в воскресенье в 08:15

Что вас ожидает

Горы, лес и роскошные панорамы

Первую остановку мы сделаем у Александровского обелиска, возведенного в 1820-е годы в честь завершения строительства дороги Симферополь-Алушта. Пройдем по горной тропе мимо гор Пахкал-Кая и Эль-Кая, покрытых буковым лесом и сказочными деревьями. Наслаждаясь красотой Северной и Южной Демерджи, достигнем главной цели — вершины Аленга. Оценим панораму Алуштинской долины и, если повезет, увидим живущего в горах призрака.

Долина Привидений

После покорения вершины спустимся по живописному склону в долину Привидений — ущелье с таинственными каменными идолами. Вы узнаете, как образовались эти причудливые гигантские фигуры и какую роль в этом процессе сыграл ветер. В завершение мы устроим небольшой фотостоп на месте съемок знаменитого фильма «Кавказская пленница».

Организационные детали