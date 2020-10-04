3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Поход в горы ⛰️

Каков будет наш маршрут? Через Долину приведений мы поднимемся к Солнечной поляне — забавно, что в ночное время ее же называют «Лунной». Здесь часто пасутся кони: если хотите, возьмите с собой яблоки и покормите их. Далее через скалу Екатерины или же напрямик, по тропинке через скальник Чомачай, выйдем к горе Аленга и покорим ее вершину. А последняя точка нашего маршрута — склоны южной Демерджи, где открываются виды, от которых захватывает дух.

Легенды Крымских гор ⛰️

Мы поговорим о природе и истории 📖 этого края, о том, какие дары Демереджи стоит включить в «Гастрономическую карту Крыма». Вы также услышите легенды этого места: тут и мистика в Долине Привидений, и сюжет о скале Екатерины, и легенда про Ивана да Марью, и история 📖 о кузнеце, ковавшем на горе мечи для вражеской армии. А раз так много легенд — значит, действительно есть на что посмотреть!

Кому подойдет экскурсия ⛳

Маршрут рассчитан на подготовленных туристов, подъем через Долину привидений непростой. Длина маршрута — от 12 километров.

Организационные детали