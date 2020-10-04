3 отзыва оставили туристы

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Демерджи — горные богатства Крыма

Услышать легенды Долины привидений, покорить гору Аленга и впечатлиться потрясающими видами

5
3 отзыва
Илья
Илья – Гид из Алушты
Из Алушты вы отправитесь исследовать, пожалуй, самые живописные и при этом таинственные горы ⛰️ Крымского полуострова — и при этом здесь не будет толпы туристов.

Мы пройдем через солнце-лунную поляну, скалы Чомачай, встретим пасущихся коней и обсудим, какие сюжеты окружают эти места.

А с вершины горы ⛰️ Аленга и Южной Демерджи полюбуемся предгорьями Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма

Что вас ожидает

Поход в горы ⛰️
Каков будет наш маршрут? Через Долину приведений мы поднимемся к Солнечной поляне — забавно, что в ночное время ее же называют «Лунной». Здесь часто пасутся кони: если хотите, возьмите с собой яблоки и покормите их. Далее через скалу Екатерины или же напрямик, по тропинке через скальник Чомачай, выйдем к горе Аленга и покорим ее вершину. А последняя точка нашего маршрута — склоны южной Демерджи, где открываются виды, от которых захватывает дух.

Легенды Крымских гор ⛰️
Мы поговорим о природе и истории 📖 этого края, о том, какие дары Демереджи стоит включить в «Гастрономическую карту Крыма». Вы также услышите легенды этого места: тут и мистика в Долине Привидений, и сюжет о скале Екатерины, и легенда про Ивана да Марью, и история 📖 о кузнеце, ковавшем на горе мечи для вражеской армии. А раз так много легенд — значит, действительно есть на что посмотреть!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Маршрут рассчитан на подготовленных туристов, подъем через Долину привидений непростой. Длина маршрута — от 12 километров.

Организационные детали

  • После экскурсии 🧭 я вышлю вам около 20-30 общих фотографий нашего похода без обработки
  • В дождь или плохую погоду проведение экскурсии 🧭 небезопасно, поэтому она по согласованию переносится или отменяется
Начало и место завершения
🚩 в Алуште
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма
Демерджи — горные богатства Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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3 отзыва оставили туристы

4 окт 2020
Демерджи и виды с нее прекрасны, особенно в осенних красках. Спасибо Илье за такое погружение в крымскую природу. Индивидуальный подход, увлекательные рассказы, небанальные маршруты. Всем путешествующим рекомендую Илью как гида, в его арсенале множество экскурсий и походов по Крыму, которые точно не оставят вас равнодушными.
30 сен 2020
Отличный маршрут! Очень интересно и живописно! Единственный нюанс, я бы начинал подъем не от остановки в Лучистом, а от ранчо) или входа в Долину Привидений, чтобы сразу перейти к природной части! Но это вообще не значительный нюанс! Все оч понравилось, прекрасный гид
23 сен 2020
Экскурсия очень интересная, но для туристов с хорошей физической подготовкой. Гид опытен, хорошо знает маршрут и со знанием дела подходит к экскурсии.

Илья проводит ещё 1 экскурсию

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