4 отзыва оставили туристы

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Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Путешествие по южному побережью Крыма

5
4 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Алушты
Этот маршрут совместил в себе открыточные виды южнобережных курортов Крыма и его архитектурные жемчужины: Воронцовский дворцово-парковый комплекс, знаменитое Ласточкино 🎥 гнездо и роскошный дворец Николая II в Ливадии.

Вы не только полюбуетесь зелеными горными ⛰️ склонами и интерьерами ушедшей эпохи, но и услышите старинные крымские легенды, узнаете, где найти лучшее мускатное вино 🍷, и откроете секреты полуострова.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Что вас ожидает

Ожившие легенды и природа Крыма
Приготовьтесь проехать по самому живописному крымскому маршруту, наполненному открыточными видами и прекрасными ракурсами для фотографий. Вас встретит курортный поселок Гурзуф, окруженная горами и сосновым лесом Массандра, блистательная Ялта и, наконец, Алупка — жемчужина южного побережья Крыма, которая утопает в зелени и славится прекрасными пляжами. По пути я познакомлю вас с легендами Кастели и Медведь-горы ⛰️, покажу, где растет белый мускат, и расскажу, почему короля белых ликёрных вин называют «Мускат белый Красного камня». Вы узнаете, где расположен легендарный «Артек», проникните в несколько тайн богемного Гурзуфа начала 20 века и познакомитесь с любопытной топонимикой Крыма.

Дворцы крымского побережья
В Алупке вы прогуляетесь по верхнему парку Воронцовского дворцово-паркового комплекса у подножия горы ⛰️ Ай-Петри и посетите сам дворец, в архитектуре которого английская готика соединилась с восточными мотивами. Мы осмотрим изящные покои и террасы, поговорим об истории имения и отдадим должное чудесным пейзажам, окружающим Воронцовский дворец. Затем вы отправитесь к Ласточкиному гнезду — символу полуострова, башенки которого возвышаются над морем на самом краю скалы. Я расскажу о том, как замок 🏰 переходил из рук в руки, всегда при этом сохраняя свою романтическую красоту. После обеда вас ждет поездка к белоснежному Ливадийскому дворцу, крымской резиденции Николая II и его семьи. Вы осмотрите роскошные интерьеры царских покоев, заглянете в Итальянский дворик, прогуляетесь по дворцовому парку и узнаете, как проводили здесь время Романовы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсия ⛳ начинается из Ялты, Алушты или ее окрестностей
  • Маршрут и посещаемые объекты могут корректироваться по вашему желанию по предварительной договоренности
  • Экскурсию ⛳ можно провести на вашем или моем автомобиле 🚘 с опытным профессиональным водителем (+7000 руб. )

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в Воронцовский дворец: взрослый — 400 руб., дети, студенты и пенсионеры — 250 руб.
  • Билеты 🎫 в Ливадийский дворец: взрослый — 400 руб., студенты и пенсионеры — 250 руб.
  • Льготные билеты 🎫 продаются при предъявлении подтверждающих документов
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Профессиональный экскурсовод-гид (аттестованный Министерством культуры и туризма Республики Крым). Образование: Таврическая Академия КФУ (Географический и исторический ф-ты). В туризме более 10 ти лет. Провожу индивидуальные экскурсии по южному берегу Крыма, Бахчисараю. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Крыма, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Крым — необыкновенный и потрясающий!
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4 отзыва оставили туристы

9 сен 2020
Добрый день ! Юлия проводила с нами экскурсию Ливадийский /Воронцовский дворцы. У нас была небольшая группа из 6 человек. За нами приехала комфортная машина минивен с кондиционером. Юлия с первого взгляда создаёт впечатление очень знающего, приятного человека, причем с чувством юмора. И первое впечатление НЕ обманчиво. Экскурсия была очень насыщенная, причем мы хотели ее немножко изменить и посетить гору Ай-Петри вместо посещения Ливадийского дворца. Юлия нам пошла на встречу, но погода внесла свои коррективы и мы поехали в Ливадийский дворец, о чем не пожалели. Сама эксурссия нам очень и очень понравилась, экскурсовод знает много и готова рассказывать и делится своими знаниями без устали, хотя мы уже под конец экскурсии устали, так как ходить приходится много. Тем не менее все прошло очень легко, Воронцовский дворец нас конечно впечатлил и удивил !!!! Если мы в следующий раз приедем в Крым, обязательно обратимся к Юлии.
4 авг 2020
Великолепная экскурсия! Интересно составлена, в процессе не замечаешь течение времени на столько увлекательна подача материала. Спасибо огромное Юлии! Мы были с детьми, это те еще слушатели)). У Юлии железное спокойствие)). Профессионал, с какой стороны не посмотри.
17 мая 2019
Были в поездке в начале мая:) Очень рада, что выбрали эту экскурсию - незабываемые впечатления остались от посещения цветущих парков и великолепных дворцов! Спасибо Юлии - она провела нас по самым заповедным уголкам, с каждым из которых связана своя история! Юлия -прекрасный рассказчик и профессионал своего дела! Очень рекомендую!
13 мая 2019
Хочу выразить огромную благодарность Юлии, за чудесно проведенный экскурсионный день. Юлия- кладезь знаний, которые она старается преподнести очень доступным, красочным языком своим слушателям. Чувствуется, что Юля влюблена в свое дело, это выражается в ее умении интересно рассказывать исторические факты, Юля знает, как преподнести информацию, чем заинтересовать и что показать. А еще, и это я считаю важным- Юля умеет найти подход к каждому человеку. Сама экскурсия очень интересная и красивая. Фотоаппарат я просто не выпускала из рук, за каждым углом, каждым поворотом мы встречали что-то интересное, что хотелось обязательно запечатлеть в своей памяти и зафиксировать это в кадрах. В этой экскурсии сложно выделить - какое место нас больше всего заинтересовало, понравилось буквально все! И я бы не отказалась еще раз повторить пройденный нами маршрут в сопровождении такого замечательного гида. Экскурсию и гида рекомендую с большим удовольствием.

Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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