в воскресенье в 08:15

Групповой поход «Тайны горы Демерджи»

Покорить вершину Аленга, исследовать долину Привидений и полюбоваться волшебными пейзажами

5
1 отзыв
Крым — сокровищница заповедных природных мест.

Вы погуляете по горам Северная и Южная Демерджи, подниметесь на вершину 1239 метров и насладитесь видами Алуштинской долины.

А также пройдете по долине Привидений с причудливыми скалами и увидите места, где снимали «Кавказскую пленницу».
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»
Групповой поход «Тайны горы Демерджи»

Что вас ожидает

Горы, лес и роскошные панорамы

Первую остановку мы сделаем у Александровского обелиска, возведенного в 1820-е годы в честь завершения строительства дороги Симферополь-Алушта. Пройдем по горной тропе мимо гор Пахкал-Кая и Эль-Кая, покрытых буковым лесом и сказочными деревьями. Наслаждаясь красотой Северной и Южной Демерджи, достигнем главной цели — вершины Аленга. Оценим панораму Алуштинской долины и, если повезет, увидим живущего в горах призрака.

Долина Привидений

После покорения вершины спустимся по живописному склону в долину Привидений — ущелье с таинственными каменными идолами. Вы узнаете, как образовались эти причудливые гигантские фигуры и какую роль в этом процессе сыграл ветер. В завершение мы устроим небольшой фотостоп на месте съемок знаменитого фильма «Кавказская пленница».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Поход начнется у Ангарского перевала и завершится в с. Лучистое. Из Алушты до места старта и обратно мы поедем на общественном транспорте. Доплата за билет составит 200 р. с человека.
  • Маршрут подойдет путешественникам с любой физической подготовкой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:15
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в воскресенье в 08:15

Александра
Александра
Я работаю с командой гидов, каждый из которых аккредитован в Министерстве по курортам и туризму Республики Крым. Отличительная особенность — любовь к родному краю. Наше главное увлечение — походы и путешествия!
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1 реальный отзыв

Е
30 сен 2021
Этот поход, мне понравился. Красивая природа, горы, и перевалы, растительность, свежий горный воздух. Много впечатлений. Впечатляет Долина приведений, местные истории и легенды, удивят вас. Нагрузка сбалансированная, очень клёво. Советую посетить. )Хороший гид.

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