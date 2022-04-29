Экскурсии в городах Алтайского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Алтайском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
10400
₽
за всё
Познакомиться с породистыми лошадями, испечь блины своими руками и открыть тайны ткачества
5
3 отзыва
3000
₽
за всё
Познакомиться с обитателями частной конюшни и прогуляться верхом среди пейзажей Алтая
4.7
3 отзыва
6500
₽
за всё
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
3500
₽
за всё
Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта в горах Алтая
от
1950
₽
за чел.
Прогулка по территории регионального памятника природы среди гранитных скал
5
9 отзывов
от
3900
₽
за всё
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
5
21 отзыв
от
1950
₽
за всё
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
4.9
21 отзыв
3900
₽
за всё
Увидеть самые красивые здания сибирского города от деревянного зодчества до конструктивизма
Групповые экскурсии
Обзорные по городам
3500
₽
за всё
Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта в горах Алтая
4.8
34 отзыва
3250
₽
за всё
Исторические вехи, особенности зодчества и лучшие панорамы столицы Алтая
15000
₽
за всё
Наша экскурсия начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле
Туры на автомобиле
54000
₽
за чел.
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
27000
₽
за чел.
Посмотреть на цветение алтайской сакуры и побывать в знаковых местах
32000
₽
за чел.
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
5
9 отзывов
от
3900
₽
за всё
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
5
21 отзыв
от
1950
₽
за всё
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Гастрономические туры
32000
₽
за чел.
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
4.7
3 отзыва
6500
₽
за всё
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Экскурсионные туры на несколько дней
54000
₽
за чел.
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
27000
₽
за чел.
Посмотреть на цветение алтайской сакуры и побывать в знаковых местах
32000
₽
за чел.
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Последние отзывы об экскурсиях по Алтайскому краю
- оольга29 апреля 2022Великолепная по красоте прогулка в весенне горы! Совершенно фантастические виды на горы и равнину, фотографии восхитительные! Цветут первоцветы! Виталий профессионально организовал этот маленький поход в горы: крутой подъем-немножко запыхались, потом полазили по камням как дети-немножко помолодели и остальное время любовались, восхищались природой и дышали этим чистейшим воздухом, слушали пение птиц, наполнялись солнцем. Спасибо, вам Виталий!!!
- ИИрина8 апреля 2022Прогулка к скалам " Четыре брата" это достаточно лёгкий маршрут, подойдёт для людей любого возраста. Экскурсия понравилась, природа замечательная, очень благодарна организатору Виталию, интересно рассказывает как об исторических фактах, так и о легендах края, учитывает возможности клиента, с ним легко и интересно, что в большой степени влияет на впечатление об экскурсии, время на этой прогулке пролетает не заметно, а от красоты природы остаётся приятное впечатление.
- AAleksey28 марта 2022Экскурсия очень понравилась! Виталий интересный собеседник и отличный экскурсовод. Почерпнули для себя много нового и познавательного об истории, географии, а также флоре и фауне мест по кторым прошлись и не только. Насладились потрясающими видами. Мы были с детьми, и темп продвижения был комфортен для всех участников похода. Виталий любезно снабдил нас трекинговыми палками, а на привале угостил ароматным чаем с алтайким медом. Однозначно рекомендуем, и думаю, не раз еще обратимся!
- ИИрина24 марта 2022Были на Экскурсии семьей, с супругом и дочерью 10 лет. Очень понравилось. Не сотрясении на снегопад накануне мы преодолели маршрут. Благодаря интересному рассказу гида Виталия, все прошло гладко! Он легко нашёл подход к дочке, а она собиралась развлрачиватьсяна первом подъёме) С вершины горы Круглой открываются потрясающие пейзажи. Одинокая сосна, Шаманка, Каменный водопад! Однозначно рекомендуем друзьям!
- ДДенис23 марта 2022Отличная гастрономическая и ремесленная экскурсия. Очень душевная и атмосферная. Испекли ароматный хлеб в русской печи, узнали новый рецепт блинов, попробовали местных специалитетов за ужином. А также научились плести браслеты и делать лошадок из бечевки… Все очень понравилось. Рекомендуем для тихого семейного вечернего времяпрепровождения в Белокурихе! Огромное спасибо за гостеприимство Алексею и Анне, а также Вадиму и Герде!!!
- ИИрина8 марта 2022Отзыв на: Первое знакомство с БарнауломТакая экскурсия это хороший способ познакомиться с городом, пройтись по улицам в сопровождении местного жителя, чтобы потом можно было определить места, куда стоит отдельно зайти самому. Конечно на качество такой экскурсии будет влиять погода (особенно если не угадали с тем как одеться), но все равно здорово. Если у вас прогулка как у меня в холодный день рекомендую закончить у Горной аптеки, там и согреться можно и перекусить.
- ВВладислав14 февраля 2022Прекрасный гид, замечательная экскурсия. Для кого-то было немного сложно пройти маршрут, но мы справились. И мы счастливы!!!)))) Спасибо, Виталий!!!
- ЕЕлена8 февраля 2022Были на новогодних каникулах. Очень интересная экскурсия с аутентичным погружением в прошлое. Мы были всей семьей-2 взрослых и 2 подростка. Ребята вообще не знали многие моменты, а взрослые стали забывать и была возможность вспомнить. Экскурсия проходила ненавязчиво, местами с юмором. За 5 часов успели много- с нуля приготовили хлеб, пекли блины, сын и дочь соткали фенечки, а взрослые сделали птицы счастья- время пролетело незаметно. Рекомендую для приятного, тихого семейного времяпровождения.
- ЮЮрий7 февраля 2022Мы в восторге от общения с животными, от конной прогулки. Хозяева - истинные знатоки своего дела.
- ААнжелла29 января 2022Были семьёй. Очень приятные хозяева. С большой любовью относятся к животным. Очень хорошо провели время🤗Рекомендую!
- ММаксим21 января 2022Прекрасная экскурсия, получили очень приятный опыт. Выпекание хлеба своими руками - это таинство, к которому на мой взгляд должны приобщиться все. Особенно понравилось рукоделие - сделали игрушку своими руками, время пролетело незаметно. И стол был очень вкусный. Рекомендую всем:)
- ВВиктор9 января 2022Конюшня находится на окраине села Старобелокуриха в 20 мин. езды от г. Белокуриха. Встретила хозяйка-организатор Екатерина. Провела ознакомительную экскурсию по конюшне и познакомила с породами имеющихся лошадей и наградами, которые они завоевали на различных соревнованиях. . Кроме того, на подворье имеются собаки охотничьих пород лайки и русские борзые, про которых также был услышан интересный рассказ. Далее, после короткого инструктажа, мне и супруге были выделены для прогулки лошади. На удивление, лошади оказались очень спокойные и легкоуправляемые. Прогулка проходила по близлежащим полям под рассказ Екатерины. Время прошло незаметно и продуктивно. Конную прогулку рекомендую!
- MMarina8 января 2022Виталий влюблён в свой край. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию
- ММаксим6 января 2022Прекрасная экскурсия и очень вкусный чай на верхотуре:) потрясающие виды и много нового
- ААнна3 января 2022Спасибо Виталию за отличную прогулку.
- ССергей21 декабря 2021Отзыв на: Архитектурные образы БарнаулаОчень понравился увлекательный рассказ Оксаны об истории и архитектуре Барнаула. Несмотря на неважную погоду, два часа прлетели незаметно. Рекомендую всем.
- ААлександр29 ноября 2021Отзыв на: Архитектурные образы БарнаулаЗамечательная экскурсия по Барнаулу с гидом Оксаной. Немногим больше, чем за 2 часа, мы прогулялись по самым интересным и живописным частям города. Оксана очень увлекательно рассказала про историю Барнаула и каждого из посещаемых в рамках экскурсии мест, про известных уроженцев и жителей города и края, а также про современный быт барнаульцев. Время экскурсии прошло на одном дыхании - было получено огромное количество положительных впечатлений и сделано немало красивых фотографий (в частности, со смотровых площадок Нагорного парка). Рекомендую экскурсию и гида всем гостям города!
- ЗЗайцева5 ноября 2021Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2Виталий, наш гид и экскурсовод, очень грамотно, профессиональн провел экскурсию, интересно рассказал нам очень много о Белокурихе. Спасибо Виталию!
- ВВиктор27 октября 2021Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2Виталий отличный гид, рекомендую!
- ммария7 октября 2021Руки дошли написать отзыв. Однозначно рекомендую Виталия. Точно по времени, точно по маршруту, интересный рассказ, гид умница. Главное что быстро и точно. Все решалось дистанционно по вотсапп. В следующем году обращусь еще раз.