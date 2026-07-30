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познакомила нас с ним гид Юля. Выбрали экскурсию "Добро пожаловать в Барнаул". История у города богатая, непростая. Больше 1,5 часов гуляли с Юлей по улочкам, слушали интересные рассказы о зданиях и людях и красивые городские легенды. У Юлии замечательная подача материала, не сухие факты, как это часто бывает, а полноценные живые истории рассказанные с душой. Понравилось, что она и нас вовлекала в диалог и задавала вопросы "на подумать":) и еще Юлия очень внимательная. Не смотря на то, что для середины февраля была достаточно комфортная температура, мы все равно начали подмерзать, Юлия завела нас в кондитерский магазин с Барнаульскими сладостями. Мы и согрелись, и прикупили вкусненького:)

Очень, от души рекомендую этого гида.