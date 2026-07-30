Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Алтайском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
от
20000
₽
за всё
Познакомиться со славным прошлым купеческого Бийска и побывать в мемориальных музеях (из Белокурихи)
5
2 отзыва
20000
₽
за всё
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
5
3 отзыва
2000
₽
за чел.
Прокатиться верхом среди безмолвного леса и окунуться в гармонию природы
16000
₽
за всё
Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта
5
1 отзыв
7500
₽
за всё
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
16000
₽
за всё
С комфортом доехать до места назначения
790
₽
за чел.
Приглашаем вас на увлекательную аудиоэкскурсию-квест по Барнаулу. Всё, что нужно, — смартфон и наушники. Вы гуляете в своём темпе, а аудиогид рассказы...
5
35 отзывов
5500
₽
за всё
Познакомиться с историей и ключевыми достопримечательностями города
5
4 отзыва
750
₽
за чел.
Раскрыть родство Барнаула и Петербурга, сравнивая фасады домов, архитектурные формы и детали
Групповые экскурсии
5
6 отзывов
6000
₽
за чел.
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
5
5 отзывов
14000
₽
за чел.
Удобная поездка с атмосферой Алтая
5
4 отзыва
1200
₽
за чел.
Узнать больше об Алтае на спектакле «Легенда о Каменном острове» и погулять среди экспонатов
4.8
8 отзывов
1200
₽
за чел.
Алтай — священное место на планете Земля, притягивающее многих. Не каждому он открывает свои секреты. На этой экскурсии я раскрою вам великую тайну ал...
5
2 отзыва
2100
₽
за чел.
Услышать истории о судьбах известных предпринимателей и их потомков
4.4
6 отзывов
2500
₽
за чел.
Соприкоснуться с дикой природой и почувствовать духовную силу Алтая
Обзорные по городам
5
1 отзыв
7500
₽
за всё
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
5
6 отзывов
6000
₽
за чел.
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
5
35 отзывов
5500
₽
за всё
Познакомиться с историей и ключевыми достопримечательностями города
4.9
15 отзывов
5600
₽
за всё
Прикоснуться к таинственной стороне города на авторской экскурсии
4.6
7 отзывов
750
₽
за чел.
Рассмотреть город со всех сторон, отвечая на вопросы и выполняя несложные задания в приложении
5
57 отзывов
6200
₽
за всё
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
5
15 отзывов
6500
₽
за всё
Отправимся из Белокурихи по горному серпантину в Белокуриху-2 — новый курортный район, который создаётся в горах Алтая. По пути увидим панорамные виды...
Билеты
4.8
8 отзывов
1200
₽
за чел.
Алтай — священное место на планете Земля, притягивающее многих. Не каждому он открывает свои секреты. На этой экскурсии я раскрою вам великую тайну ал...
Водные прогулки
5
2 отзыва
24000
₽
за всё
Отправимся из Белокурихи в Чемал — по одному из самых красивых маршрутов через предгорья Алтая и долину реки Катунь. По пути нас ждут панорамные виды,...
5
12 отзывов
6800
₽
за чел.
Оценить целебный эффект от массажа терапевтическими музыкальными инструментами в 4 руки
Туры на автомобиле
от
20000
₽
за всё
Познакомиться со славным прошлым купеческого Бийска и побывать в мемориальных музеях (из Белокурихи)
5
2 отзыва
20000
₽
за всё
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
16000
₽
за всё
Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта
16000
₽
за всё
С комфортом доехать до места назначения
5
6 отзывов
6000
₽
за чел.
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
5
5 отзывов
14000
₽
за чел.
Удобная поездка с атмосферой Алтая
5
1 отзыв
от
30000
₽
за всё
Увидеть водоёмы, которые прячутся летом и открываются только к осени
5
4 отзыва
от
34000
₽
за всё
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
Гастрономические туры
5
2 отзыва
20000
₽
за всё
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
5
1 отзыв
от
30000
₽
за всё
Увидеть водоёмы, которые прячутся летом и открываются только к осени
5
4 отзыва
от
34000
₽
за всё
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
5
22 отзыва
26000
₽
за всё
Отправиться по Чуйскому тракту к горным вершинам и побывать в старинном Бийске по пути
5
4 отзыва
32000
₽
за всё
Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая
5
1 отзыв
от
27000
₽
за всё
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
5
23 отзыва
от
24000
₽
за всё
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
5
43 отзыва
от
6400
₽
за всё
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
5
31 отзыв
7100
₽
за всё
Увидеть самые красивые здания сибирского города от деревянного зодчества до конструктивизма
Последние отзывы об экскурсиях по Алтайскому краю
Е
Дата посещения: 29 июл 2026
Экскурсия прошла замечательно! Вячеслав очень внимательный и заботливый гид, учёл наши пожелания и интересы, посетили много локаций, успели подняться по
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Н
Дата посещения: 11 мая 2026
Огромная благодарность Яне и Евгению за потрясающий сеанс звукотерапии. Приятно удивила предшествующая и последующая после сеанса диагностика вегетативной нервной системы..
Ну
Ну
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М
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия была замечательной, посмотрели много красивых мест, огромное спасибо Виктору!
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Т
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию по Барнаулу 27 апреля! Это было непросто знакомство с городом, а настоящее путешествие во
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А
Дата посещения: 14 фев 2026
Наша семья любит мини-путешествия. На этот раз выбор пал на Барнаул. Были в городе первый раз и очень рады, что
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З
Дата посещения: 21 авг 2025
Очень интересно, таинственно, познавательно и просто прикольно прогуляться по ночному Барнаулу в компании с очаровательным экскурсоводом Юлией. 10 летний внук в восторге.
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М
Дата посещения: 6 авг 2025
Спасибо Антону за увлекательную экскурсию, дождь не стал помехой. Перед нами через историю улиц и зданий была раскрыта история города. Отдельно стоит отметить грамотную, профессиональную речь экскурсовода, его эрудированность, умение работать с аудиторией. Однозначно рекомендуем
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Е
Дата посещения: 24 июл 2025
Спасибо, путешествие с Екатериной по Чуйскому тракту получилось ярким и насыщенным. Все понравилось: начали в оговоренное время, передвигались безопасно и быстро, посетили множество красивых мест, было интересно и комфортно.
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В
Дата посещения: 30 июн 2025
Наи очень понравился экскурсовод Юля. В доступной форме хорошо поставленным голосом она провела экскурсию. Мы многое узнали о Барнауле. Она не только интересно рассказывала, но и давала свои полезные советы. Благодаря ей мы привезем вкусные подарки из Барнаула.
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В
Дата посещения: 3 июл 2025
Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что
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