1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом

Пройти по мысам Коктебеля, полюбоваться закатом и открыть легенды древней Киммерии

5
1 отзыв
Наташа
Наташа – представитель из Алушты
Это путешествие навстречу просторам степного Крыма, где витают ароматы полыни и соли — в окрестности Коктебеля, на земли великих воинов и мощных храмов.

Вы откроете тайны мыса Меганом, прогуляетесь 👣 от мыса Хамелеон до Тихой бухты и узнаете, чем жила и живет неземная Киммерия.

В финале доедем до смотровой Звездопад Воспоминаний — и Крым подарит вам волшебный закат.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 16 890 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом

Что вас ожидает

Полная историй и легенд земля
По красивейшему серпантину вдоль побережья мы отправимся в сторону Коктебеля. Окрестности нынешнего курорта — это древняя земля, одна из первых, заселенных людьми. Вы перенесетесь во времена, когда здесь властвовали кочевники-киммерийцы, племя столь малоизученное, что легенд о нем больше, чем достоверных фактов. Узнаете, что здесь делали скифы, византийцы, генуэзцы и османы. Вспомните «Одиссею» Гомера и даже фэнтезийную сагу Роберта Говарда «Конан из Киммерии». Кстати, я расскажу о писателях и художниках, которых вдохновляли эти края: так, в Коктебеле любили отдыхать Волошин, Булгаков и Цветаева.

Фантазия крымской природы
В этом путешествии будет много прогулок к живописным смотровым точкам, и первая остановка — у мыса Меганом. Это место входит в списки самых таинственных в Крыму. Мы пройдем часть тропы по мысу, и вы выберете понравившиеся легенды — например, о царстве Аида или НЛО.

Следом погуляем по мысу Хамелеон. Ученые до сих пор спорят, как и почему он образовался. Обсуждая версии, дойдем до Тихой бухты.

Наконец, вас ждет Звездопад Воспоминаний. Так называют ротонду на горе, одинокую, романтичную, открытую всем ветрам. Про нее везде пишут — «нужно увидеть своими глазами», а мы добавим — «на закате». Провожая день, вы полюбуетесь долиной, Коктебелем, розовым озером и величественным массивом Кара-Даг. Отсюда же понаблюдаем за звездами и, если повезет, разглядим Млечный путь!

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Мы передвигаемся по маршруту на комфортном авто с кондиционером, но будьте готовы, что трасса проходит по великолепному, но сложному горному серпантину.
  • Вас сопровождают 2 гида, один из которых за рулем
  • По пути мы заедем на несколько пляжей, где можно искупаться. Пляжи шикарные, равных им в такой близости от цивилизации нет.
  • Экскурсия ⛳ также проходит в групповом формате по средам в 12:00 (стоимость участия 4550 руб. с человека)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и перекус для всех участников (вода, чай/кофе, фрукты 🍉, шоколад, бутерброды)
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе и дегустация в фирменном магазине вин Солнечная Долина
Начало и место завершения
🚩 от автовокзала в Алуште
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

14 сен 2020
Есть места, посещение которых остаётся в воспоминаниях на всю жизнь. Вот вчера во время Экскурсии мы и посетили такие места. Стартовали от Гурзуфа, гид Эмма забрала нас прямо от дома. Сначала мы поехали на Белую Скалу. Это удивительный природный памятник, отвесный, белоснежный, стремящийся прямо в голубое небо. Мы не верили, что поднимемся на самый верх, но мы сделали это! С плато Белой скалы открывается простор, окаймленный горными массивами, внизу белые ленточки дорог, и небо... какие чистое синее небо было над нами! Потом мы поехали в Коктебель. И снова перед нами совершенно другой Крым. Фантастический, словно из фильма «Марсианские хроники», настолько причудливый ландшафт возле мыса Хамелеон. Мы окунулись в море, чтобы смыть пыль Белой скалы и усталость дорожных километров. Море, как всегда, тёплое и ласковое. Поднялись на мыс Хамелеон, сверху открылись нашему взору бухты: Тихая и Зелёная. Страшно и красиво! Ветер добавлял адреналина в пятки, но это стоило того. Мы смотрели на свободных чаек, что парили в потоках воздуха и спрашивали себя: Отчего люди не летают, как птицы? И отвечали, потому что люди — пешеходы))) Иначе кто будет бродить по Коктебельским холмам? Писать желание на камне, нести его к могиле Максимилиана Волошина, и свято верить, что поэт замолвит за нас словечко? И вишенкой на торте стал крымский закат, коим закончился наш экскурсионный день по «другому» Крыму. Оранжевое небо, синие горы и янтарный десертный мускат, всё сошлось и стало кульминацией всего дня. Все рецепторы остались просто счастливы. Эмма, наш чудесный проводник, тактичная, красивая, супер-фотограф и супер-водитель! Спасибо тебе огромное за этот день, за фотографии и за общение. Однозначно рекомендуем эту экскурсию, если вы хотите посмотреть удивительный и многогранный Крым.

Наташа проводит ещё 5 экскурсий

Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
7 800
8 часов
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
10 отзывов
Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга
Закат на вершине Южной Демерджи
5 200
5 часов
Закат на вершине Южной Демерджи
6 отзывов
Пройти через Долину Привидений и Лунную поляну и проводить солнце за горизонт на смотровой площадке
Закат на горе Пахкал-Кая
6 500
5 часов
Закат на горе Пахкал-Кая
Несложный трекинг по живописному маршруту к вдохновляющим панорамам Крымских гор!
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
10 400
12 часов
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Вдохновиться удивительной природой Крыма, проводить закат и увезти с собой сотни фото-воспоминаний
Легенды Восточного Крыма
10 400
13 часов
Легенды Восточного Крыма
Поразиться красоте и разнообразию полуострова в самом насыщенном маршруте от Алушты до Судака

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Затерянный мир у водопада Джурла
От 6 000
5.5 часов
Затерянный мир у водопада Джурла
46 отзывов
Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
37 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
31 отзыв
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Крым: самое-самое на южном берегу
1 500
11 часов
Крым: самое-самое на южном берегу
16 отзывов
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Алушты древний лик
2 000
2.5 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
От 7 000
5.5 часов
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
11 отзывов
Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника