Экскурсии по Алтайскому краю

Экскурсии в городах Алтайского края

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Белокуриха
Барнаул

Индивидуальные экскурсии

Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
10400
за всё
Познакомиться с породистыми лошадями, испечь блины своими руками и открыть тайны ткачества
Белокуриха
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
5
3 отзыва
3000
за всё
Познакомиться с обитателями частной конюшни и прогуляться верхом среди пейзажей Алтая
Белокуриха
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
4.7
3 отзыва
6500
за всё
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Белокуриха
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
3500
за всё
Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта в горах Алтая
Белокуриха
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
от
1950
за чел.
Прогулка по территории регионального памятника природы среди гранитных скал
Белокуриха
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
5
9 отзывов
от
3900
за всё
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Белокуриха
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Прогулка к скалам «Четыре брата»
5
21 отзыв
от
1950
за всё
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Белокуриха
К вершине горы Круглой
К вершине горы Круглой
3900
за всё
Мы пройдём по горной гряде через вершину горы Круглой
Белокуриха
Архитектурные образы Барнаула
Архитектурные образы Барнаула
4.9
21 отзыв
3900
за всё
Увидеть самые красивые здания сибирского города от деревянного зодчества до конструктивизма
Барнаул

Групповые экскурсии

Чемал - Чуйский тракт
Чемал - Чуйский тракт
15000
за чел.
Барнаул

Обзорные по городам

Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
3500
за всё
Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта в горах Алтая
Белокуриха
Первое знакомство с Барнаулом
Первое знакомство с Барнаулом
4.8
34 отзыва
3250
за всё
Исторические вехи, особенности зодчества и лучшие панорамы столицы Алтая
Барнаул
Барнаул | Экскурсия из Новосибирска
Барнаул | Экскурсия из Новосибирска
15000
за всё
Наша экскурсия начнется с Демидовской площади, она известна как уголок Санкт-Петербурга в Барнауле
Барнаул

Туры на автомобиле

Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
54000
за чел.
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
Барнаул
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
27000
за чел.
Посмотреть на цветение алтайской сакуры и побывать в знаковых местах
Барнаул
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
32000
за чел.
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Барнаул
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
5
9 отзывов
от
3900
за всё
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Белокуриха
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Прогулка к скалам «Четыре брата»
5
21 отзыв
от
1950
за всё
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
Белокуриха

Гастрономические туры

Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
32000
за чел.
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Барнаул
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
4.7
3 отзыва
6500
за всё
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Белокуриха

Экскурсионные туры на несколько дней

Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
54000
за чел.
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
Барнаул
Фиолетовые горы Алтая
Фиолетовые горы Алтая
27000
за чел.
Посмотреть на цветение алтайской сакуры и побывать в знаковых местах
Барнаул
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
Треккинги к Мультинским озёрам и дом Рериха
32000
за чел.
Походить по заповедным местам, устроить пикник у воды и встретиться с шаманом
Барнаул
Чемал - Чуйский тракт
Чемал - Чуйский тракт
15000
за чел.
Барнаул

Последние отзывы об экскурсиях по Алтайскому краю

  • о
    ольга
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
    Великолепная по красоте прогулка в весенне горы! Совершенно фантастические виды на горы и равнину, фотографии восхитительные! Цветут первоцветы! Виталий профессионально организовал этот маленький поход в горы: крутой подъем-немножко запыхались, потом полазили по камням как дети-немножко помолодели и остальное время любовались, восхищались природой и дышали этим чистейшим воздухом, слушали пение птиц, наполнялись солнцем. Спасибо, вам Виталий!!!
  • И
    Ирина
    8 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Прогулка к скалам " Четыре брата" это достаточно лёгкий маршрут, подойдёт для людей любого возраста. Экскурсия понравилась, природа замечательная, очень благодарна организатору Виталию, интересно рассказывает как об исторических фактах, так и о легендах края, учитывает возможности клиента, с ним легко и интересно, что в большой степени влияет на впечатление об экскурсии, время на этой прогулке пролетает не заметно, а от красоты природы остаётся приятное впечатление.
  • A
    Aleksey
    28 марта 2022
    5
    Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
    Экскурсия очень понравилась! Виталий интересный собеседник и отличный экскурсовод. Почерпнули для себя много нового и познавательного об истории, географии, а также флоре и фауне мест по кторым прошлись и не только. Насладились потрясающими видами. Мы были с детьми, и темп продвижения был комфортен для всех участников похода. Виталий любезно снабдил нас трекинговыми палками, а на привале угостил ароматным чаем с алтайким медом. Однозначно рекомендуем, и думаю, не раз еще обратимся!
  • И
    Ирина
    24 марта 2022
    5
    Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
    Были на Экскурсии семьей, с супругом и дочерью 10 лет. Очень понравилось. Не сотрясении на снегопад накануне мы преодолели маршрут. Благодаря интересному рассказу гида Виталия, все прошло гладко! Он легко нашёл подход к дочке, а она собиралась развлрачиватьсяна первом подъёме) С вершины горы Круглой открываются потрясающие пейзажи. Одинокая сосна, Шаманка, Каменный водопад! Однозначно рекомендуем друзьям!
  • Д
    Денис
    23 марта 2022
    5
    Отзыв на: Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Отличная гастрономическая и ремесленная экскурсия. Очень душевная и атмосферная. Испекли ароматный хлеб в русской печи, узнали новый рецепт блинов, попробовали местных специалитетов за ужином. А также научились плести браслеты и делать лошадок из бечевки… Все очень понравилось. Рекомендуем для тихого семейного вечернего времяпрепровождения в Белокурихе! Огромное спасибо за гостеприимство Алексею и Анне, а также Вадиму и Герде!!!
  • И
    Ирина
    8 марта 2022
    4
    Отзыв на: Первое знакомство с Барнаулом
    Такая экскурсия это хороший способ познакомиться с городом, пройтись по улицам в сопровождении местного жителя, чтобы потом можно было определить места, куда стоит отдельно зайти самому. Конечно на качество такой экскурсии будет влиять погода (особенно если не угадали с тем как одеться), но все равно здорово. Если у вас прогулка как у меня в холодный день рекомендую закончить у Горной аптеки, там и согреться можно и перекусить.
  • В
    Владислав
    14 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
    Прекрасный гид, замечательная экскурсия. Для кого-то было немного сложно пройти маршрут, но мы справились. И мы счастливы!!!)))) Спасибо, Виталий!!!
  • Е
    Елена
    8 февраля 2022
    4
    Отзыв на: Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Были на новогодних каникулах. Очень интересная экскурсия с аутентичным погружением в прошлое. Мы были всей семьей-2 взрослых и 2 подростка. Ребята вообще не знали многие моменты, а взрослые стали забывать и была возможность вспомнить. Экскурсия проходила ненавязчиво, местами с юмором. За 5 часов успели много- с нуля приготовили хлеб, пекли блины, сын и дочь соткали фенечки, а взрослые сделали птицы счастья- время пролетело незаметно. Рекомендую для приятного, тихого семейного времяпровождения.
  • Ю
    Юрий
    7 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Мы в восторге от общения с животными, от конной прогулки. Хозяева - истинные знатоки своего дела.
  • А
    Анжелла
    29 января 2022
    5
    Отзыв на: Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Были семьёй. Очень приятные хозяева. С большой любовью относятся к животным. Очень хорошо провели время🤗Рекомендую!
  • М
    Максим
    21 января 2022
    5
    Отзыв на: Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
    Прекрасная экскурсия, получили очень приятный опыт. Выпекание хлеба своими руками - это таинство, к которому на мой взгляд должны приобщиться все. Особенно понравилось рукоделие - сделали игрушку своими руками, время пролетело незаметно. И стол был очень вкусный. Рекомендую всем:)
  • В
    Виктор
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
    Конюшня находится на окраине села Старобелокуриха в 20 мин. езды от г. Белокуриха. Встретила хозяйка-организатор Екатерина. Провела ознакомительную экскурсию по конюшне и познакомила с породами имеющихся лошадей и наградами, которые они завоевали на различных соревнованиях. . Кроме того, на подворье имеются собаки охотничьих пород лайки и русские борзые, про которых также был услышан интересный рассказ. Далее, после короткого инструктажа, мне и супруге были выделены для прогулки лошади. На удивление, лошади оказались очень спокойные и легкоуправляемые. Прогулка проходила по близлежащим полям под рассказ Екатерины. Время прошло незаметно и продуктивно. Конную прогулку рекомендую!
  • M
    Marina
    8 января 2022
    5
    Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Виталий влюблён в свой край. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию
  • М
    Максим
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
    Прекрасная экскурсия и очень вкусный чай на верхотуре:) потрясающие виды и много нового
  • А
    Анна
    3 января 2022
    5
    Отзыв на: Прогулка к скалам «Четыре брата»
    Спасибо Виталию за отличную прогулку.
  • С
    Сергей
    21 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Архитектурные образы Барнаула
    Очень понравился увлекательный рассказ Оксаны об истории и архитектуре Барнаула. Несмотря на неважную погоду, два часа прлетели незаметно. Рекомендую всем.
  • А
    Александр
    29 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Архитектурные образы Барнаула
    Замечательная экскурсия по Барнаулу с гидом Оксаной. Немногим больше, чем за 2 часа, мы прогулялись по самым интересным и живописным частям города. Оксана очень увлекательно рассказала про историю Барнаула и каждого из посещаемых в рамках экскурсии мест, про известных уроженцев и жителей города и края, а также про современный быт барнаульцев. Время экскурсии прошло на одном дыхании - было получено огромное количество положительных впечатлений и сделано немало красивых фотографий (в частности, со смотровых площадок Нагорного парка). Рекомендую экскурсию и гида всем гостям города!
  • З
    Зайцева
    5 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2
    Виталий, наш гид и экскурсовод, очень грамотно, профессиональн провел экскурсию, интересно рассказал нам очень много о Белокурихе. Спасибо Виталию!
  • В
    Виктор
    27 октября 2021
    5
    Отзыв на: Автотур к Белокурихе-2
    Виталий отличный гид, рекомендую!
  • м
    мария
    7 октября 2021
    5
    Отзыв на: Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
    Руки дошли написать отзыв. Однозначно рекомендую Виталия. Точно по времени, точно по маршруту, интересный рассказ, гид умница. Главное что быстро и точно. Все решалось дистанционно по вотсапп. В следующем году обращусь еще раз.
ХОРОШО
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