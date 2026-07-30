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Экскурсии по Алтайскому краю и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Алтайском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Барнаул
Белокуриха

Индивидуальные экскурсии

Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
от
20000
за всё
Познакомиться со славным прошлым купеческого Бийска и побывать в мемориальных музеях (из Белокурихи)
Белокуриха
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
5
2 отзыва
20000
за всё
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
Белокуриха
Конная прогулка в реликтовом бору под Барнаулом
Конная прогулка в реликтовом бору под Барнаулом
5
3 отзыва
2000
за чел.
Прокатиться верхом среди безмолвного леса и окунуться в гармонию природы
Барнаул
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
16000
за всё
Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта
Барнаул
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
5
1 отзыв
7500
за всё
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
Барнаул
Индивидуальный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво
Индивидуальный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво
16000
за всё
С комфортом доехать до места назначения
Барнаул
Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении
Барнаул: историческая аудиоэкскурсия-квест в приложении
790
за чел.
Приглашаем вас на увлекательную аудиоэкскурсию-квест по Барнаулу. Всё, что нужно, — смартфон и наушники. Вы гуляете в своём темпе, а аудиогид рассказы...
Барнаул
Здравствуй, Барнаул
Здравствуй, Барнаул
5
35 отзывов
5500
за всё
Познакомиться с историей и ключевыми достопримечательностями города
Барнаул
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
5
4 отзыва
750
за чел.
Раскрыть родство Барнаула и Петербурга, сравнивая фасады домов, архитектурные формы и детали
Барнаул

Групповые экскурсии

Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
5
6 отзывов
6000
за чел.
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
Барнаул
Трансфер из Барнаула в Белокуриху
Трансфер из Барнаула в Белокуриху
5
2 отзыва
12000
за чел.
Поездка без забот среди красот Алтая
Барнаул
Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
5
5 отзывов
14000
за чел.
Удобная поездка с атмосферой Алтая
Барнаул
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
5
4 отзыва
1200
за чел.
Узнать больше об Алтае на спектакле «Легенда о Каменном острове» и погулять среди экспонатов
Белокуриха
Тайны Нагорного парка
Тайны Нагорного парка
5
3 отзыва
600
за чел.
Увидеть Барнаул с высоты и из глубины времён
Барнаул
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
4.8
8 отзывов
1200
за чел.
Алтай — священное место на планете Земля, притягивающее многих. Не каждому он открывает свои секреты. На этой экскурсии я раскрою вам великую тайну ал...
Белокуриха
Купцы-творцы Барнаула
Купцы-творцы Барнаула
5
2 отзыва
2100
за чел.
Услышать истории о судьбах известных предпринимателей и их потомков
Барнаул
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
Буддистский комплекс и скалы Амбарчики
4.4
6 отзывов
2500
за чел.
Соприкоснуться с дикой природой и почувствовать духовную силу Алтая
Белокуриха
Мистический Барнаул
Мистический Барнаул
5
2 отзыва
640
за чел.
Познакомиться со сверхъестественной историей города
Барнаул

Обзорные по городам

Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
5
1 отзыв
7500
за всё
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
Барнаул
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
5
6 отзывов
6000
за чел.
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
Барнаул
Здравствуй, Барнаул
Здравствуй, Барнаул
5
35 отзывов
5500
за всё
Познакомиться с историей и ключевыми достопримечательностями города
Барнаул
Мистика и легенды Барнаула
Мистика и легенды Барнаула
4.9
15 отзывов
5600
за всё
Прикоснуться к таинственной стороне города на авторской экскурсии
Барнаул
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
4.6
7 отзывов
750
за чел.
Рассмотреть город со всех сторон, отвечая на вопросы и выполняя несложные задания в приложении
Барнаул
Барнаул сто лет назад
Барнаул сто лет назад
5
57 отзывов
6200
за всё
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Барнаул
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
5
15 отзывов
6500
за всё
Отправимся из Белокурихи по горному серпантину в Белокуриху-2 — новый курортный район, который создаётся в горах Алтая. По пути увидим панорамные виды...
Белокуриха

Билеты

Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
Легенда о Каменном острове: визит в арт-парк и механический театр
4.8
8 отзывов
1200
за чел.
Алтай — священное место на планете Земля, притягивающее многих. Не каждому он открывает свои секреты. На этой экскурсии я раскрою вам великую тайну ал...
Белокуриха

Водные прогулки

Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
5
2 отзыва
24000
за всё
Отправимся из Белокурихи в Чемал — по одному из самых красивых маршрутов через предгорья Алтая и долину реки Катунь. По пути нас ждут панорамные виды,...
Белокуриха
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
5
12 отзывов
6800
за чел.
Оценить целебный эффект от массажа терапевтическими музыкальными инструментами в 4 руки
Белокуриха

Туры на автомобиле

Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
Истоки вдохновения Алтаем: по родным местам Василия Шукшина и Михаила Евдокимова
от
20000
за всё
Познакомиться со славным прошлым купеческого Бийска и побывать в мемориальных музеях (из Белокурихи)
Белокуриха
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
5
2 отзыва
20000
за всё
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
Белокуриха
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
Из Барнаула - в Новосибирск: индивидуальный трансфер
16000
за всё
Быстро и с удобством добраться до отеля или аэропорта
Барнаул
Индивидуальный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво
Индивидуальный трансфер из Барнаула в аэропорт Толмачёво
16000
за всё
С комфортом доехать до места назначения
Барнаул
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
Нескучный трансфер из аэропорта Барнаула
5
6 отзывов
6000
за чел.
И город посмотреть, и в баню заскочить (если захотите)
Барнаул
Трансфер из Барнаула в Белокуриху
Трансфер из Барнаула в Белокуриху
5
2 отзыва
12000
за чел.
Поездка без забот среди красот Алтая
Барнаул
Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
Трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск
5
5 отзывов
14000
за чел.
Удобная поездка с атмосферой Алтая
Барнаул
Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая
Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая
5
1 отзыв
от
30000
за всё
Увидеть водоёмы, которые прячутся летом и открываются только к осени
Белокуриха
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
5
4 отзыва
от
34000
за всё
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
Белокуриха

Гастрономические туры

Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
Зимнее приключение: Лебединое озеро, Алтайская принцесса и Манжерок
5
2 отзыва
20000
за всё
Полюбоваться изящными птицами, посетить национальный музей и новый курорт
Белокуриха
Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая
Глаза Катуни: из Белокурихи к бирюзовым озёрам Алтая
5
1 отзыв
от
30000
за всё
Увидеть водоёмы, которые прячутся летом и открываются только к осени
Белокуриха
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
5
4 отзыва
от
34000
за всё
Раскрутить свиток алтайской истории в автомобильном путешествии
Белокуриха
Из Барнаула - в Манжерок
Из Барнаула - в Манжерок
5
22 отзыва
26000
за всё
Отправиться по Чуйскому тракту к горным вершинам и побывать в старинном Бийске по пути
Барнаул
Красота Чуйского тракта
Красота Чуйского тракта
5
4 отзыва
32000
за всё
Проехать по одной из самых живописных дорог страны и прикоснуться к истории Алтая
Белокуриха
Каскад Шинокских водопадов
Каскад Шинокских водопадов
5
1 отзыв
от
27000
за всё
Насладиться пешим однодневным походом и единением с природой
Белокуриха
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
Путешествие в Чемал по долине реки Катунь
5
23 отзыва
от
24000
за всё
Свернуть в сторону от популярных туристических маршрутов и увидеть первозданную природу Алтая
Белокуриха
Автопутешествие к Белокурихе-2
Автопутешествие к Белокурихе-2
5
43 отзыва
от
6400
за всё
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Белокуриха
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула
5
31 отзыв
7100
за всё
Увидеть самые красивые здания сибирского города от деревянного зодчества до конструктивизма
Барнаул

Последние отзывы об экскурсиях по Алтайскому краю

Е
Из Барнаула - в Манжерок
Дата посещения: 29 июл 2026
Экскурсия прошла замечательно! Вячеслав очень внимательный и заботливый гид, учёл наши пожелания и интересы, посетили много локаций, успели подняться по
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тропе здоровья, и даже искупаться в теплой речке. Мы остались очень довольны! Нам не только рассказали об Алтае и алтайцах, но и познакомили с интересными фактами, порекомендовали, что посетить и на что ещё посмотреть. Вообще вся экскурсия проходила в непринуждённом интерактивном формате. Вождение автомобиля было аккуратным, нам было спокойно и безопасно. Однозначно и единогласно рекомендуем!

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Н
Индивидуальный сеанс звуковибрационного тюнинга
Дата посещения: 11 мая 2026
Огромная благодарность Яне и Евгению за потрясающий сеанс звукотерапии. Приятно удивила предшествующая и последующая после сеанса диагностика вегетативной нервной системы..
Ну
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а чарующие звуки чаш, хэндПана и ещё каких то интуитивных музыкальных инструментов унесли меня далеко за пределы земного пространства.
Мягкие волны звуковых вибраций успокаивали, стабилизировали мою клеточную структуру и на протяжении нескольких дней после данного музыкального Путешествия сохранялось тонкое послевкусие чего - то Божественного.
Рекомендую данную звуковую терапию не только тем, кто интересуется волновой генетикой, но и тем, кто желает заботиться о своём физическом, энергетическом и ментальном здоровье...

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М
Чуйский тракт: по новой и старой дороге из Белокурихи
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия была замечательной, посмотрели много красивых мест, огромное спасибо Виктору!
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Т
Здравствуй, Барнаул
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию по Барнаулу 27 апреля! Это было непросто знакомство с городом, а настоящее путешествие во
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времени: Ольга так живо и увлечённо рассказывала об истории улиц изданий, что они буквально оживали на глазах.

Особенно впечатлили малоизвестные факты огороде — такие не найдёшь в путеводителях. Маршрут был продуман до мелочей: мы увидели главные достопримечательности без лишней спешки и успели сделать отличные фото. Ольга с готовностью отвечала на все вопросы и делилась полезными советами о том, куда ещё стоит сходить.

Время пролетело незаметно, а впечатления остались надолго. Однозначно рекомендую Ольгу как гида — она не просто профессионал, а человек, искренне влюблённый в свой город!

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А
Добро пожаловать в Барнаул
Дата посещения: 14 фев 2026
Наша семья любит мини-путешествия. На этот раз выбор пал на Барнаул. Были в городе первый раз и очень рады, что
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познакомила нас с ним гид Юля. Выбрали экскурсию "Добро пожаловать в Барнаул". История у города богатая, непростая. Больше 1,5 часов гуляли с Юлей по улочкам, слушали интересные рассказы о зданиях и людях и красивые городские легенды. У Юлии замечательная подача материала, не сухие факты, как это часто бывает, а полноценные живые истории рассказанные с душой. Понравилось, что она и нас вовлекала в диалог и задавала вопросы "на подумать":) и еще Юлия очень внимательная. Не смотря на то, что для середины февраля была достаточно комфортная температура, мы все равно начали подмерзать, Юлия завела нас в кондитерский магазин с Барнаульскими сладостями. Мы и согрелись, и прикупили вкусненького:)
Очень, от души рекомендую этого гида.

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З
Мистика и легенды Барнаула
Дата посещения: 21 авг 2025
Очень интересно, таинственно, познавательно и просто прикольно прогуляться по ночному Барнаулу в компании с очаровательным экскурсоводом Юлией. 10 летний внук в восторге.
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М
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Дата посещения: 6 авг 2025
Спасибо Антону за увлекательную экскурсию, дождь не стал помехой. Перед нами через историю улиц и зданий была раскрыта история города. Отдельно стоит отметить грамотную, профессиональную речь экскурсовода, его эрудированность, умение работать с аудиторией. Однозначно рекомендуем
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Е
Красота Чуйского тракта
Дата посещения: 24 июл 2025
Спасибо, путешествие с Екатериной по Чуйскому тракту получилось ярким и насыщенным. Все понравилось: начали в оговоренное время, передвигались безопасно и быстро, посетили множество красивых мест, было интересно и комфортно.
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В
Добро пожаловать в Барнаул
Дата посещения: 30 июн 2025
Наи очень понравился экскурсовод Юля. В доступной форме хорошо поставленным голосом она провела экскурсию. Мы многое узнали о Барнауле. Она не только интересно рассказывала, но и давала свои полезные советы. Благодаря ей мы привезем вкусные подарки из Барнаула.
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В
Манжерок и его окрестности
Дата посещения: 3 июл 2025
Все было отлично, на экскурсии был с дочерью. Нас встретили в назначеный час на комфортабельном автомобиле (Мерседес). Посетили все что
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было запланировано. Попросил дополнительно свозить нас на водопад, гид согласился не увеличив цену. зная что экскурсия затянется допоздна. После посещения пещер, было обеденное время, нас ждал домашнийй обед на природе, очень вкусно, были удивлены. Вообщем понравилось, был последний день отпуска и все успели! Спасибо!

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