продуктивно. Конную прогулку рекомендую!

M Marina 5 Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата» Виталий влюблён в свой край. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию

М Максим 5 Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая Прекрасная экскурсия и очень вкусный чай на верхотуре:) потрясающие виды и много нового

А Анна 5 Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата» Спасибо Виталию за отличную прогулку.

С Сергей 5 Отзыв на: Архитектурные образы Барнаула Очень понравился увлекательный рассказ Оксаны об истории и архитектуре Барнаула. Несмотря на неважную погоду, два часа прлетели незаметно. Рекомендую всем.

А Александр 5 Отзыв на: Архитектурные образы Барнаула Замечательная экскурсия по Барнаулу с гидом Оксаной. Немногим больше, чем за 2 часа, мы прогулялись по самым интересным и живописным частям города. Оксана очень увлекательно рассказала про историю Барнаула и каждого из посещаемых в рамках экскурсии мест, про известных уроженцев и жителей города и края, а также про современный быт барнаульцев. Время экскурсии прошло на одном дыхании - было получено огромное количество положительных впечатлений и сделано немало красивых фотографий (в частности, со смотровых площадок Нагорного парка). Рекомендую экскурсию и гида всем гостям города!

З Зайцева 5 Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2 Виталий, наш гид и экскурсовод, очень грамотно, профессиональн провел экскурсию, интересно рассказал нам очень много о Белокурихе. Спасибо Виталию!

В Виктор 5 Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2 Виталий отличный гид, рекомендую!